Azonnal itt a fájó hatása a Hormuzi-szoros lezárásának: minden rekord megdőlt

A Közel-Keletről Kínába kőolajat szállító VLCC-k (very large crude carrier, nagyon nagy nyersolajszállító tankerek) napi fuvardíja hétfőn 423 736 dollárra ugrott. A LSEG adatai szerint
Ez minden korábbi rekordot megdöntött, és egyetlen nap alatt több mint 94 százalékos drágulást jelent.
A meredek áremelkedés közvetlen kiváltó oka az Egyesült Államok és Izrael hétvégi, iráni célpontok elleni katonai csapásai nyomán kialakult biztonsági helyzet.
Az Iráni Forradalmi Gárda egyik magas rangú tisztje hétfőn bejelentette, hogy lezárták a Hormuzi-szorost, és az áthaladással próbálkozó hajókat támadás érheti – számolt be az iráni állami média. Az állítást azóta az Egyesült Államok Középső Parancsnoksága (CENTCOM) vitatta.
A hajózási piacon kialakult zavar elsősorban a háborús kockázati biztosítások tömeges visszavonásából fakad. A New York-i American Club mellett a norvég Gard és Skuld, a brit NorthStandard, valamint a londoni P&I Club is felfüggesztette a térségben közlekedő hajók háborús kockázati fedezetét. A biztosítás nélkül maradt hajótulajdonosok többsége nem vállalja a szoroson való áthaladást, még akkor sem, ha azt hivatalosan nem zárták le – közölte az Argus Media illetékese.
A közel-keleti olajexportáló országok egyelőre nem jelentettek be kitermelési vagy rakodási leállást, az Egyesült Arab Emírségek, Omán és Kuvait kikötői továbbra is üzemelnek. A Hormuzi-szoroson ugyanakkor a tengeri kőolaj-kereskedelem nagyjából egyharmada, a globális LNG-szállítmányok 19 százaléka, a finomított kőolajtermékek forgalmának pedig 14 százaléka halad át.
Így még egy átmeneti fennakadás is komoly ellátási zavarokat és jelentős áremelkedést idézhet elő.
A konténeres hajózást is súlyosan érinti a helyzet: a térség kikötői – köztük Dzsebel Ali és Hor Fakkán – a globális átrakodási hálózatok kulcsfontosságú csomópontjai. A legnagyobb konténerhajózási társaságok – az MSC, a Maersk, a Hapag-Lloyd és a CMA CGM – új biztonsági irányelveket vezettek be. A Maersk hétfőn közölte, hogy további értesítésig felfüggeszti a különleges rakományok felvételét az Egyesült Arab Emírségekbe, Ománba, Irakba, Kuvaitba, Katarba, Jordániába, Bahreinbe és Szaúd-Arábiába irányuló, illetve onnan induló járatokon, egyes közel-keleti és indiai útvonalait pedig a Jóreménység foka felé tereli át.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
