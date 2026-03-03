Bejelentette Izrael: szétbombázták a titkos bunkert, ahol Irán atomfegyvert fejlesztett

Az izraeli légierő csapást mért egy titkos bunkerre Teherán mellett, ahol Irán nukleáris fegyvert akart fejleszteni – jelentette be X-oldalán az izraeli haderő (IDF).

A titkos bunker „Minzadehei” névre hallgatott, Izrael állítása szerint

atomtudósok dolgoztak itt, akik „kulcsfontosságú alkatrészeket fejlesztettek” atomfegyverekehez.

„Hírszerzési képességek segítségével” Izrael felderítette ezt a bunkert, majd „elvette az iráni rezsimtől az atomfejlesztési képességük egyik kulcselemét.”

Ennél több részletet nem árultak el, csak egy térképet mutattak, melyen az volt látható, hogy az állítólagos titkos bunker Teherán északkeleti csücskében működött.

