  • Megjelenítés
Bejelentette Izrael: szétbombázták a titkos bunkert, ahol Irán atomfegyvert fejlesztett
Globál

Bejelentette Izrael: szétbombázták a titkos bunkert, ahol Irán atomfegyvert fejlesztett

Portfolio
Az izraeli légierő csapást mért egy titkos bunkerre Teherán mellett, ahol Irán nukleáris fegyvert akart fejleszteni – jelentette be X-oldalán az izraeli haderő (IDF).

A titkos bunker „Minzadehei” névre hallgatott, Izrael állítása szerint

atomtudósok dolgoztak itt, akik „kulcsfontosságú alkatrészeket fejlesztettek” atomfegyverekehez.

„Hírszerzési képességek segítségével” Izrael felderítette ezt a bunkert, majd „elvette az iráni rezsimtől az atomfejlesztési képességük egyik kulcselemét.”

Ennél több részletet nem árultak el, csak egy térképet mutattak, melyen az volt látható, hogy az állítólagos titkos bunker Teherán északkeleti csücskében működött.

Még több Globál

Titkos bunkert bombázott szét Izrael, Teherán példátlan megtorlással fenyegetőzik – Percről percre híreink az iráni háborúról kedden

Irán szerint Amerika elképesztő ostobaságot csinált – Ilyen rossz pillanatban nem támadhattak volna

Forró a helyzet: alkut ajánlott Zelenszkij

Kapcsolódó cikkünk

Trump hallani sem akar tárgyalásról, Amerika már a győzelemre készül, Irán mindennél durvább támadással fenyeget – Percről percre híreink az iráni háborúról kedden

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A közel-keleti háború "üvegnyakában"

Hétfő reggel 7 órakor kezdem írni ezeket a sorokat. Pár gondolat a hétvégén Irán ellen indított támadás tőkepiaci vonatkozásairól. Egy-egy távoli, regionális konfliktus általában nincs..

PR cikk

Konferencia ajánló

Digital Compliance 2026

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Titkos bunkert bombázott szét Izrael, Teherán példátlan megtorlással fenyegetőzik – Percről percre híreink az iráni háborúról kedden
Erre kevesen számítottak: Irán csapásába beleremeghet a keleti nagyhatalom
Megindult az olajállamok megtorlása: támadást indíthatott Irán ellen a korábban semleges ország - Katar cáfol (2.)
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility