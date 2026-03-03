Béketárgyalások lehetősége: megtörte a csendet Irán – Bejelentést tett Teherán

Miután Donald Trump elnök jelezte, hogy Irán tárgyalni akar Amerikával, Teherán ENSZ-nagykövete is kommentálta a diplomáciai rendezés lehetőségeit.

Donald Trump amerikai elnök nemrég írta ki Truth Socialra, hogy Irán tárgyalni akar, akart Amerikával, de Washington visszautasítja ennek a lehetőségét:

Irán ENSZ-követe, Ali Bahreini kommentárt tett közzé a tárgyalások esélyeiről.

Azt mondta:

Egyelőre nagyon kételkedünk abban, hogy bármi haszna lenne a tárgyalásoknak”

– idézi a diplomatát az Al-Dzsazíra.

Az amerikaiak csak egyetlen nyelven értenek, a [katonai] védelem nyelvén, nincs most idő tárgyalni”

– mondta a diplomata.

Irán eddig is konzekvensen tagadta, hogy tárgyalni akarnának az Egyesült Államokkal, miközben Trump a napokban erről több bejelentést is tett.

Címlapkép forrása: Majid Saeedi/Getty Images