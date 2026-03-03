  • Megjelenítés
Béketárgyalások lehetősége: megtörte a csendet Irán – Bejelentést tett Teherán
Globál

Béketárgyalások lehetősége: megtörte a csendet Irán – Bejelentést tett Teherán

Portfolio
Miután Donald Trump elnök jelezte, hogy Irán tárgyalni akar Amerikával, Teherán ENSZ-nagykövete is kommentálta a diplomáciai rendezés lehetőségeit.

Donald Trump amerikai elnök nemrég írta ki Truth Socialra, hogy Irán tárgyalni akar, akart Amerikával, de Washington visszautasítja ennek a lehetőségét:

Kapcsolódó cikkünk

Záporoznak a rakéták az Öbölre, lezárták a Hormuzi-szorost, Trump megtorlást ígért – Percről percre híreink az iráni háborúról kedden

Irán ENSZ-követe, Ali Bahreini kommentárt tett közzé a tárgyalások esélyeiről.

Azt mondta:

Egyelőre nagyon kételkedünk abban, hogy bármi haszna lenne a tárgyalásoknak”

Még több Globál

Bréking: leállhatott az olajtermelés a világ második legnagyobb olajmezőjén!

Szaúd-Arábiát támadja Irán, lezárták a Hormuzi-szorost, Trump hallani sem akar tárgyalásról – Percről percre híreink az iráni háborúról kedden

Ugrik az olaj és a gáz ára: rendkívüli ülést hívott össze Orbán Viktor

– idézi a diplomatát az Al-Dzsazíra.

Az amerikaiak csak egyetlen nyelven értenek, a [katonai] védelem nyelvén, nincs most idő tárgyalni”

– mondta a diplomata.

Irán eddig is konzekvensen tagadta, hogy tárgyalni akarnának az Egyesült Államokkal, miközben Trump a napokban erről több bejelentést is tett.

Kapcsolódó cikkünk

Záporoznak a rakéták az Öbölre, lezárták a Hormuzi-szorost, Trump megtorlást ígért – Percről percre híreink az iráni háborúról kedden

Címlapkép forrása: Majid Saeedi/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A közel-keleti háború "üvegnyakában"

Hétfő reggel 7 órakor kezdem írni ezeket a sorokat. Pár gondolat a hétvégén Irán ellen indított támadás tőkepiaci vonatkozásairól. Egy-egy távoli, regionális konfliktus általában nincs..

PR cikk

Konferencia ajánló

Digital Compliance 2026

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Rommá lőtte a perzsa flottát Washington, elzárta a Hormuzi-szorost Irán, Izrael szárazföldi inváziót fontolgat - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról hétfőn
Szaúd-Arábiát támadja Irán, lezárták a Hormuzi-szorost, Trump hallani sem akar tárgyalásról – Percről percre híreink az iráni háborúról kedden
Erre kevesen számítottak: Irán csapásába beleremeghet a keleti nagyhatalom
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility