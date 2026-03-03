  • Megjelenítés
Bréking: leállhatott az olajtermelés a világ második legnagyobb olajmezőjén!
Bréking: leállhatott az olajtermelés a világ második legnagyobb olajmezőjén!

Akár napi több mint 3 millió hordóval is visszaeshet Irak olajtermelése néhány napon belül, ha a tankhajók továbbra sem tudnak zavartalanul áthaladni a Hormuzi-szoroson – értesült a Reuters. Friss értesülések szerint ráadásul leállhatott az olajtermelés a Rumaila-n, ami a világ második legnagyobb olajmezeje.

Két iraki olajipari tisztviselő kedden úgy nyilatkozott a Reutersnek, hogy az ország megkezdte az olajkitermelés visszafogását: a Rumaila olajmezőn napi 700 ezer hordóval, a West Qurna-2 olajmezőn pedig napi 460 ezer hordóval csökkentették a termelést.

Ezt követően olyan értesülés is érkezett pár perce, hogy

Irak teljesen leállította a termelést a világ második legnagyobb olajmezőjének számító Rumaila-n.

A Hormuzi-szoros forgalmának lassulása miatt Irak déli exportkikötőiben a tárolókapacitások a kritikus telítettségi szint közelébe kerültek, ami rákényszerítette az országot a termeléscsökkentésre. Ha a helyzet nem rendeződik, Irak teljes olajkitermelésének egyre nagyobb részét kell leállítani.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

