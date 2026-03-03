  • Megjelenítés
Erre kevesen számítottak: Irán csapásába beleremeghet a keleti nagyhatalom
A háború szombati kirobbanását követően az volt az egyik legfontosabb kérdés, hogy Teherán végül lezárja-e a Hormuzi-szorost, amin keresztül az energiahordozók kereskedelme zajlik. Ám ezzel éppen az egyik legfontosabb szövetségesének ártanak – írja a CNN.

Hétfőn este azt ígérte az iráni Iszlám Forradalmi Gárda Hadtest (IRGC) vezetése, hogy minden hajót megtámadnak, ami keresztül halad a Hormuzi-szoroson. Mivel ezen a keskeny tengersoroson halad keresztül a globális olajforgalom mintegy ötöde, ezért ez súlyos világgazdasági problémákat okozhat.

A legnagyobb áldozat ebben pedig éppen Irán egyik legfontosabb szövetségese, Kína lehet.

Az IRGC azt jelentette, hogy „nem enged ki olajat” a térségből, sőt, a kitermelőhelyek megtámadását is kilátásba helyezte. Ennek első jelei már megmutatkoztak, amikor Szaúd-Arábiában olajfinomítót ért csapás, de Katarban és Kuvaitban is energetikai létesítményeket támadtak. A hatások viszont komoly problémákat okozhatnak Kínában, mivel a keleti nagyhatalom a közel-keleti kőolaj és cseppfolyósított földgáz (LNG) egyik legnagyobb felvásárlója. Nem véletlen, hogy a pekingi külügyminisztérium egyre határozottabban követeli, hogy a felek hagyják abba a harcokat:

Kína felszólítja az összes felet, hogy azonnal függesszék fel a katonai műveleteket, akadályozzák meg a feszültség további eszkalálódását, biztosítsák a Hormuzi-szoroson áthaladó hajózás biztonságát, és kerüljék el a globális gazdaságra gyakorolt ​​nagyobb hatást

– mondta a tárca szóvivője kedden.

Arról egyelőre még csak óvatos becslések léteznek, hogy pontosan milyen határokat generálra a világkereskedelemre egy elhúzódó konfliktus a térségben.

