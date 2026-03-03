Fordult a kocka: lehet, túl nagyot ütött Irán válasza, egyre többen ugranának ki

Az elemzés szerint Donald Trump amerikai elnök komoly dilemmával nézhet szembe jelenleg az Iránnal vívott háború során. Az egyik legnagyobb problémát az okozhatja, hogy
a saját szövetségesei kérik arra Washingtont, hogy a lehető leggyorsabban vessen véget a harcoknak, mivel a légvédelmi rakéták készletei vészesen fogynak,
emiatt előfordulhat, hogy védtelenül maradnak Irán válaszával szemben. A dilemma most ugyanaz, mint amit korábban Ukrajnában már megtapasztaltak: a drága és szupermodern rakéták lehet, hogy egy párezer dolláros drónt semmisítenek meg.
A gyártás azonban nem tudja követni az igényeket, emiatt súlyos hiány alakul ki. Az amerikai égvédelmi rakétarendszerekre támaszkodó Öböl-országok szintén ezzel a problémával nézhetnek most szembe. A Sky szerint Irán stratégiája váratlanul érte a térséget, arra nagyjából senki nem számított, hogy Teherán gyakorlatilag mindenre tüzet nyit. Szerintük ez súlyos hiba volt, előzetesen
már lehetett arra számítani, hogy súlyos eszkaláció is benne van a lehetséges forgatókönyvekben.
Jelenleg fontolóra veszik sokan, hogy esetleg a saját erejükkel csatlakozzanak a harcokhoz, ám ez szintén problémás kérdést jelent. Egyrészt még inkább célponttá válhatnak az egyes országok, másrészt tovább csökkenti a fegyverkészletet. A helyzet így kettős: ha nem lépnek, akkor gyengének tűnnek, ha lépnek célkeresztbe kerülnek és kimerül a készlet. Éppen ezért igyekeznek inkább nyomást gyakorolni Trumpra, hogy hagyja abba a támadásokat, jusson valahogy konszenzusra az iszlamista rezsimmel. A háború ára hatalmas lehet az Öbölben, mivel a gazdasági károk mellett a katonai és a presztízsveszteség is kimagasló. Az viszont kérdéses, hogy az amerikai elnök mikor hagyja abba a támadásokat. Korábban már kijelentették, hogy céljuk a rezsimváltás, azonban ez egyelőre nem látszódik reálisnak.
Címlapkép forrása: Yousef Mohammad/picture alliance via Getty Images
Lezárhatják a Hormuzi-szorost, tovább ralizik az olajár
Folytatódik az emelkedés.
Amerika vészhelyzeti intézkedéseket hozott: evakuálnak egy sor országból
Egyre több ország érintett.
Irán azt ígéri, "nem fog sokáig tartani" az új legfőbb vezér kiválasztása
Az ajatollah utódját hamar megválaszthatják.
Szijjártó Péter: megindult a repülőforgalom az iráni támadások után
Több járat is indul európai célállomások felé.
Súlyos gázválság jöhet Európában az iráni háború miatt, a gáztárolók konganak az ürességtől
NAgy fejfájást okozhat a katari LNG-export leállása.
Miközben a világ tőzsdéi földbe állnak a háború miatt, ez a szektor szárnyal
Már ma is nagy emelkedéseket lehetett látni.
Drámai fenyegetést tett közzé az iráni Forradalmi Gárda parancsnoka: a csillagokig lőnék fel az olaj árát
Ez az egész világot megrengetné.
Fájdalmas lesz Európában az iráni háború: elszálló inflációt és gyenge gazdaságot jósol az EKB
Az Európai Központi Bank vezető közgazdásza kiszámolta, mennyire nagy a kockázat.
Merre áramlik a tőke az energiaátmenetben?
A piac már nem pusztán az új kapacitásokat, hanem egyre inkább a rendszer rugalmasságát és a kiszámíthatóságot árazza be.
Forint, olaj, gáz: mit üzen a piac az iráni háborúról?
A közel-keleti eszkaláció első reakciója klasszikus: kockázatkerülés, megugró energiaárak, ideges devizapiac. A forint gyengült, az olaj és különösen a gáz ára kilőtt, miközben a piac to
A közel-keleti háború "üvegnyakában"
Hétfő reggel 7 órakor kezdem írni ezeket a sorokat. Pár gondolat a hétvégén Irán ellen indított támadás tőkepiaci vonatkozásairól. Egy-egy távoli, regionális konfliktus általában nincs..
NAV ellenőrzési terv 2026 - mire számíthatnak az adózók?
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) minden évben közzéteszi ellenőrzési tervét, amely egyértelmű iránymutatást ad arra vonatkozóan, hogy mely területekre helyezi a hangsúlyt az adóhatóság
Régóta szenved a brit gazdaság, de mi látjuk benne a fantáziát
Az Egyesült Királyság gazdasága az elmúlt években szó szerint szenved, a sorozatos válságok mélypontra küldték a fogyasztást, és a vállalati értékeltségekben sem tombol az optimizmus....
Mit tud a házasság mint gazdasági unió?
A házassághoz nem kell szerelem, és a szerelemnek semmi szüksége házasságra. Ha van olyan, aki ezen meglepődik, az leginkább Walt Disney hibája. Segítek belátni. Ki... The post Mit tud a házas
Tovább élesedik a verseny: újabb bank csökkentett kamatot az Otthon Startnál
Márciustól újabb banknál érhető el 3 százalék alatti kamat mellett az Otthon Start hitel. A MagNet Bank ajánlatában tavasztól már 2,80 százalékos kamatszint szerepel. A Bankmonitor szakértő
Elévülés magánszemélyek esetén
Hogyan szabadulj meg a rémálomtól elévülés segítségével? Egy biztos, nem úgy ahogy az érintettek 80%-a gondolja. A régi, vitatott követelések érvényesítésének gyakorlata túlnyomórés
Szárnyal a magyar tőzsde és várják a kisbefektetőket
Aki úgy érzi, nem ért a tőzsdéhez, annak ott vannak az ETF-ek.
Tovább száguldhat a BUX - Mire érdemes most figyelni?
Vendégünk volt Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója.
Új lehetőség a napelemeseknek: így kereshetsz több pénzt kockázat nélkül
Hogyan hajthatunk hasznot az áramár tüskékből?
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.