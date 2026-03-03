Fordult a kocka: lehet, túl nagyot ütött Irán válasza, egyre többen ugranának ki

  • Megjelenítés
A Sky szerint növekszik azoknak az országoknak a száma, amelyek inkább befejeznék a harcokat az Öbölben.

Az elemzés szerint Donald Trump amerikai elnök komoly dilemmával nézhet szembe jelenleg az Iránnal vívott háború során. Az egyik legnagyobb problémát az okozhatja, hogy

a saját szövetségesei kérik arra Washingtont, hogy a lehető leggyorsabban vessen véget a harcoknak, mivel a légvédelmi rakéták készletei vészesen fogynak,

emiatt előfordulhat, hogy védtelenül maradnak Irán válaszával szemben. A dilemma most ugyanaz, mint amit korábban Ukrajnában már megtapasztaltak: a drága és szupermodern rakéták lehet, hogy egy párezer dolláros drónt semmisítenek meg.

A gyártás azonban nem tudja követni az igényeket, emiatt súlyos hiány alakul ki. Az amerikai égvédelmi rakétarendszerekre támaszkodó Öböl-országok szintén ezzel a problémával nézhetnek most szembe. A Sky szerint Irán stratégiája váratlanul érte a térséget, arra nagyjából senki nem számított, hogy Teherán gyakorlatilag mindenre tüzet nyit. Szerintük ez súlyos hiba volt, előzetesen

már lehetett arra számítani, hogy súlyos eszkaláció is benne van a lehetséges forgatókönyvekben.

Jelenleg fontolóra veszik sokan, hogy esetleg a saját erejükkel csatlakozzanak a harcokhoz, ám ez szintén problémás kérdést jelent. Egyrészt még inkább célponttá válhatnak az egyes országok, másrészt tovább csökkenti a fegyverkészletet. A helyzet így kettős: ha nem lépnek, akkor gyengének tűnnek, ha lépnek célkeresztbe kerülnek és kimerül a készlet. Éppen ezért igyekeznek inkább nyomást gyakorolni Trumpra, hogy hagyja abba a támadásokat, jusson valahogy konszenzusra az iszlamista rezsimmel. A háború ára hatalmas lehet az Öbölben, mivel a gazdasági károk mellett a katonai és a presztízsveszteség is kimagasló. Az viszont kérdéses, hogy az amerikai elnök mikor hagyja abba a támadásokat. Korábban már kijelentették, hogy céljuk a rezsimváltás, azonban ez egyelőre nem látszódik reálisnak.

