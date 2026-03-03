Fordult a kocka: lehet, túl nagyot ütött Irán válasza, egyre többen ugranának ki

Az elemzés szerint Donald Trump amerikai elnök komoly dilemmával nézhet szembe jelenleg az Iránnal vívott háború során. Az egyik legnagyobb problémát az okozhatja, hogy

a saját szövetségesei kérik arra Washingtont, hogy a lehető leggyorsabban vessen véget a harcoknak, mivel a légvédelmi rakéták készletei vészesen fogynak,

emiatt előfordulhat, hogy védtelenül maradnak Irán válaszával szemben. A dilemma most ugyanaz, mint amit korábban Ukrajnában már megtapasztaltak: a drága és szupermodern rakéták lehet, hogy egy párezer dolláros drónt semmisítenek meg.

A gyártás azonban nem tudja követni az igényeket, emiatt súlyos hiány alakul ki. Az amerikai égvédelmi rakétarendszerekre támaszkodó Öböl-országok szintén ezzel a problémával nézhetnek most szembe. A Sky szerint Irán stratégiája váratlanul érte a térséget, arra nagyjából senki nem számított, hogy Teherán gyakorlatilag mindenre tüzet nyit. Szerintük ez súlyos hiba volt, előzetesen

már lehetett arra számítani, hogy súlyos eszkaláció is benne van a lehetséges forgatókönyvekben.

Jelenleg fontolóra veszik sokan, hogy esetleg a saját erejükkel csatlakozzanak a harcokhoz, ám ez szintén problémás kérdést jelent. Egyrészt még inkább célponttá válhatnak az egyes országok, másrészt tovább csökkenti a fegyverkészletet. A helyzet így kettős: ha nem lépnek, akkor gyengének tűnnek, ha lépnek célkeresztbe kerülnek és kimerül a készlet. Éppen ezért igyekeznek inkább nyomást gyakorolni Trumpra, hogy hagyja abba a támadásokat, jusson valahogy konszenzusra az iszlamista rezsimmel. A háború ára hatalmas lehet az Öbölben, mivel a gazdasági károk mellett a katonai és a presztízsveszteség is kimagasló. Az viszont kérdéses, hogy az amerikai elnök mikor hagyja abba a támadásokat. Korábban már kijelentették, hogy céljuk a rezsimváltás, azonban ez egyelőre nem látszódik reálisnak.

Címlapkép forrása: Yousef Mohammad/picture alliance via Getty Images