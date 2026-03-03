Háború az Öbölben: Irán egy egész országot vágna el a szárazföldi összekötetéseitől

Bahrein szigetország a Perzsa-öbölben, mégis 1986 óta van közvetlen szárazföldi összeköttetése Szaúd-Arábiával egy 25 kilométeres hídon keresztül. Ez az útvonal jelentősen megkönnyíti a kapcsolatot az ország ellátásában.
A helyzet ugyanakkor most kritikussá vált, mivel a hidat támadás érte: egy iráni drón csapódott be.
Források szerint a szigeten található amerikai bázisról ezen keresztül „menekítették volna ki” a felszereléseket. Az nem tudni pontosan, hogy a támadás milyen károkat okozott a létesítményben. A Google Maps forgalmi térképe nem jelez fennakadást, a közlekedőknek egyedül a határátkelőnél kell rövid várakozásra számítaniuk. Ez azt jelenti, hogy ha okozott is károkat a becsapódás azóta már helyreállították azokat.
Több forrás azt állítja, hogy Bahreinben a feszültség nagyon súlyossá vált, több felvétel is kering a közösségi médiában, amely összecsapások képeit mutatja, azt állítva, hogy mindez az országban zajlik. Megerősített információk egyelőre nem támasztották alá ezeket az állításokat. Bahreinben jelentős síita lakosság él, nagyjából az állampolgárok felét ők teszik ki. Korábban még egyértelmű többségben voltak, ám a szunnita vezetésű kormány igyekezett határozottan csökkenteni az arányukat, kifejezetten a honosítások által. A szektariánus ellentétek gyakran okoztak a múltban feszültségeket az országban.
Címlapkép forrása: Tim Graham/Getty Images
