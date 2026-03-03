Illegális háborút robbantott ki Donald Trump? – Saját támogatói sem értik, mit csinál az elnök

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Negyedik napja forrong a Közel-Kelet: Izrael és az Egyesült Államok szombaton támadás alá vette Iránt, és megölte annak legfőbb vezetőjét, Ali Hámenei ajatollahot. Az iszlám köztársaság válaszcsapásai a régió szinte valamennyi országára kiterjedtek, még a Cipruson fekvő brit katonai támaszpontokra is. Miközben Iránban akadnak az ajatollah halálát gyászolók és ünneplők is, valamint világszerte úgy bírálják, mint méltatják a beavatkozást, Benjamin Netanjahu és Donald Trump hadműveletét az Egyesült Államokban sem fogadta osztatlan ováció. Az nemcsak a demokratákat, hanem saját táborát is megosztotta: a MAGA-mozgalom több véleményvezére kritizálta az elnök döntését, amely a közvélemény-kutatások szerint az amerikaiak többségének rosszallását váltja ki. De tényleg illegális Trump Irán elleni háborúja?

Mikor törvénytelen egy háború?

Több demokrata politikus illegálisnak nevezte Donald Trump Irán elleni támadását. A párt balszárnyának egyik üdvöskéje, Alexandria Ocasio Cortez New York-i képviselő úgy reagált:

Az amerikai népet ismét belerángatták egy olyan háborúba, amelyet nem akart, tette ezt egy olyan elnök, aki nem törődik tettei hosszú távú következményeivel. Ez a háború törvénytelen. Felesleges. És katasztrofális lesz.

My statement on President Trump’s combat operations in Iran⬇️ pic.twitter.com/Bwe6Fe4qaR https://t.co/Bwe6Fe4qaR — Rep. Alexandria Ocasio-Cortez (@RepAOC) February 28, 2026

Az, hogy az Egyesült Államok elnöke saját jogkörben dönthet-e háború és béke kérdéséről, jogilag rendkívül ellentmondásos kérdés.

Nemzetközi jogi szempontból az erőszak tilalma minden olyan esetre vonatkozik, amely nem önvédelemből vagy az ENSZ Biztonsági Tanácsának felhatalmazásával történik. Óriási túlzás lenne azonban azt állítani, hogy ezt az elvet a világ államai maradéktalanul betartják vagy betartották a múltban.

Szombat reggel Izrael arról tett bejelentést, hogy "megelőző csapásokat" mért Iránra, azaz állításuk szerint azt akadályozták meg, hogy Teherán fenyegetést jelentsen rájuk nézve. Bár ez egyfajta önvédelemmel összefüggő érvelés, nemzetközi jogi szakértők vitatják a megelőző csapások törvényességét BT-határozat hiányában.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter az Egyesült Államokra leselkedő közvetlen fenyegetést firtató kérdésre úgy válaszolt, hogy

azt tudtuk: ha Iránt megtámadják – és úgy véltük, hogy meg is fogják támadni –, akkor azonnal ellenünk fordulnának. Mi pedig nem voltunk hajlandók tétlenül ülni és elszenvedni egy csapást.

These Rubio clips are pretty enlightening. He suggests we attacked Iran bc Israel was gonna attack them with or without the US -- and we would be hit in Iranian's retaliation effort. This is only going to further infuriate those vocal MAGA skeptics and Dems already upset abt… https://t.co/8ZIE98VcnQ https://t.co/8ZIE98VcnQ — Rachael Bade (@rachaelmbade) March 2, 2026

Egyszóval Rubio – kissé nyakatekert módon – azt sejtette, hogy Izrael annyira elkötelezett lehetett a támadás mellett, hogy Washington borítékolta: az iráni ellencsapások valószínűleg amerikai támaszpontokat is sújtanának, így a helyes lépés az volt, ha ők szintén támadnak.

Trump egyre merészebb katonai akciói kapcsán gyakran felmerülő érv, hogy

az amerikai alkotmány a Kongresszus kezébe adja a hadüzenet jogát,

az elnök ezért nem léphet a törvényhozás engedélye nélkül. Az alkotmány ugyanakkor az elnököt teszi meg az amerikai haderő főparancsnokának, így parázs alkotmányjogi viták tárgya, hogy hol kezdődik a Kongresszus, és hol ér véget az elnök jogköre. Az amerikai törtenelem során a szövetségi törvényhozás csupán öt konfliktusban küldött hivatalos hadüzenetet: 1812-ben az Egyesült Királyság ellen, az 1848-49-es mexikói-amerikai háborúban, 1898-ban Spanyolországgal szemben, majd a két világháborús belépéskor.

Azóta hivatalos amerikai hadüzenetre egyszer sem került sor, például az ensz égisze alatt vívott koreai háborúban (1950-53) sem.

Ám megesett, hogy a Kongresszus jogszabályban hatalmazta fel az elnököt a katonai erő alkalmazására, de hivatalos hadüzenetet nem küldött. Így történt ez a öbölháború előtt 1991-ben vagy az iraki háborúkor 2002-ben.

A második világháború óta azonban a modern elnökök egyre bátrabban és bátrabban küldik harcba az amerikai katonákat formális hadüzenet vagy a Kongresszus hozzájárulása nélkül. Ronald Reagan beavatkozott többek között Líbiában, Grenadában és Libanonban, George H. W. Bush megszállta Panamát Manuel Noriega diktátor megdöntése érdekében, Barack Obama pedig légicsapásokat hajtott végre Líbiában Muammar Gaddafi eltávolítása céljából. Egyes vélemények szerint – bármit is írt elő az alkotmány eredetileg – mindez precedensértékű, és alátámasztja az elnök önálló katonai jogköreit. Egyszóval nem lehet azt mondani Trump kongresszusi jóvahagyás nélkül megkezdett iráni hadműveletére, hogy teljesen precedens nélküli lenne.

Ráadásul a Trump-adminisztráció relatíve könnyen találhat más kibúvót is: a 2001. szeptember 11-i terrortámadások után a Kongresszusban elfogadott háborús felhatalmazás máig érvényben van, és rendkívül tág megfogalmazással bír. E szerint az elnök jogosult

az erő alkalmazására azokkal a nemzetekkel, szervezetekkel vagy személyekkel szemben, akiket ő úgy ítél meg, hogy tervezték, engedélyezték, elkövették vagy segítették a 2001. szeptember 11-i terrortámadásokat, vagy menedéket nyújtottak ilyen szervezeteknek vagy személyeknek, annak érdekében, hogy megelőzzék a jövőbeni nemzetközi terrortámadásokat az Egyesült Államok ellen ezek részéről.

A törvény nemcsak közel-keleti "terrorellenes" műveleteket tesz lehetővé, így a második Trump-adminisztráció tavaly például ezzel támasztotta alá az állítólagos drogcsempész-csónakok kilövésének jogszerűségét Venezuela partjainál. Ez a jogi kiskapu akár Irán kapcsán is előkerülhet.

A vietnámi háború és Richard Nixon kambodzsai bombázásának hatására 1973-ban egyébként törvénybe iktatták az úgynevezett háborús jogkörökről szóló határozatot, hogy helyre billentsék a Fehér Ház és a Capitolium közötti erőegyensúlyt. Ez előírja, hogy

az elnöknek 48 órán belül értesítenie kell a Kongresszust, ha hadba küld katonákat (Rubio pénteken egyébként tett jelzést a "Nyolcaknak", azaz a két frakció és a hírszerzési bizottságok elöljáróinak),

jóváhagyás nélkül 60 napban korlátozza a katonai akció hosszát (ha szükséges, további 30 napot ad a kivonulásra),

és kimondja, hogy a törvényhozás bármikor beszüntetheti a katonai műveleteket.

Bár Trump második ciklusában eddig egyszer sem ment át hasonló tervezet, a szűk republikánus többségű Kongresszus akár már a napokban napirendre veheti az Irán elleni háború elgáncsolását.

A MAGA-hangadók nincsenek elragadtatva

Az online térben aktív, (korábban) Trumphoz köthető influenszerek egy része nem fogadta kitörő örömmel az Irán elleni csapásokat, hisz az látszólag szembemegy az elnök 2024-es kampányígéretével, miszerint ő a "béke jelöltje", és ő volt az egyetlen amerikai elnök évtizedek óta, aki nem indított új háborúkat, és nem is fog.

A jobboldali kommentátor, Jack Posobiec a tavaly meggyilkolt Charlie Kirk korábbi figyelmeztetését idézte fel, miszerint a fiatalabb generációt sokkal jobban érdekli a belpolitika, mint a külföldi konfliktusok, és ezt hónapokkal a félidős kongresszusi választás előtt nem szabad figyelmen kívül hagyni. Mielőtt szeptemberben merénylet áldozatává vált, a néhai konzervatív aktivista erősen lobbizott az Irán atomlétesítményeit sújtó, tavaly nyári légicsapások ellen.

POSOBIEC: Last year, Charlie Kirk told us all that younger generation of Americans are far more interested in domestic policy that pursuing international conflicts and we can’t forget that in a midterm yearpic.twitter.com/x0sSyBBd0Z https://t.co/x0sSyBBd0Z — Jack Posobiec (@JackPosobiec) February 28, 2026

Most a Fox News-műsorvezetőből podcasterré avanzsált Tucker Carlson tett így, aki a New York Times tudósítása szerint az elmúlt hónapban háromszor találkozott az elnökkel a Ovális Irodában, hogy az támadás ellen érveljen. Carlson állítólag az amerikai katonákra, az energiaárakra és az arab partnerekre leselkedő kockázatokat hangsúlyozta háború esetén, és kérlelte az elnököt, hogy ne hagyja, hogy Benjamin Netanjahu befolyásolja. A konzervatív véleményvezér azzal érvelt Trump előtt, hogy az Egyesült Államok csak Izrael hatására veszi egyáltalán fontolóra a csapást.

A MAGA-mozgalomból kicsekkolt és a Kongresszusból távozott egykori Trump-párti képviselő, Marjorie Taylor Greene szintén hangosan elégedetlenkedett az X-en, mondván,

az iráni háború nem csökkenti az inflációt, és nem teszi megfizethetőbbé az életet.

Persze nem mindenki gondolkodja ugyanezt a Republikánus Párton belül, sőt, a legtöbbjük inkább elismerősen beszélt Trump műveletéről.

A héják között is leghéjábbnak tartott Lindsey Graham dél-karolinai szenátor például kijelentette: Trump ezzel a lépésével felülmúlta még a hidegháborús győzelemmel kreditált Reagan külpolitikai örökségét is. Graham szerint az amerikai hadsereg következő célpontja a kommunista Kuba lehet, ahol szintén a rezsimváltás érdekében tehetnek lépéseket.

A Washington Post ugyanakkor kiemeli, hogy nemcsak a republikánusokat, a demokratákat is megosztja a kérdés. Többségük kiállt a Kongresszus jóváhagyása nélküli háború vagy a rezsimváltás ellen, néhány alsóházi képviselő és szenátor azonban jelezte, teljességgel támogatják a Trump-adminisztráció akcióját. Meglátjuk, hogy a hamarosan esedékes szavazáson melyik párt bizonyul egységesebbnek a támogatásban, illetve ellenzésben.

Miközben Trump egymásnak ellentmondó nyilatkozatokat tett arról, hogy meddig húzódhat az eddig hat amerikai katona életét követelő Irán elleni akció – volt, hogy pár napról, míg máskor "örökké tartó" harcokról beszélt –, és Pete Hegseth védelmi miniszter sem zárta ki a szárazföldi csapatok iráni bevetését,

a Fehér Ház feltűnően igyekszik utólag meggyőzni az amerikai közvéleményt, hogy "ez nem egy új Irak".

Ennek dacára egyértelműnek tűnik, hogy a mostani akció jóval kiterjedtebb, mint azok a venezuelai vagy iráni korlátozott csapások, amelyeket le tudott nyelni az amerikai társadalom.

Nem túl fényes a kép

A Közel-Kelet lángba borulása óta több közvélemény-kutatás is készült, és egyelőre kivétel nélkül azt mutatják, hogy az amerikaiak többségének nincs ínyére Trump katonai akciója.

A Reuters/Ipsos hétvégi, az amerikai katonák haláláról szóló hírek előtt készült felmérése szerint

mindössze 27 százalék támogatta a csapásokat, míg 43 százalék ellenezte azokat.

Only 27 percent of Americans approve of Trump's Iran strikes, per new Reuters poll. Any Dems who are still skittish about the war powers vote should get over it already. pic.twitter.com/aPPWCBcJn0 https://t.co/aPPWCBcJn0 — . (@GregTSargent) March 2, 2026

Emellett az amerikaiak mintegy 56%-a úgy véli, hogy Trump túlságosan hajlik a katonai erő bevetésére az Egyesült Államok érdekeinek érvényesítésére. A demokraták túlnyomó többsége gondolta így (87%), ahogy a pártfüggetlenek 60 százaléka és körülbelül minden negyedik republikánus is.

A CNN megbízásából készült felmérésben tízből közel hat megkérdezett helytelenítette Trump döntését. Pártszimpátia mentén ugyanakkor éles a törésvonal: a republikánusok 77 százaléka támogatta, míg a demokraták több mint 80 százaléka ellenezte a hadműveletet, miközben a függetlenek körében elsöprő, kétharmados volt az elutasítás.

Érdekesség viszont, hogy miközben sokat olvasni a MAGA-koalíció repedezéséről Irán kapcsán, a CNN azt találta, hogy a bevallottan MAGA-republikánusok 30 százalékponttal nagyobb eséllyel mondják, hogy erősen támogatják a katonai beavatkozásról hozott döntést, mint a magukat nem a MAGA-táborba soroló republikánusok.

Ahogy előző cikkünkben kifejtettük, ez is megmutatja, hogy

a MAGA sokkal inkább egy Trump személye köré, mintsem határozott ideológiák – például a külpoltikai elszigetelődés vagy intervencióellenesség – mentén szerveződő mozgalom.

Ameddig pedig nem húzódik el az iráni konfliktus hosszú hetekig, nem esik el több tucatnyi amerikai katona, vagy a háborúhoz köthetően nem történik valamilyen belföldi incidens, addig Trump bázisa valószínűleg ki fog tartani mellette – bármit is mondanak a jobboldali véleményvezérek.

A novemberi félidős voksolást azonban csak velük lehetetlen legalább döntetlenre kihozni, és az is kérdés, hogy Trump prioritásai milyen hatással lesznek a maga-tábor választási lelkesedésére.

A Trump gazdaság- és bevándorláspolitikájával korábban szimpatizáló pártfüggetlen voksolók fokozódó erózióját már hónapok óta megfigyelhetjük, az ő esetükben pedig az iráni háború valószínűleg csak olajat önt a tűzre.

The old conventional wisdom: Wars produce initial spikes in presidential approval ratings, followed by crashes once they inevitably turn into quagmires.The new CW: lol, nothing matters, because wars feel functionally more distant from Americans than ever. pic.twitter.com/K4jHavlU1V https://t.co/K4jHavlU1V — Nate Silver (@NateSilver538) March 2, 2026

Nate Silver adatelemző azt emeli ki, hogy a háború esetén régebben még megfigyelhető "zászló körüli összefogás" (rally around the flag) jelensége nagyrészt kikopott az amerikai politikából. A Trump népszerűségét mutató adatsorukban nem rajzolódik ki egyértelmű javulás vagy romlás a jelentős külpolitikai események hatására – beleértve a venezuelai akciót vagy az iráni atomlétesítmények elleni korábbi csapást is. A szintén pollokkal foglalkozó G. Elliot Morris közben arról posztolt:

az Irán elleni támadás jelenlegi népszerűsége jócskán elmarad az afganisztáni és iraki háborúk kezdeti (!) támogatottságától.

Publishing my normal Sunday polling article early (for obvious reasons):Trump starts a war with Iran that few Americans support.Overall support for Trump in early post-strike polling is below that for Afghanistan and Iraq, including among Republicans.https://t.co/2U4m3OP6Wt pic.twitter.com/toAfloKKX9 https://t.co/2U4m3OP6Wt — G Elliott Morris (@gelliottmorris) March 1, 2026

A New York Postnak adott interjújában Trump egyébként legyintett a közvélemény-kutatásokra:

Akár alacsony a közvélemény‑támogatottság, akár nem, szerintem valószínűleg rendben vannak a közvélemény-kutatások. De ez nem felmérések kérdése. Nem engedhető meg, hogy Irán – ami egy őrültek vezette nemzet – nukleáris fegyverrel rendelkezzen

- mondta az amerikai elnök.

