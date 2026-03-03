Irán azt ígéri, "nem fog sokáig tartani" az új legfőbb vezér kiválasztása

Irán elvesztette legfőbb vezetőjét: szombaton érkezett a hír, hogy az izraeli-amerikai támadásokban Ali Hámenei iráni vezető meghalt, a holttestét is megtalálták. Irán azonban most azt ígéri, nem sokáig maradnak vezér nélkül.

Az új legfelsőbb vezető kiválasztásával megbízott iráni szakértői gyűlés egyik tagja szerint

Ali Khamenei ajatollah utódjának kiválasztása "nem fog sokáig tartani"

- jelentette kedden az ISNA iráni hírügynökség a Reuters beszámolója szerint. Konkrét időpontot ugyanakkor eddig nem jelentettek be.

Emlékezetes, szombaton Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök arról beszélt: „egyre több jele van annak,” hogy az iráni ajatollah meghalt, majd nem sokkal később megerősítették a hírt, azt állítva, a testet is megtalálták.

Címlapkép forrása: Majid Saeedi/Getty Images