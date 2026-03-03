  • Megjelenítés
Irán azt ígéri,
Globál

Irán azt ígéri, "nem fog sokáig tartani" az új legfőbb vezér kiválasztása

Portfolio
Irán elvesztette legfőbb vezetőjét: szombaton érkezett a hír, hogy az izraeli-amerikai támadásokban Ali Hámenei iráni vezető meghalt, a holttestét is megtalálták. Irán azonban most azt ígéri, nem sokáig maradnak vezér nélkül. 

Az új legfelsőbb vezető kiválasztásával megbízott iráni szakértői gyűlés egyik tagja szerint

Ali Khamenei ajatollah utódjának kiválasztása "nem fog sokáig tartani"

- jelentette kedden az ISNA iráni hírügynökség a Reuters beszámolója szerint. Konkrét időpontot ugyanakkor eddig nem jelentettek be.

Emlékezetes, szombaton Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök arról beszélt: „egyre több jele van annak,” hogy az iráni ajatollah meghalt, majd nem sokkal később megerősítették a hírt, azt állítva, a testet is megtalálták.

Még több Globál

Záporoznak a rakéták az Öbölre, lezárták a Hormuzi-szorost, Trump megtorlást ígért – Percről percre híreink az iráni háborúról kedden

Amerika vészhelyzeti intézkedéseket hozott: evakuálnak egy sor országból

Szijjártó Péter: megindult a repülőforgalom az iráni támadások után

Kapcsolódó cikkünk

Záporoznak a rakéták az Öbölre, lezárták a Hormuzi-szorost, Trump megtolást ígért – Percről percre híreink az iráni háborúról kedden

Amerika vészhelyzeti intézkedéseket hozott: evakuálnak egy sor országból

Súlyos gázválság jöhet Európában az iráni háború miatt, a gáztárolók konganak az ürességtől

Drámai fenyegetést tett közzé az iráni Forradalmi Gárda parancsnoka: a csillagokig lőnék fel az olaj árát

Címlapkép forrása: Majid Saeedi/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A közel-keleti háború "üvegnyakában"

Hétfő reggel 7 órakor kezdem írni ezeket a sorokat. Pár gondolat a hétvégén Irán ellen indított támadás tőkepiaci vonatkozásairól. Egy-egy távoli, regionális konfliktus általában nincs..

PR cikk

Konferencia ajánló

Digital Compliance 2026

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Rommá lőtte a perzsa flottát Washington, elzárta a Hormuzi-szorost Irán, Izrael szárazföldi inváziót fontolgat - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról
Támadás érte Novorosszijszkt, a héten folytatódnak a béketárgyalások – Híreink az orosz–ukrán háborúról hétfőn
Izrael kiborult: az egyik EU-s ország nyíltan támogatja Iránt!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility