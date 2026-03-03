  • Megjelenítés
Irán kimondta: szó sem lehet tárgyalásról, már csak a háború jöhet számításba
Globál

Irán kimondta: szó sem lehet tárgyalásról, már csak a háború jöhet számításba

Portfolio
Irán a védekezésre helyezi a hangsúlyt a diplomáciai erőfeszítések kudarcát követően – közölte az iráni külügyminisztérium szóvivője, aki élesen bírálta az Egyesült Államokat és Izraelt is - írta az Al-Dzsazíra.

Eszmaíl Bagháí szóvivő szerint „örök szégyen száll azokra, akik diplomáciát ígértek, de amikor szembesültek Irán érveivel, meghátráltak, és a katonai megoldás felé fordultak”. Nyilatkozatával Teherán

gyakorlatilag elismerte, hogy lezártnak tekinti a tárgyalásos rendezés lehetőségét, és mostantól az ország védelmi képességeinek erősítésére összpontosít.

A szomszédos államok energetikai infrastruktúrája ellen elkövetett támadások okozta feszültségekkel kapcsolatban Bagháí mindössze annyit mondott, hogy Irán „elkötelezett a humanitárius elvek mellett”. Arab szomszédaihoz fordulva arra szólította fel őket, hogy gondolják át helyzetüket:

A cionista rezsim semmilyen rosszindulatú cselekedettől nem riad vissza. Nem habozik kiterjeszteni a háború hatókörét, beszennyezni Irán hírnevét, és más országokban is bűncselekményeket elkövetni.

Még több Globál

Záporoznak a rakéták az Öbölre, lezárták a Hormuzi-szorost, Trump megtorlást ígért – Percről percre híreink az iráni háborúról kedden

Már kongatják a vészharangokat: egy hét alatt hatalmas bajba kerülhetnek Amerika szövetségesei

Azonnal itt a fájó hatása a Hormuzi-szoros lezárásának: minden rekord megdőlt

A szóvivő azt is kijelentette, hogy „Irán jelenleg az egyetlen megmaradt erő, amely szembeszáll a gonosszal”, miközben az Egyesült Államokra burkoltan „ördögként” utalt, felidézve az iráni politikai retorika évtizedes hagyományát.

Kapcsolódó cikkünk

Záporoznak a rakéták az Öbölre, lezárták a Hormuzi-szorost, Trump megtorlást ígért – Percről percre híreink az iráni háborúról kedden

Címlapkép forrása: U.S. Navy via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A közel-keleti háború "üvegnyakában"

Hétfő reggel 7 órakor kezdem írni ezeket a sorokat. Pár gondolat a hétvégén Irán ellen indított támadás tőkepiaci vonatkozásairól. Egy-egy távoli, regionális konfliktus általában nincs..

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Digital Compliance 2026

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Rommá lőtte a perzsa flottát Washington, elzárta a Hormuzi-szorost Irán, Izrael szárazföldi inváziót fontolgat - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról hétfőn
Záporoznak a rakéták az Öbölre, lezárták a Hormuzi-szorost, Trump megtorlást ígért – Percről percre híreink az iráni háborúról kedden
Nagyobbat harapott Irán, mint gondoltuk? - Két szövetséges máris kiugrana a harcokból
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility