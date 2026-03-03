Irán kimondta: szó sem lehet tárgyalásról, már csak a háború jöhet számításba

Eszmaíl Bagháí szóvivő szerint „örök szégyen száll azokra, akik diplomáciát ígértek, de amikor szembesültek Irán érveivel, meghátráltak, és a katonai megoldás felé fordultak”. Nyilatkozatával Teherán

gyakorlatilag elismerte, hogy lezártnak tekinti a tárgyalásos rendezés lehetőségét, és mostantól az ország védelmi képességeinek erősítésére összpontosít.

A szomszédos államok energetikai infrastruktúrája ellen elkövetett támadások okozta feszültségekkel kapcsolatban Bagháí mindössze annyit mondott, hogy Irán „elkötelezett a humanitárius elvek mellett”. Arab szomszédaihoz fordulva arra szólította fel őket, hogy gondolják át helyzetüket:

A cionista rezsim semmilyen rosszindulatú cselekedettől nem riad vissza. Nem habozik kiterjeszteni a háború hatókörét, beszennyezni Irán hírnevét, és más országokban is bűncselekményeket elkövetni.

A szóvivő azt is kijelentette, hogy „Irán jelenleg az egyetlen megmaradt erő, amely szembeszáll a gonosszal”, miközben az Egyesült Államokra burkoltan „ördögként” utalt, felidézve az iráni politikai retorika évtizedes hagyományát.

