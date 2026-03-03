Itt a nagy fordulat a Barátság-olajvezeték ügyében: Brüsszel is ráförmedt Zelenszkijre

Az egyre élesebb vita középpontjában egy januári orosz rakétacsapás áll, amely Ukrajna szerint súlyosan megrongálta a Barátság-olajvezetéket. Magyarország és Szlovákia ezzel szemben azt állítja, hogy Kijev szándékosan állította le az olajszállítást. Öt uniós diplomata és tisztviselő szerint már nemcsak a két, Moszkvával barátságosnak tartott tagállam, hanem

Ukrajna-párti uniós kormányok és az Európai Bizottság is arra kéri Kijevet, hogy biztosítson hozzáférést a helyszíni szemléhez.

Két forrás szerint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és António Costa, az Európai Tanács elnöke a teljes körű orosz invázió negyedik évfordulóján tett kijevi látogatásuk során személyesen kérte a vezetékhez való hozzáférést, de kérésüket elutasították.

Szerhij Koreckij, a Naftogaz vezérigazgatója a Financial Timesnak nyilatkozva elmondta, hogy az orosz csapás következtében egy 75 ezer köbméteres olajtároló gyulladt ki, amelynek tüzét tíz napig oltották. Közlése szerint "számos berendezés, elektromos kábel, transzformátor és a vezeték tömítéséért felelős szivárgásérzékelő rendszer megsérült", és a tűz Európa legnagyobb olajtárolójában keletkezett, amelynek átmérője egy futballpálya méretével vetekszik. Az ukrán állami Ukrtransznafta a támadás idején arról számolt be, hogy folyamatban vannak a helyreállítási munkálatok, de az orosz légicsapások megnehezítik a biztonságos üzemeltetést.

Egy, Volodimir Zelenszkij elnökhöz közel álló ukrán tisztviselő visszautasította, hogy Kijev szándékosan húzná az időt, és a vita lényegét így foglalta össze:

Miért kellene háborúban, tűzszünet nélkül megjavítanunk azt a vezetéket, amely Oroszországból szállít olajat Oroszország barátainak?

Szerinte az újraindításhoz javítócsapatokat kellene potenciálisan veszélyes területekre küldeni, miközben Ukrajna erőforrásai korlátozottak, és elsődlegesen a háborús védekezésre kell koncentrálni.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni katonai fellépése megzavarta a globális olaj- és gázellátást, ami felhajtotta az energiaárakat. Egy magas rangú uniós diplomata szerint Kijev "öngólt lőtt", mert ezzel ürügyet adott Magyarországnak a blokkolásra:

Nem tudjuk megmondani, van-e kár vagy nincs. Nagyon egyszerű módszerekkel lehetne dokumentálni és bizonyítani, hogy keményen dolgoznak a javításon. Ezt nem tették meg.

A vita nyomán Orbán Viktor magyar miniszterelnök feltartja egy 90 milliárd eurós uniós segélycsomag jóváhagyását Ukrajna számára, miközben a választás előtt tovább erősíti Ukrajna-ellenes retorikáját.

