Izraeli védelmi miniszter: már „levágták a polip fejét”, ezzel megváltozott a háború célja
Izraeli védelmi miniszter: már „levágták a polip fejét”, ezzel megváltozott a háború célja

Izrael Katz védelmi miniszter szerint sikeresen likvidálták a rezsim vezetését, de most más célokat neveztek meg.

Levágtuk az iráni polip fejét, és most azon dolgozunk, hogy összezúzzuk és elvágjuk a karjait

– jelentette be Katz.

Kijelentése szerint a vezetést nagy hatékonysággal „vették le a sakktábláról” az iráni vezetést, most ugyanakkor más célokra koncentrálnak, az ország fegyverrendszereinek megsemmisítésére. Szerinte kifejezetten a rakétaindító képességekre fognak fókuszálni a következő időszakban. A stratégiai célpontokat is meg fogják támadni a közeljövőben.

Korábban az Egyesült Államok és Izrael is arról beszélt, hogy az elsődleges cél a rezsim megdöntése lehet. A vezetők kiiktatása már az első támadáshullámban sikert ért el, ám az iszlamista hatalomban egyelőre nem látszódik a vezetési válság. Emiatt megváltozhattak a prioritások, és egyre inkább az infrastruktúra,

kifejezetten a katonai létesítmények ellen fordulnak át a csapások.

Címlapkép forrása: Yasin Ozturk/Anadolu via Getty Images

