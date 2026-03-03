Kiderült, mikor lesz új ajatollah Irán élén

A jövő héten, Ali Hámenei temetése után megválasztják Irán következő legfőbb vezérét – közölte a Farsz hírügynökség.

Az iráni lap egy meg nem nevezett tisztviselő információra hivatkozva azt írja:

„valószínűleg” jövő héten választanak új vezért Irán élére.

Arról is beszámolt a forrás, hogy a vezetőt választó, 88 fős „szakértők testülete” a lehető legszigorúbb biztonsági intézkedések mellett dönt majd Irán új vezetőjének kilétéről.

A „szakértők testületének” egyik épületét épp ma bombázta le az izraeli légierő.

Azt nem tudni pontosan, mikor lesz Ali Hámenei temetése, csak annyit tudni, hogy az egykori vezetőt Teheránban gyászolják majd nyilvánosan és Mashad városában helyezik örök nyugalomra.

Címlapkép forrása: Office of the Supreme Leader of Iran via Getty Images