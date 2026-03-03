  • Megjelenítés
Már kongatják a vészharangokat: egy hét alatt hatalmas bajba kerülhetnek Amerika szövetségesei
Portfolio
Az Egyesült Államok és Izrael katonai céljai az Irán elleni csapások kezdete óta módosultak, miközben egyre nagyobb a bizonytalanság Teherán rakétaképességeivel kapcsolatban – erről beszélt a The Economist védelmi szerkesztője a CNN-nek.

Shashank Joshi Becky Andersonnak adott interjújában rámutatott, hogy Donald Trump amerikai elnök és Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök üzenetei a szombati csapások óta érezhetően megváltoztak. Míg három nappal ezelőtt még a rezsimváltás lehetőségét lebegtették – azt sugallva, hogy az iráni nép felkelhet és elsöpörheti a rendszert –, addig mára jóval szűkebbre szabták a hadműveleti célokat, és

elsősorban Irán rakétaképességeinek megsemmisítésére összpontosítanak.

A védelmi szakértő szerint az Egyesült Államok és Izrael az iráni hadviselési képességek minden elemét igyekszik támadni, hogy a lehető legnagyobb mértékben akadályozzák Teherán műveleteit. Joshi előrejelzése szerint nemcsak az iráni rakétákat és indítóállásokat támadják folyamatosan, hanem – ami rendkívül fontos – a rakéták teljes ellátási láncát is.

Az újságíró hangsúlyozta, hogy szándékosan egyik ország elfogórakéta-készleteiről sincsenek pontos nyilvános adatok. Becslése szerint azonban nagyjából

egy hét elteltével már komoly hiány jelentkezhet, különösen a legfejlettebb elfogórakétákból.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

