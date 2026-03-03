Megindult az olajállamok megtorlása: támadást indított Irán ellen a korábban semleges ország

Katar támadást indított Irán ellen, Izrael és az USA oldalán – írta meg több izraeli lap.

Azt nem tisztázták, pontosan mit támadott, milyen képességgel az öböli állam, csak annyit közöltek, hogy

Irán területét célozták.

Katar korábban nyíltan kommunikált arról, hogy „nem fogja megtorlás nélkül hagyni” azt, hogy Irán minden provokáció nélkül rakétákat, drónokat lőtt ki az ország területére.

Az izraeli Kan arról értesült:

Katar mellett Szaúd-Arábia is be fog szállni hamarosan az Irán elleni támadásba.

Az offenzíva tényét egyelőre sem Doha, sem Rijád nem erősítette meg nyilvánosan.

