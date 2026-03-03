Megszólalt a Wizz Air: mentesítő járatok indulnak a Közel-Keleten rekedt utasoknak

Portfolio 2026. március 03. 10:41

A Wizz Air mentesítő járatokat indít azon utasai számára, akik a közel-keleti térségbe, vagy a térségből utaztak volna: péntektől heti 3 helyett 10 járatot biztosít Budapest és Sarm-es-Sejk között - közölte a társaság. Ezek a plusz járatok több lehetőséget kínálnak az Izraelbe és Izraelből induló közvetlen járatok felfüggesztése által érintett utasoknak, és "jelenleg a legjobb lehetőséget biztosítják az Izrael és Európa közötti összeköttetésre".