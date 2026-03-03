  • Megjelenítés
Megszólalt a Wizz Air: mentesítő járatok indulnak a Közel-Keleten rekedt utasoknak
Megszólalt a Wizz Air: mentesítő járatok indulnak a Közel-Keleten rekedt utasoknak

A Wizz Air mentesítő járatokat indít azon utasai számára, akik a közel-keleti térségbe, vagy a térségből utaztak volna: péntektől heti 3 helyett 10 járatot biztosít Budapest és Sarm-es-Sejk között - közölte a társaság. Ezek a plusz járatok több lehetőséget kínálnak az Izraelbe és Izraelből induló közvetlen járatok felfüggesztése által érintett utasoknak, és "jelenleg a legjobb lehetőséget biztosítják az Izrael és Európa közötti összeköttetésre".

A Wizz Air a közel-keleti biztonsági helyzet eszkalálódását követően bevezetett regionális légtérkorlátozásokra reagálva módosítja most menetrendjét, mivel

óvintézkedésként legalább március 7-ig felfüggesztette az Izraelbe, Dubajba, Abu-Dzabiba, Szaúd-Arábiába, valamint Ammánba induló és onnan érkező járatokat.

A légitársaság szorosan együttműködik a légiközlekedési hatóságokkal és repülőtéri partnereivel a biztonságos üzemeltetési feltételek garantálása érdekében.

A Wizz Air közölte: továbbra is azon dolgozik, hogy amint a biztonsági helyzet lehetővé teszi, újraindítsa a járatait.

