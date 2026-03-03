Az ukrán elnök a Corriere della Sera című lapnak elmondta:
alapvetően egyetért az Irán elleni fellépéssel, mert Irán Oroszország támogatói közé tartozik.
Jó döntésnek tartom az iráni katonai célpontok megtámadását. Az irániak rengeteg fegyvert gyártanak Oroszország számára, különösen drónokat és rakétákat
- hangsúlyozta az ukrán elnök.
Ugyanakkor hozzáfűzte:
attól tart, hogy az Irán elleni amerikai-izraeli támadások lekötik az Egyesült Államok erőforrásait.
Ez megnehezítheti a Patriot légvédelmi rakéták beszerzését, mivel azokra az amerikaiaknak és szövetségeseiknek is szükségük van a közel-keleti légtér védelméhez.
Az ukrán elnök az interjúban felidézte, hogy tavaly júniusban a közel-keleti térségben kialakult konfliktus miatt már tapasztaltak késéseket a fegyverszállításokban.
Remélem, hogy az iráni konfliktus korlátozott művelet marad. Saját tapasztalatból tudjuk, milyen véres lehet egy ilyen helyzet
- fogalmazta meg aggodalmát a konfliktus esetleges elhúzódásának következményeire utalva.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Megszólalt Volodimir Zelenszkij az iráni háborúról: egyetlen dologtól igazán fél Ukrajna
Azt is elmondta, támogatja-e az amerikai-izraeli támadást.
Kimondta Trump befolyásos párttársa: Irán után erre az országra fog lecsapni az amerikai hadsereg
A cél ott is a rezsimváltás lenne.
Erős fenyegetést küldött Irán Netanjahunak: pontosan tudják, hol van
Veszélyben lehet az élete.
Orbán és Putyin váratlanul egyeztetett egymással, de a legégetőbb kérdésről nem biztos, hogy szó esett
A Barátság olajvezeték ügye nem tudni, hogy szóba került-e.
Egy egész ország GDP-jét lopták el az EU-ban, rekordméretű csalásokat lepleztek le
Kritikus korrupciós kockázatokra mutat rá az Európai Ügyészség éves jelentése
Itt a fordulat a Mol és a Janaf ügyében: vallott a számokról a magyar olajcég
Tényleg drága a horvát útvonal?
Óriási kihívás, de versenyelőnyt is hozhat az AI szabályozásoknak való megfelelés
Elindult a Digital Compliance 2026 konferencia.
Mikortól számít az elévülés? Amit minden adósnak tudnia kell
Sokan csak akkor kezdenek el az elévüléssel foglalkozni, amikor egy követeléskezelő, ügyvédi iroda vagy végrehajtó megkeresi őket egy régi tartozás miatt. Pedig az egyik legfontosabb kérdé
A Bitcoinerek minden vágya teljesült. És ez rossz hír
Nagy kérdés, hogy ha egyszer véget ér a kriptótél, és újra stabilizálódnak az árfolyamok, visszafordítható-e még a Bitcoin és a pénzügyi mainstream összefonódása. Lesz-e valaha... The p
Merre áramlik a tőke az energiaátmenetben?
A piac már nem pusztán az új kapacitásokat, hanem egyre inkább a rendszer rugalmasságát és a kiszámíthatóságot árazza be.
Forint, olaj, gáz: mit üzen a piac az iráni háborúról?
A közel-keleti eszkaláció első reakciója klasszikus: kockázatkerülés, megugró energiaárak, ideges devizapiac. A forint gyengült, az olaj és különösen a gáz ára kilőtt, miközben a piac to
NAV ellenőrzési terv 2026 - mire számíthatnak az adózók?
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) minden évben közzéteszi ellenőrzési tervét, amely egyértelmű iránymutatást ad arra vonatkozóan, hogy mely területekre helyezi a hangsúlyt az adóhatóság
A közel-keleti háború "üvegnyakában"
Hétfő reggel 7 órakor kezdem írni ezeket a sorokat. Pár gondolat a hétvégén Irán ellen indított támadás tőkepiaci vonatkozásairól. Egy-egy távoli, regionális konfliktus általában nincs..
Régóta szenved a brit gazdaság, de mi látjuk benne a fantáziát
Az Egyesült Királyság gazdasága az elmúlt években szó szerint szenved, a sorozatos válságok mélypontra küldték a fogyasztást, és a vállalati értékeltségekben sem tombol az optimizmus....
Mit tud a házasság mint gazdasági unió?
A házassághoz nem kell szerelem, és a szerelemnek semmi szüksége házasságra. Ha van olyan, aki ezen meglepődik, az leginkább Walt Disney hibája. Segítek belátni. Ki... The post Mit tud a házas
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Elszabadult a háborús pokol: lefejezte a rezsimet Izrael és Amerika – Van kiút a pusztításból?
A Közel-Kelet-szakértő az eszkalációs fenyegetésről és a rezsimváltás esélyeiről is beszélt.
Zuhannak a tőzsdék, kilőtt az olajár – Mekkora hatása lehet a háborúnak?
Ismét globális káosz van kialakulóban.
Szárnyal a magyar tőzsde és várják a kisbefektetőket
Aki úgy érzi, nem ért a tőzsdéhez, annak ott vannak az ETF-ek.