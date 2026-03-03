  • Megjelenítés
Összeáll a kép: egyre több részlet világos, miért indított támadást Amerika és Izrael
Globál

Összeáll a kép: egyre több részlet világos, miért indított támadást Amerika és Izrael

Portfolio
Steve Witkoff, az Egyesült Államok közel-keleti különmegbízottja hétfőn kijelentette: Irán a közelmúltbeli atomtárgyalásokon nyomást próbált gyakorolni az amerikai delegációra, ám ezzel alábecsülte Trump elnök csapatát. Ezzel párhuzamosan Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök az iráni rezsim elleni katonai fellépés elkerülhetetlenségéről beszélt - írta az Iran International .

Witkoff elmondása szerint Trump elnök azzal a céllal delegálta őt és Jared Kushnert a tárgyalásokra, hogy felmérjék Teherán szándékainak komolyságát. Washington feltételei között szerepelt az iráni rakétaprogram felszámolása, a proxy szervezeteknek nyújtott támogatás megszüntetése, valamint a haditengerészet visszavonása a Hormuzi-szorosból a szabad hajózás biztosítása érdekében. Emellett alapkövetelményként fogalmazták meg a fegyverminőségű urándúsítás teljes tilalmát.

A különmegbízott beszámolója szerint

az iráni fél már a nyitóülésen leszögezte, hogy "elidegeníthetetlen joga" van a saját nukleáris fűtőanyag előállításához.

Az amerikai delegáció válaszul egy tízéves dúsítási moratóriumot javasolt, amelynek fejében Washington finanszírozta volna a fűtőelem-ellátást, ám Irán ezt kategorikusan elutasította. Witkoff szerint ez a reakció egyértelművé tette, hogy Teherán kizárólag atomfegyver-fejlesztési célokból ragaszkodik a dúsításhoz.

Még több Globál

Záporoznak a rakéták az Öbölre, lezárták a Hormuzi-szorost, Trump megtorlást ígért – Percről percre híreink az iráni háborúról kedden

Amerika vészhelyzeti intézkedéseket hozott: evakuálnak egy sor országból

Irán azt ígéri, "nem fog sokáig tartani" az új legfőbb vezér kiválasztása

Witkoff részletezte Irán nukleáris készleteit is: az ország mintegy tízezer kilogramm hasadóanyaggal rendelkezik. Ebből körülbelül 460 kilogramm 60 százalékos, ezer kilogramm 20 százalékos dúsítású, a fennmaradó rész pedig 3,67 százalékos tisztaságú urán. Hozzátette, hogy Irán immár

saját fejlesztésű centrifugákat alkalmaz a dúsításhoz.

A küldött szerint az iráni tárgyalópartnerek az első ülésen azzal büszkélkedtek, hogy a 60 százalékos készletükből tizenegy atombombát lehetne előállítani, ezt az adatot pedig nyomásgyakorlási eszközként használták fel.

Netanjahu a Fox Newsnak adott hétfői interjújában kijelentette: Irán az egyetlen olyan állam, amely nyíltan az Egyesült Államok megsemmisítésére törekszik. Az izraeli kormányfő szerint Teherán olyan új, föld alatti létesítmények építésébe kezdett, amelyek hónapokon belül sebezhetetlenné tették volna ballisztikusrakéta- és atomprogramját, ellehetetlenítve a későbbi katonai beavatkozást.

Netanjahu hangsúlyozta:

Trump elnök a kezdetektől egyértelművé tette, hogy meg kell akadályozni Irán atomfegyverhez jutását.

Elmondása szerint először a "Midnight Hammer" és a "Rising Lion" hadműveletekkel semlegesítették az iráni rakétatelepeket, ám Teherán újraindította az építkezéseket. Mivel a tárgyalások nem vezettek eredményre, és az iráni fél csupán időhúzásra játszott, végül elkerülhetetlenné vált a katonai fellépés.

Kapcsolódó cikkünk

Irán Rijádban mért csapást, Amerika növeli a támadások számát, lezárták a Hormuzi-szorost – Percről percre híreink az iráni háborúról kedden

Címlapkép forrása: Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A közel-keleti háború "üvegnyakában"

Hétfő reggel 7 órakor kezdem írni ezeket a sorokat. Pár gondolat a hétvégén Irán ellen indított támadás tőkepiaci vonatkozásairól. Egy-egy távoli, regionális konfliktus általában nincs..

PR cikk

Konferencia ajánló

Digital Compliance 2026

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Rommá lőtte a perzsa flottát Washington, elzárta a Hormuzi-szorost Irán, Izrael szárazföldi inváziót fontolgat - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról
Támadás érte Novorosszijszkt, a héten folytatódnak a béketárgyalások – Híreink az orosz–ukrán háborúról hétfőn
Izrael kiborult: az egyik EU-s ország nyíltan támogatja Iránt!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility