Összeáll a kép: egyre több részlet világos, miért indított támadást Amerika és Izrael

Witkoff elmondása szerint Trump elnök azzal a céllal delegálta őt és Jared Kushnert a tárgyalásokra, hogy felmérjék Teherán szándékainak komolyságát. Washington feltételei között szerepelt az iráni rakétaprogram felszámolása, a proxy szervezeteknek nyújtott támogatás megszüntetése, valamint a haditengerészet visszavonása a Hormuzi-szorosból a szabad hajózás biztosítása érdekében. Emellett alapkövetelményként fogalmazták meg a fegyverminőségű urándúsítás teljes tilalmát.
A különmegbízott beszámolója szerint
az iráni fél már a nyitóülésen leszögezte, hogy "elidegeníthetetlen joga" van a saját nukleáris fűtőanyag előállításához.
Az amerikai delegáció válaszul egy tízéves dúsítási moratóriumot javasolt, amelynek fejében Washington finanszírozta volna a fűtőelem-ellátást, ám Irán ezt kategorikusan elutasította. Witkoff szerint ez a reakció egyértelművé tette, hogy Teherán kizárólag atomfegyver-fejlesztési célokból ragaszkodik a dúsításhoz.
Witkoff részletezte Irán nukleáris készleteit is: az ország mintegy tízezer kilogramm hasadóanyaggal rendelkezik. Ebből körülbelül 460 kilogramm 60 százalékos, ezer kilogramm 20 százalékos dúsítású, a fennmaradó rész pedig 3,67 százalékos tisztaságú urán. Hozzátette, hogy Irán immár
saját fejlesztésű centrifugákat alkalmaz a dúsításhoz.
A küldött szerint az iráni tárgyalópartnerek az első ülésen azzal büszkélkedtek, hogy a 60 százalékos készletükből tizenegy atombombát lehetne előállítani, ezt az adatot pedig nyomásgyakorlási eszközként használták fel.
Netanjahu a Fox Newsnak adott hétfői interjújában kijelentette: Irán az egyetlen olyan állam, amely nyíltan az Egyesült Államok megsemmisítésére törekszik. Az izraeli kormányfő szerint Teherán olyan új, föld alatti létesítmények építésébe kezdett, amelyek hónapokon belül sebezhetetlenné tették volna ballisztikusrakéta- és atomprogramját, ellehetetlenítve a későbbi katonai beavatkozást.
Netanjahu hangsúlyozta:
Trump elnök a kezdetektől egyértelművé tette, hogy meg kell akadályozni Irán atomfegyverhez jutását.
Elmondása szerint először a "Midnight Hammer" és a "Rising Lion" hadműveletekkel semlegesítették az iráni rakétatelepeket, ám Teherán újraindította az építkezéseket. Mivel a tárgyalások nem vezettek eredményre, és az iráni fél csupán időhúzásra játszott, végül elkerülhetetlenné vált a katonai fellépés.
