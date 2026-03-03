  • Megjelenítés
Rendkívüli hibát vétett Irán - Aggasztó folyamatot indíthat be
Rendkívüli hibát vétett Irán - Aggasztó folyamatot indíthat be

Hakan Fidan török külügyminiszter élesen bírálta Irán válaszstratégiáját, amelynek keretében Teherán az Egyesült Államok és Izrael támadásaira a Perzsa-öböl menti államok bombázásával reagál.

Fidan a TRT Haber állami csatornának nyilatkozva kedden azt mondta, hogy

Irán válogatás nélküli légicsapásai rendkívül hibás stratégiát jelentenek, és tovább növelik a térség instabilitását.

A török diplomácia vezetője szerint Teherán a "ha én elsüllyedek, magammal rántom az egész régiót" logikáját követi.

Fidan arra is figyelmeztetett, hogy az iráni csapások által érintett országok nem feltétlenül maradnak csendben, ha a támadások folytatódnak.

A konfliktus további kiszélesedésének kockázatát pedig aggasztónak nevezte.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Â© 2026 SOPA Images via Getty Images

