Szijjártó Péter bejelentette: szerdán és csütörtökön számos magyar hazajuthat a Közel-Keletről
Szijjártó Péter bejelentette: szerdán és csütörtökön számos magyar hazajuthat a Közel-Keletről

Szerdán és csütörtökön is repatriáló járat indul Budapestre a jordániai Ammánból, 90 fős kapacitással, hogy hazahozzák azokat a magyarokat, akik el tudnak jutni szárazföldi úton Jordániába a környező államokból – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten.

A tárcavezető az Igazság Órája című műsorban arról számolt be, hogy a Közel-Keleten jelentős számú magyar tartózkodik Izraelben is, ahonnan szárazföldön keresztül két irányba lehet eljutni: Egyiptomba, ott egy 24 órában üzemelő határátkelő működik, valamint két határátkelőhelyen keresztül Jordániába.

"Ami Egyiptomot illeti, ott a Wizz Air közölte, hogy elkezdi sűríteni Sarm es-Sejk-i járatait, heti háromról tízre emeli a gyakoriságot. És ezzel az ott felgyűlő magyar állampolgárokat haza tudják hozni ütemesen, viszonylag belátható rövid időn belül" – közölte.

Jordániából pedig sajnos a repülőjáratok telítettsége miatt nagyon nehézkes az elutazás, ezért szerdán és csütörtökön egy-egy repatriáló járatot indítunk kilencven fős kapacitással Ammánból. Ezért azok, akik Izraelből, valamint a környező országokból szárazföldön el tudnak jutni Jordániába, őket haza fogjuk hozni

– folytatta Szijjártó Péter.

"Miért Jordániából? Azért, mert az az ország, ahol egyrészt biztonságos a repülés, másrészt pedig ebben az országban szárazföldi úton több térségbeli országból el tudnak jutni a magyarok" – tette hozzá a külügyminiszter.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/KKM

Holdblog

A közel-keleti háború "üvegnyakában"

Hétfő reggel 7 órakor kezdem írni ezeket a sorokat. Pár gondolat a hétvégén Irán ellen indított támadás tőkepiaci vonatkozásairól. Egy-egy távoli, regionális konfliktus általában nincs hatással a tőkepiacokra.

