Trump: érkezik Amerika megtorlása, ez elsöprő lesz

Donald Trump kijelentette, hogy hamarosan nyilvánosságra hozzák a szaúd-arábiai támadás, valamint a korábban megölt katonák miatti megtorlást. A kijelentésről Kellie Meyer, a News Nation tudósítója az X-en számolt be:

Hamarosan megtudják, mi lesz a megtorlás a rijádi amerikai nagykövetség elleni támadásért és a megölt amerikai katonákért. Azt is mondta nekem, hogy szerinte nem lesz szükség bakancsokra a földön

– írta.

Némileg értetlenséget okozhat a kijelentés második fele, Trump ezzel arra utalt, hogy a haditengerészet és a légierő bevetése elegendőnek bizonyulhat,

nem kell szárazföldi hadművelete kezdeni Iránban.

Jelenleg ez jelenti az egyik legfontosabb kérdést, eszkalálódik-e szárazföldi hadműveletekké a konfliktus.

Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images