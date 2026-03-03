  • Megjelenítés
Trump: érkezik Amerika megtorlása, ez elsöprő lesz
Trump: érkezik Amerika megtorlása, ez elsöprő lesz

Az amerikai elnök az amerikai katonák halála miatt hirdetett súlyos ellencsapásokat – írja az Iran International.

Donald Trump kijelentette, hogy hamarosan nyilvánosságra hozzák a szaúd-arábiai támadás, valamint a korábban megölt katonák miatti megtorlást. A kijelentésről Kellie Meyer, a News Nation tudósítója az X-en számolt be:

Hamarosan megtudják, mi lesz a megtorlás a rijádi amerikai nagykövetség elleni támadásért és a megölt amerikai katonákért. Azt is mondta nekem, hogy szerinte nem lesz szükség bakancsokra a földön

– írta.

Némileg értetlenséget okozhat a kijelentés második fele, Trump ezzel arra utalt, hogy a haditengerészet és a légierő bevetése elegendőnek bizonyulhat,

nem kell szárazföldi hadművelete kezdeni Iránban.

Jelenleg ez jelenti az egyik legfontosabb kérdést, eszkalálódik-e szárazföldi hadműveletekké a konfliktus.

