Trump: érkezik Amerika megtorlása, ez elsöprő lesz

Donald Trump kijelentette, hogy hamarosan nyilvánosságra hozzák a szaúd-arábiai támadás, valamint a korábban megölt katonák miatti megtorlást. A kijelentésről Kellie Meyer, a News Nation tudósítója az X-en számolt be:
Hamarosan megtudják, mi lesz a megtorlás a rijádi amerikai nagykövetség elleni támadásért és a megölt amerikai katonákért. Azt is mondta nekem, hogy szerinte nem lesz szükség bakancsokra a földön
– írta.
BREAKING: I just spoke to President Trump he said you’ll find soon what the retaliation will be for the attack on the U.S. embassy in Riyadh and for the U.S. service members killed. He also told me he doesn’t think boots on the ground will be necessary.— Kellie Meyer (@KellieMeyerNews) March 3, 2026
Némileg értetlenséget okozhat a kijelentés második fele, Trump ezzel arra utalt, hogy a haditengerészet és a légierő bevetése elegendőnek bizonyulhat,
nem kell szárazföldi hadművelete kezdeni Iránban.
Jelenleg ez jelenti az egyik legfontosabb kérdést, eszkalálódik-e szárazföldi hadműveletekké a konfliktus.
Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images
