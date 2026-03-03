Záporoznak a rakéták az Öbölre, lezárták a Hormuzi-szorost, Trump megtorlást ígért – Percről percre híreink az iráni háborúról kedden

Bezár az amerikai követség Kuvaitban
A vészhelyzeti intézkedések újabb lépéseként az Egyesült Államok átmenetileg bezártja a nagykövetségét Kuvaitban. Irán több alkalommal is célba vette az amerikai célpontokat, ezért a további támadásoktól tartva hozta meg az óvintézkedést.
Robbanásokat jelentettek Teherán környékéről
Néhány perccel ezelőtt robbanások rázták meg Irán fővárosa környékét. A média jelentése szerint Karaj város Azimieh negyedében észleltek robbanásokat.
Szólnak a szirénák Jeruzsálemben
Izrael fővárosában a lakosságot arra figyelmeztették, hogy hamarosan támadás érkezik, ezért húzódjanak az óvóhelyekre. A jelentés szerint drónokat észleltek, egyelőre vizsgálják a helyzetet. A Golán-fennsíkon is megszólaltak a szirénák.
Az IRGC központjait támadta Amerika
Az Egyesült Államok az iráni Forradalmi Gárka parancsnoki központjaira mért csapást. A jelentések szerint legalább öten életüket vesztették a támadásokban. Ezen felül az iráni légvédelmi képességeket, rakéta- és drónindítóhelyeket, valamint katonai repülőtereket is csapás érte a közlemény szerint.
U.S. forces have destroyed Islamic Revolutionary Guard Corps command and control facilities, Iranian air defense capabilities, missile and drone launch sites, and military airfields during sustained operations. We will continue to take decisive action against imminent threats… pic.twitter.com/0aHEyVHf5e https://t.co/0aHEyVHf5e— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 3, 2026
Amerika vészhelyzeti intézkedéseket hozott: evakuálnak egy sor országból
Az egyre jobban eldurvuló helyzet miatt hozták meg a döntést, az Egyesült Államok úgy határozott, hogy több országból is kimenekíti az embereket.
Szijjártó Péter: megindult a repülőforgalom az iráni támadások után
Az éjszaka folyamán tovább folytatódtak az iráni csapások az Öböl-térség egészében. Több főváros is hangos volt a robbanásoktól, ráadásul újabb amerikai nagykövetséget vettek célba iráni drónok, ezúttal Rijádban - tájékoztatott Szijjártó Péter magyar külügyminiszter a Facebook-oldalán.
Súlyos gázválság jöhet Európában az iráni háború miatt, a gáztárolók konganak az ürességtől
A katari LNG-export leállása és a történelmi mélyponton lévő európai gázkészletek együttesen súlyos ellátási kockázatot jelentenek a kontinens közüzemi szolgáltatói és ipara számára. A globális cseppfolyósítottföldgáz-piac (LNG) az eddigi bőség helyett hirtelen kínálati szűkével néz szembe.
Ismét Bahreint támadta meg Irán
Az iráni Forradalmi Gárda (IRGC) közleménye szerint ma hajnalban tömeges támadást hajtott végre Bahreinben. A célpont az amerikaiak által használt légibázis. A jelentések szerint mintegy 20 drónt és három rakétát vetetettek be, amelyek célba találtak és komoly károkat okoztak. Egyelőre nem érkezett megerősítés.
Drámai fenyegetést tett közzé az iráni Forradalmi Gárda parancsnoka: a csillagokig lőnék fel az olaj árát
A konfliktus egyik legnagyobb kérdését jelenti, hogy pontosan mi fog történni az energiahordozó árával, most konkrét számot mondott be az iráni fegyveresek vezetője.
Fájdalmas lesz Európában az iráni háború: elszálló inflációt és gyenge gazdaságot jósol az EKB
Az Európai Központi Bank vezető közgazdásza, Philip Lane a Financial Timesnak adott interjújában arra figyelmeztetett, hogy a közel-keleti konfliktus elhúzódása jelentős inflációs ugrást okozhat az euróövezetben, emellett visszavetheti a gazdasági növekedést.
Amerikai katonák tüzet nyitottak Karacsiban
Pakisztán legnagyobb városában, Karacsiban napok óta súlyos tüntetések zajlanak az amerikai konzulátus közelében. Az eldurvuló helyzetet jelzi, hogy a legfrissebb információk szerint az épületben tartózkodó amerikai katonák tüzet nyitottak a rohamozó tüntetőkre.
Összeáll a kép: egyre több részlet világos, miért indított támadást Amerika és Izrael
Steve Witkoff, az Egyesült Államok közel-keleti különmegbízottja hétfőn kijelentette: Irán a közelmúltbeli atomtárgyalásokon nyomást próbált gyakorolni az amerikai delegációra, ám ezzel alábecsülte Trump elnök csapatát. Ezzel párhuzamosan Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök az iráni rezsim elleni katonai fellépés elkerülhetetlenségéről beszélt - írta az Iran International .
Amerikai bázist ért csapás Irakban
A legfrissebb hírek szerint iráni dróntámadás ért egy amerikai támaszpontot az észak-iráni Erbil városánál. Áldozatokról és károkról egyelőre kevés információ áll rendelkezésre.
Jelenleg Libanonban és Iránban támad az IDF
Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) ezekben a pillanatokban is támadják az iráni és a libanoni célpontokat. Ezt a hadsereg közölte, hozzátéve, hogy kiterjedt akciókról van szó.
Izrael evakuálási parancsot adott ki
Az izraeli hadsereg szóvivője azt nyilatkozta, hogy a dél-bejrúti al-Ghubeiri és Haret Hreik negyed lakóinak evakuálniuk kell. Ez a figyelmeztetés a súlyos támadásokat szokta megelőzni, most valószínűleg a Hezbollah infrastruktúrájára mérnének csapást.
Trump: érkezik Amerika megtorlása, ez elsöprő lesz
Az amerikai elnök az amerikai katonák halála miatt hirdetett súlyos ellencsapásokat – írja az Iran International.
Katar nagyszabású támadást hatástalanított
Friss katari jelentések szerint Irán nagyszabású támadást zúdított a monarchiára az éjszaka folyamán, de a légvédelem hatékonyan semlegesítette a támadást. A 101 ballisztikus rakétából 98-at és a 39 drónból 24-et lőttek le, valamint a tegnap napon már említett Szu-24-eseket is beleírták a jelentésbe.
pic.twitter.com/laFkP7Yzu3 https://t.co/laFkP7Yzu3— وزارة الدفاع - دولة قطر (@MOD_Qatar) March 3, 2026
Izrael a Hezbollahot támadta Libanonban
Az izraeli hadsereg az éjszaka folyamán a radikális iszlamista szervezet, a síita Hezbollahot támadta a szomszédos Libanonban. A jelentések szerint fegyverraktárakat semmisítettek meg Bejrútban.
(CNN)
Minden eddiginél nagyobb csapásokat ígért Amerika: hamarosan megindul a rakétazápor
A CNN arról tudósított, hogy az Egyesült Államok az eddigieknél is súlyosabb csapásokat mérne Iránra.
Iráni drónok csapódtak be az éjszaka folyamán a rijádi amerikai nagykövetségbe
Feltételezések szerint összesen két iráni drón csapódott be az amerikai nagykövetségbe Szaúd-Arábia fővárosában, Iránban. Az ország védelmi minisztériuma közölte, hogy a becsapódások következtében az épületben tűz ütött ki, de csak kisebb károkat okozott, sérültekről nem tudni, mivel azt előzetesen kiürítették.
Olyan válságot szabadíthat el a közel-keleti háború, ami pár éve maga alá temette egész Európát és Magyarországot is
Izrael és az Egyesült Államok Irán elleni katonai hadműveletére reagálva az iszlám vezetésű ország több közel-keleti célpont ellen indított ellencsapásokat, ami gyorsan regionális eszkalációt hozott a kitörő háborúban. A világgazdaság számára azonban a legkritikusabb fejlemény a Hormuzi-szoros hajóforgalmának megakadása, majd március 2-án este bekövetkező teljes lezárása: ha a kőolaj- és LNG-szállítás tartósan akadozik, az a kínálat szűkülésén, valamint a biztosítási és fuvarköltségeken keresztül a globális energiapiaci sokkot indíthat el. A befektetők most azt latolgatják, hogy a zavar átmeneti kockázati prémium marad-e, vagy egy 1970-es éveket idéző, elhúzódó energiaár-sokk felé tolja a világot. A tét különösen a nettó energiaimportőröknél nagy, mivel a tartósan magas olaj- és gázárak egyszerre rontanák a külső egyensúlyt, erősítenék az inflációt, valamint szűkítenék a költségvetési mozgásteret.
Irán Rijádban mért csapást, Amerika növeli a támadások számát, lezárták a Hormuzi-szorost – Percről percre tudósításunk az iráni háborúról
Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború hétfői eseményeivel.
A hétfői hírfolyamunk itt érthető el:
Címlapkép forrása: Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images
Trump: érkezik Amerika megtorlása, ez elsöprő lesz
Nem lesz szükség bakancsokra.
Minden eddiginél nagyobb csapásokat ígért Amerika: hamarosan megindul a rakétazápor
Maga a külügyminiszter is beszélt.
Olyan válságot szabadíthat el a közel-keleti háború, ami pár éve maga alá temette egész Európát és Magyarországot is
Vészjósló forgatókönyv felé mutatnak a jelek.
Megszólalt Hernádi Zsolt a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatban
Szerinte ezért áll a szállítás.
Beütött, amitől mindenki tartott: lezárta Irán a kulcsfontosságú tengeri útvonalat
A világ olajforgalmának ötöde kerül veszélybe.
Ennyi volt: letarolta az iráni flottát Washington
Nincs iráni hajó az Ománi-öbölben.
Egyre többen fordulnak orvosi kérdésekkel az AI-hoz: komoly kockázatokra figyelmeztetnek a szakértők
Erre mindenkinek érdemes odafigyelni.
Bajt szimatolnak Izraelben: nem lesz elég az, amit most Irán kap
Túl jól el vannak ásva a rakéták.
Merre áramlik a tőke az energiaátmenetben?
A piac már nem pusztán az új kapacitásokat, hanem egyre inkább a rendszer rugalmasságát és a kiszámíthatóságot árazza be.
Forint, olaj, gáz: mit üzen a piac az iráni háborúról?
A közel-keleti eszkaláció első reakciója klasszikus: kockázatkerülés, megugró energiaárak, ideges devizapiac. A forint gyengült, az olaj és különösen a gáz ára kilőtt, miközben a piac to
NAV ellenőrzési terv 2026 - mire számíthatnak az adózók?
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) minden évben közzéteszi ellenőrzési tervét, amely egyértelmű iránymutatást ad arra vonatkozóan, hogy mely területekre helyezi a hangsúlyt az adóhatóság
A közel-keleti háború "üvegnyakában"
Hétfő reggel 7 órakor kezdem írni ezeket a sorokat. Pár gondolat a hétvégén Irán ellen indított támadás tőkepiaci vonatkozásairól. Egy-egy távoli, regionális konfliktus általában nincs..
Régóta szenved a brit gazdaság, de mi látjuk benne a fantáziát
Az Egyesült Királyság gazdasága az elmúlt években szó szerint szenved, a sorozatos válságok mélypontra küldték a fogyasztást, és a vállalati értékeltségekben sem tombol az optimizmus....
Mit tud a házasság mint gazdasági unió?
A házassághoz nem kell szerelem, és a szerelemnek semmi szüksége házasságra. Ha van olyan, aki ezen meglepődik, az leginkább Walt Disney hibája. Segítek belátni. Ki... The post Mit tud a házas
Tovább élesedik a verseny: újabb bank csökkentett kamatot az Otthon Startnál
Márciustól újabb banknál érhető el 3 százalék alatti kamat mellett az Otthon Start hitel. A MagNet Bank ajánlatában tavasztól már 2,80 százalékos kamatszint szerepel. A Bankmonitor szakértő
Elévülés magánszemélyek esetén
Hogyan szabadulj meg a rémálomtól elévülés segítségével? Egy biztos, nem úgy ahogy az érintettek 80%-a gondolja. A régi, vitatott követelések érvényesítésének gyakorlata túlnyomórés
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Szárnyal a magyar tőzsde és várják a kisbefektetőket
Aki úgy érzi, nem ért a tőzsdéhez, annak ott vannak az ETF-ek.
Tovább száguldhat a BUX - Mire érdemes most figyelni?
Vendégünk volt Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója.
Új lehetőség a napelemeseknek: így kereshetsz több pénzt kockázat nélkül
Hogyan hajthatunk hasznot az áramár tüskékből?