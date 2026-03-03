  • Megjelenítés
Záporoznak a rakéták az Öbölre, lezárták a Hormuzi-szorost, Trump megtorlást ígért – Percről percre híreink az iráni háborúról kedden
Globál

Záporoznak a rakéták az Öbölre, lezárták a Hormuzi-szorost, Trump megtorlást ígért – Percről percre híreink az iráni háborúról kedden

Portfolio
Szombat hajnalban robbant ki a háború a Közel-Keleten, amikor Izrael és az Egyesült Államok közösen csapásokat mért az iszlamista rezsimre. A helyzet azóta változatlanul feszült, egyelőre nincs jele csillapodásnak. Az amerikai hadsereg bejelentette, hogy az Ománi-öbölben csapást mértek az iráni haditengerészet tizenegy hajójára, és megsemmisítették azokat - számolt be a Times of Israel. A Sky News értesülései szerint az iráni Forradalmi Gárda általános zárlatot rendelt el a Perzsa-öblöt az Indiai-óceánnal összekötő Hormuzi-szorosban. Ugyanakkor Izraeli biztonsági tisztviselők arra figyelmeztették a kormány tagjait, hogy Irán ballisztikusrakéta-fenyegetése a jelenlegi hadművelet során nem számolható fel teljesen. Több szakértő úgy véli, hogy a rezsim megdöntésére most kevés esély mutatkozik. A legfrissebb fejlemények közé tatozik, hogy Irán megtámadta Szaúd-Arábiában az amerikai nagykövetséget, erre Donald Trump súlyos következményeket helyezett kilátásba. Cikkünk folyamatosan frissül a Köel-Kelet háborújának legfrissebb eseményeivel.
Bezár az amerikai követség Kuvaitban

A vészhelyzeti intézkedések újabb lépéseként az Egyesült Államok átmenetileg bezártja a nagykövetségét Kuvaitban. Irán több alkalommal is célba vette az amerikai célpontokat, ezért a további támadásoktól tartva hozta meg az óvintézkedést.

(Al-Dzsazíra)

Robbanásokat jelentettek Teherán környékéről

Néhány perccel ezelőtt robbanások rázták meg Irán fővárosa környékét. A média jelentése szerint Karaj város Azimieh negyedében észleltek robbanásokat.

(Iran International)

Szólnak a szirénák Jeruzsálemben

Izrael fővárosában a lakosságot arra figyelmeztették, hogy hamarosan támadás érkezik, ezért húzódjanak az óvóhelyekre. A jelentés szerint drónokat észleltek, egyelőre vizsgálják a helyzetet. A Golán-fennsíkon is megszólaltak a szirénák.

(Times of Israel)

Az IRGC központjait támadta Amerika

Az Egyesült Államok az iráni Forradalmi Gárka parancsnoki központjaira mért csapást. A jelentések szerint legalább öten életüket vesztették a támadásokban. Ezen felül az iráni légvédelmi képességeket, rakéta- és drónindítóhelyeket, valamint katonai repülőtereket is csapás érte a közlemény szerint.

Amerika vészhelyzeti intézkedéseket hozott: evakuálnak egy sor országból

Az egyre jobban eldurvuló helyzet miatt hozták meg a döntést, az Egyesült Államok úgy határozott, hogy több országból is kimenekíti az embereket.

Szijjártó Péter: megindult a repülőforgalom az iráni támadások után

Az éjszaka folyamán tovább folytatódtak az iráni csapások az Öböl-térség egészében. Több főváros is hangos volt a robbanásoktól, ráadásul újabb amerikai nagykövetséget vettek célba iráni drónok, ezúttal Rijádban - tájékoztatott Szijjártó Péter magyar külügyminiszter a Facebook-oldalán.

Súlyos gázválság jöhet Európában az iráni háború miatt, a gáztárolók konganak az ürességtől

A katari LNG-export leállása és a történelmi mélyponton lévő európai gázkészletek együttesen súlyos ellátási kockázatot jelentenek a kontinens közüzemi szolgáltatói és ipara számára. A globális cseppfolyósítottföldgáz-piac (LNG) az eddigi bőség helyett hirtelen kínálati szűkével néz szembe.

Ismét Bahreint támadta meg Irán

Az iráni Forradalmi Gárda (IRGC) közleménye szerint ma hajnalban tömeges támadást hajtott végre Bahreinben. A célpont az amerikaiak által használt légibázis. A jelentések szerint mintegy 20 drónt és három rakétát vetetettek be, amelyek célba találtak és komoly károkat okoztak. Egyelőre nem érkezett megerősítés.

Drámai fenyegetést tett közzé az iráni Forradalmi Gárda parancsnoka: a csillagokig lőnék fel az olaj árát

A konfliktus egyik legnagyobb kérdését jelenti, hogy pontosan mi fog történni az energiahordozó árával, most konkrét számot mondott be az iráni fegyveresek vezetője.

Fájdalmas lesz Európában az iráni háború: elszálló inflációt és gyenge gazdaságot jósol az EKB

Az Európai Központi Bank vezető közgazdásza, Philip Lane a Financial Timesnak adott interjújában arra figyelmeztetett, hogy a közel-keleti konfliktus elhúzódása jelentős inflációs ugrást okozhat az euróövezetben, emellett visszavetheti a gazdasági növekedést.

Amerikai katonák tüzet nyitottak Karacsiban

Pakisztán legnagyobb városában, Karacsiban napok óta súlyos tüntetések zajlanak az amerikai konzulátus közelében. Az eldurvuló helyzetet jelzi, hogy a legfrissebb információk szerint az épületben tartózkodó amerikai katonák tüzet nyitottak a rohamozó tüntetőkre.

(Al-Dzsazíra)

Összeáll a kép: egyre több részlet világos, miért indított támadást Amerika és Izrael

Steve Witkoff, az Egyesült Államok közel-keleti különmegbízottja hétfőn kijelentette: Irán a közelmúltbeli atomtárgyalásokon nyomást próbált gyakorolni az amerikai delegációra, ám ezzel alábecsülte Trump elnök csapatát. Ezzel párhuzamosan Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök az iráni rezsim elleni katonai fellépés elkerülhetetlenségéről beszélt - írta az Iran International .

Amerikai bázist ért csapás Irakban

A legfrissebb hírek szerint iráni dróntámadás ért egy amerikai támaszpontot az észak-iráni Erbil városánál. Áldozatokról és károkról egyelőre kevés információ áll rendelkezésre.

(Iran International)

Jelenleg Libanonban és Iránban támad az IDF

Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) ezekben a pillanatokban is támadják az iráni és a libanoni célpontokat. Ezt a hadsereg közölte, hozzátéve, hogy kiterjedt akciókról van szó.

(Times of Israel)

Izrael evakuálási parancsot adott ki

Az izraeli hadsereg szóvivője azt nyilatkozta, hogy a dél-bejrúti al-Ghubeiri és Haret Hreik negyed lakóinak evakuálniuk kell. Ez a figyelmeztetés a súlyos támadásokat szokta megelőzni, most valószínűleg a Hezbollah infrastruktúrájára mérnének csapást.

(Al-Dzsazíra)

Trump: érkezik Amerika megtorlása, ez elsöprő lesz

Az amerikai elnök az amerikai katonák halála miatt hirdetett súlyos ellencsapásokat – írja az Iran International.

Katar nagyszabású támadást hatástalanított

Friss katari jelentések szerint Irán nagyszabású támadást zúdított a monarchiára az éjszaka folyamán, de a légvédelem hatékonyan semlegesítette a támadást. A 101 ballisztikus rakétából 98-at és a 39 drónból 24-et lőttek le, valamint a tegnap napon már említett Szu-24-eseket is beleírták a jelentésbe.

Izrael a Hezbollahot támadta Libanonban

Az izraeli hadsereg az éjszaka folyamán a radikális iszlamista szervezet, a síita Hezbollahot támadta a szomszédos Libanonban. A jelentések szerint fegyverraktárakat semmisítettek meg Bejrútban.

(CNN)

Minden eddiginél nagyobb csapásokat ígért Amerika: hamarosan megindul a rakétazápor

A CNN arról tudósított, hogy az Egyesült Államok az eddigieknél is súlyosabb csapásokat mérne Iránra.

Iráni drónok csapódtak be az éjszaka folyamán a rijádi amerikai nagykövetségbe

Feltételezések szerint összesen két iráni drón csapódott be az amerikai nagykövetségbe Szaúd-Arábia fővárosában, Iránban. Az ország védelmi minisztériuma közölte, hogy a becsapódások következtében az épületben tűz ütött ki, de csak kisebb károkat okozott, sérültekről nem tudni, mivel azt előzetesen kiürítették.

(Iran International)

Olyan válságot szabadíthat el a közel-keleti háború, ami pár éve maga alá temette egész Európát és Magyarországot is

Izrael és az Egyesült Államok Irán elleni katonai hadműveletére reagálva az iszlám vezetésű ország több közel-keleti célpont ellen indított ellencsapásokat, ami gyorsan regionális eszkalációt hozott a kitörő háborúban. A világgazdaság számára azonban a legkritikusabb fejlemény a Hormuzi-szoros hajóforgalmának megakadása, majd március 2-án este bekövetkező teljes lezárása: ha a kőolaj- és LNG-szállítás tartósan akadozik, az a kínálat szűkülésén, valamint a biztosítási és fuvarköltségeken keresztül a globális energiapiaci sokkot indíthat el. A befektetők most azt latolgatják, hogy a zavar átmeneti kockázati prémium marad-e, vagy egy 1970-es éveket idéző, elhúzódó energiaár-sokk felé tolja a világot. A tét különösen a nettó energiaimportőröknél nagy, mivel a tartósan magas olaj- és gázárak egyszerre rontanák a külső egyensúlyt, erősítenék az inflációt, valamint szűkítenék a költségvetési mozgásteret.

Irán Rijádban mért csapást, Amerika növeli a támadások számát, lezárták a Hormuzi-szorost – Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború hétfői eseményeivel.

A hétfői hírfolyamunk itt érthető el:

Címlapkép forrása: Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images

