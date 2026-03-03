Záporoznak a rakéták az Öbölre, lezárták a Hormuzi-szorost, Trump megtorlást ígért – Percről percre híreink az iráni háborúról kedden

Izrael és az Egyesült Államok Irán elleni katonai hadműveletére reagálva az iszlám vezetésű ország több közel-keleti célpont ellen indított ellencsapásokat, ami gyorsan regionális eszkalációt hozott a kitörő háborúban. A világgazdaság számára azonban a legkritikusabb fejlemény a Hormuzi-szoros hajóforgalmának megakadása, majd március 2-án este bekövetkező teljes lezárása: ha a kőolaj- és LNG-szállítás tartósan akadozik, az a kínálat szűkülésén, valamint a biztosítási és fuvarköltségeken keresztül a globális energiapiaci sokkot indíthat el. A befektetők most azt latolgatják, hogy a zavar átmeneti kockázati prémium marad-e, vagy egy 1970-es éveket idéző, elhúzódó energiaár-sokk felé tolja a világot. A tét különösen a nettó energiaimportőröknél nagy, mivel a tartósan magas olaj- és gázárak egyszerre rontanák a külső egyensúlyt, erősítenék az inflációt, valamint szűkítenék a költségvetési mozgásteret.