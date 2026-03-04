A magyar kormánnyal egyeztet Putyin, elárultak egy fontos részletet az iráni háborúról

Vlagyimir Putyin orosz elnök szerdán tárgyalásokat folytat Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszterrel, amelynek napirendjén szerepel Ukrajna Magyarországgal és Szlovákiával szembeni magatartása az orosz olajszállításokkal kapcsolatban – közölte a Kreml.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a megbeszélésen Putyin és Szijjártó többek között azt a magyar kormány által zsarolásnak minősített ukrán lépést vitatja meg, amely Magyarországgal és Szlovákiával szemben az orosz olajszállításokat érinti.

Kijev korábban közölte, hogy a Barátság kőolajvezeték ukrajnai szakasza egy orosz támadás következtében súlyosan megrongálódott, és gyors helyreállítására nincs lehetőség.

Peszkov ugyanazon a sajtótájékoztatón azt is közölte, hogy

az iráni helyzet ellenére egyetlen európai ország sem fordult Oroszországhoz az energiaszállítások újraindításának ügyében

Előzmények

A Barátság kőolajvezeték Oroszországból Ukrajnán keresztül szállít kőolajat Magyarországra és Szlovákiába. A tranzit január végén állt le, miután ukrán közlés szerint egy orosz dróntámadás következtében megrongálódott a vezeték egyik kulcsfontosságú létesítménye, amit mai napig nem állítottak még helyre.

Az ukrán kormány kedden részletesebb műszaki magyarázatot adott arra, miért húzódhat el a helyreállítás. Mint arról beszámoltunk, Denisz Smihal miniszterelnök szerint

a dróntámadás során egy 25 ezer köbméter kőolajat tartalmazó tárolót találtak el, amely kigyulladt, és az égés során keletkező rendkívül magas hőmérséklet a csővezeték belső rendszereiben is komoly károkat okozott.

A lángok miatt a csővezetékben lévő olaj a forráspont közeli hőmérsékletre melegedett fel, ami a generátorokban, nyomásvezérlőkben, érzékelőkben és más belső technológiai elemekben is sérüléseket okozhatott.

Az ukrán fél szerint ezek a károk kívülről nem láthatók, ezért a hibafeltárás és a javítás jóval összetettebb, mint azt korábban feltételezték. Utóbbi kijelentéssel arra a magyar vádra reagáltak, hogy a magyar kormány műholdfelvételeket hozott nyilvánosságra, amelyeken Orbán Viktor miniszterelnök tájékoztatása szerint az látszódik, hogy már végeztek a javításokkal az ukrán szakemberek.

