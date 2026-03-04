  • Megjelenítés
A magyar kormánnyal egyeztet Putyin, elárultak egy fontos részletet az iráni háborúról
Globál

A magyar kormánnyal egyeztet Putyin, elárultak egy fontos részletet az iráni háborúról

Portfolio
Vlagyimir Putyin orosz elnök szerdán tárgyalásokat folytat Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszterrel, amelynek napirendjén szerepel Ukrajna Magyarországgal és Szlovákiával szembeni magatartása az orosz olajszállításokkal kapcsolatban – közölte a Kreml.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a megbeszélésen Putyin és Szijjártó többek között azt a magyar kormány által zsarolásnak minősített ukrán lépést vitatja meg, amely Magyarországgal és Szlovákiával szemben az orosz olajszállításokat érinti.

Kijev korábban közölte, hogy a Barátság kőolajvezeték ukrajnai szakasza egy orosz támadás következtében súlyosan megrongálódott, és gyors helyreállítására nincs lehetőség.

Peszkov ugyanazon a sajtótájékoztatón azt is közölte, hogy

az iráni helyzet ellenére egyetlen európai ország sem fordult Oroszországhoz az energiaszállítások újraindításának ügyében

Még több Globál

Csigalassúsággal vánszorog az orosz offenzíva, ukrán drónok Rosztovban - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Dubaj és Bejrút támadás alatt, Trump biztosítaná a Hormuzi-szorost, kiderült, mikor lesz új iráni vezető – Híreink az iráni háborúról percről percre szerdán

Kiderültek a részletek: így vesztette el Amerika az F-15E Strike Eagle vadászgépeit az Irán elleni háborúban

Előzmények

A Barátság kőolajvezeték Oroszországból Ukrajnán keresztül szállít kőolajat Magyarországra és Szlovákiába. A tranzit január végén állt le, miután ukrán közlés szerint egy orosz dróntámadás következtében megrongálódott a vezeték egyik kulcsfontosságú létesítménye, amit mai napig nem állítottak még helyre.

Az ukrán kormány kedden részletesebb műszaki magyarázatot adott arra, miért húzódhat el a helyreállítás. Mint arról beszámoltunk, Denisz Smihal miniszterelnök szerint

a dróntámadás során egy 25 ezer köbméter kőolajat tartalmazó tárolót találtak el, amely kigyulladt, és az égés során keletkező rendkívül magas hőmérséklet a csővezeték belső rendszereiben is komoly károkat okozott.

A lángok miatt a csővezetékben lévő olaj a forráspont közeli hőmérsékletre melegedett fel, ami a generátorokban, nyomásvezérlőkben, érzékelőkben és más belső technológiai elemekben is sérüléseket okozhatott.

Az ukrán fél szerint ezek a károk kívülről nem láthatók, ezért a hibafeltárás és a javítás jóval összetettebb, mint azt korábban feltételezték. Utóbbi kijelentéssel arra a magyar vádra reagáltak, hogy a magyar kormány műholdfelvételeket hozott nyilvánosságra, amelyeken Orbán Viktor miniszterelnök tájékoztatása szerint az látszódik, hogy már végeztek a javításokkal az ukrán szakemberek.

Kapcsolódó cikkünk

Meglepő fordulat a Barátság leállásánál: az ukránok eddig nem ismert részleteket hoztak napvilágra

Itt a nagy fordulat a Barátság-olajvezeték ügyében: Brüsszel is ráförmedt Zelenszkijre

Ugrik az olaj és a gáz ára: rendkívüli ülést hívott össze Orbán Viktor

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Retail Day 2026

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Titkos bunkert bombázott szét Izrael, Teherán példátlan megtorlással fenyegetőzik – Percről percre híreink az iráni háborúról kedden
Dubaj és Bejrút támadás alatt, Trump biztosítaná a Hormuzi-szorost, kiderült, mikor lesz új iráni vezető – Híreink az iráni háborúról percről percre szerdán
Bejelentette Donald Trump: Amerika súlyosan megbüntet egy EU-tagállamot – Teljesen elvágják a kereskedelmet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility