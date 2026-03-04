A magyar kormánnyal egyeztet Putyin, elárultak egy fontos részletet az iráni háborúról

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a megbeszélésen Putyin és Szijjártó többek között azt a magyar kormány által zsarolásnak minősített ukrán lépést vitatja meg, amely Magyarországgal és Szlovákiával szemben az orosz olajszállításokat érinti.
Kijev korábban közölte, hogy a Barátság kőolajvezeték ukrajnai szakasza egy orosz támadás következtében súlyosan megrongálódott, és gyors helyreállítására nincs lehetőség.
Peszkov ugyanazon a sajtótájékoztatón azt is közölte, hogy
az iráni helyzet ellenére egyetlen európai ország sem fordult Oroszországhoz az energiaszállítások újraindításának ügyében
Előzmények
A Barátság kőolajvezeték Oroszországból Ukrajnán keresztül szállít kőolajat Magyarországra és Szlovákiába. A tranzit január végén állt le, miután ukrán közlés szerint egy orosz dróntámadás következtében megrongálódott a vezeték egyik kulcsfontosságú létesítménye, amit mai napig nem állítottak még helyre.
Az ukrán kormány kedden részletesebb műszaki magyarázatot adott arra, miért húzódhat el a helyreállítás. Mint arról beszámoltunk, Denisz Smihal miniszterelnök szerint
a dróntámadás során egy 25 ezer köbméter kőolajat tartalmazó tárolót találtak el, amely kigyulladt, és az égés során keletkező rendkívül magas hőmérséklet a csővezeték belső rendszereiben is komoly károkat okozott.
A lángok miatt a csővezetékben lévő olaj a forráspont közeli hőmérsékletre melegedett fel, ami a generátorokban, nyomásvezérlőkben, érzékelőkben és más belső technológiai elemekben is sérüléseket okozhatott.
Az ukrán fél szerint ezek a károk kívülről nem láthatók, ezért a hibafeltárás és a javítás jóval összetettebb, mint azt korábban feltételezték. Utóbbi kijelentéssel arra a magyar vádra reagáltak, hogy a magyar kormány műholdfelvételeket hozott nyilvánosságra, amelyeken Orbán Viktor miniszterelnök tájékoztatása szerint az látszódik, hogy már végeztek a javításokkal az ukrán szakemberek.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka
Figyelmeztetnek a nagy elemzőházak, heteken belül elérheti a 100 dollárt az olajár
Feszült a helyzet a Közel-Keleten.
Acemoglu: Donald Trump és a volt zimbabwei diktátor
A Nobel-díjas közgazdászprofesszor cikke.
A magyar kormánnyal egyeztet Putyin, elárultak egy fontos részletet az iráni háborúról
A Barátság kőolajvezeték lesz a terítéken.
Árrésstop: olyan, mintha a "tervgazdaság irányába mozdulnánk"
Sok kihívással küzd a kiskereskedelem.
MBH: az iráni háború a magyar munkahelyekre is negatívan hathat
Gazdasági várakozásairól tartott tájékoztatót a bank.
Sziporkázik az Otthon Start, robban a magyarok számlaegyenlege, de a 0%-os hiteleket veszni hagyjuk
Érdekesen indult az év a hiteleknél és a betéteknél.
Amerika begyújtotta a rakétákat: fénysebesen jöhet a hatodik generációs F-47-es vadászgép
Tartják a rendkívül feszes ütemtervet.
NAV ellenőrzési terv 2026 - Online számlaadatokra épülő ellenőrzések
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közzétette a 2026-os ellenőrzési tervét, amelyből jól látszik, hogy az adóhatóság - a korábban kihirdetett adatvezérelt működés mentén - továbbra is, sőt
Januárban is dübörgött a lakáshitelezés
Az MNB statisztikái alapján januárban is 250 milliárd forintot meghaladó összegben kötöttek a magyarok lakáshitel szerződéseket. Nem meglepő módon továbbra is az Otthon Start vezérli a piaco
Mennyire drágította meg az ingatlanokat az Otthon Start?
Az Otthon Start Program bejelentése jelentős fordulatot hozott a lakáspiacon: a lakások iránti kereslet megnőtt, a tranzakciók száma felrobbant. Az Otthon Start először egy keresleti sokkot jelen
Behúzott kézifék nélkül: ébredés a versenyképesebb Európa irányába
Az EU egyszerre küzd geopolitikai bizonytalansággal, energia- és nyersanyagkitettséggel, lassuló növekedéssel és innovációs lemaradással - miközben a belső erőviszonyok is látványosan átre
Mikortól számít az elévülés? Amit minden adósnak tudnia kell
Sokan csak akkor kezdenek el az elévüléssel foglalkozni, amikor egy követeléskezelő, ügyvédi iroda vagy végrehajtó megkeresi őket egy régi tartozás miatt. Pedig az egyik legfontosabb kérdé
A Bitcoinerek minden vágya teljesült. És ez rossz hír
Nagy kérdés, hogy ha egyszer véget ér a kriptótél, és újra stabilizálódnak az árfolyamok, visszafordítható-e még a Bitcoin és a pénzügyi mainstream összefonódása. Lesz-e valaha... The p
Merre áramlik a tőke az energiaátmenetben?
A piac már nem pusztán az új kapacitásokat, hanem egyre inkább a rendszer rugalmasságát és a kiszámíthatóságot árazza be.
Forint, olaj, gáz: mit üzen a piac az iráni háborúról?
A közel-keleti eszkaláció első reakciója klasszikus: kockázatkerülés, megugró energiaárak, ideges devizapiac. A forint gyengült, az olaj és különösen a gáz ára kilőtt, miközben a piac to
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
A Hormuzi-szoros lezárásába beleremeghet a világgazdaság
A meddig lesz a döntő a krízis várható hatásai kapcsán.
A technológia letarolja a HR-t - De mit jelent ez a toborzásban?
Vendégünk volt Toldi Gábor, a DTC Solution ügyvezetője.
Elszabadult a háborús pokol: lefejezte a rezsimet Izrael és Amerika – Van kiút a pusztításból?
A Közel-Kelet-szakértő az eszkalációs fenyegetésről és a rezsimváltás esélyeiről is beszélt.