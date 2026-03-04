  • Megjelenítés
Csigalassúsággal vánszorog az orosz offenzíva, ukrán drónok Rosztovban - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán
Csigalassúsággal vánszorog az orosz offenzíva, ukrán drónok Rosztovban - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Portfolio
Külföldi elemzők számításai alapján az elmúlt két évben idén februárban tudtak a legkisebb mértékben előrehaladni az orosz csapatok Ukrajnában, miközben az ukrán védők több kisebb települést is visszafoglaltak. Ukrán drónok léphettek be Rosztov-na-Donu légterébe. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
Liman és Harkiv környékén próbálkoztak az oroszok

Ukrán jelentések szerint az orosz alakulatok Liman irányában (Szlavjanszktól északkeletre) és Harkivtól északra próbálták meg áttörni a frontvonalat.

Drón támadta Mikolajivot

Az ukrán légierő jelentése szerint orosz drónok csapódtak be Mikolajivban, egy ember megsebesült.

Jelentett az ukrán légvédelem

Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország összesen 149 drónt indított el az éjszaka folyamán, ebből a légvédelemnek 129-et sikerült lelőni.

Keddi tudósításunk ide kattintva olvasható.

Címlapkép forrása: Oxana Chorna/Global Images Ukraine via Getty Images

