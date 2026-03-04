Dubaj és Bejrút támadás alatt, Trump biztosítaná a Hormuzi-szorost, kiderült, mikor lesz új iráni vezető – Híreink az iráni háborúról percről percre szerdán

A francia AFP forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy lelőttek egy drónt Bagdad nemzetközi repülőtere közelében. Korábban arról érkeztek hírek, hogy a térségben támadás érte az amerikai nagykövetség logisztikai táborát.

Az értesülés szerint nincsenek áldozatok, és kár sem keletkezett.

Egy nappal ezelőtt már történt egy hasonló, meghiúsított dróntámadás.

(Al-Dzsazíra)