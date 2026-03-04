Dubaj és Bejrút támadás alatt, Trump biztosítaná a Hormuzi-szorost, kiderült, mikor lesz új iráni vezető – Híreink az iráni háborúról percről percre szerdán

Drónincidens az iraki főváros repterénél
A francia AFP forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy lelőttek egy drónt Bagdad nemzetközi repülőtere közelében. Korábban arról érkeztek hírek, hogy a térségben támadás érte az amerikai nagykövetség logisztikai táborát.
Az értesülés szerint nincsenek áldozatok, és kár sem keletkezett.
Egy nappal ezelőtt már történt egy hasonló, meghiúsított dróntámadás.
(Al-Dzsazíra)
Súlyos izraeli csapások Libanonban
Szerdán reggel izraeli légicsapás ért egy lakótömböt a libanoni Baalbek városában. A libanoni állami média szerint legalább öt ember meghalt, további tizenöt pedig megsérült. A helyi tudósítás szerint a mentőcsapatok a romok alól próbálják kimenteni a családokat.
Az izraeli bombázások ma reggel is folytatódtak Libanon területén. Korábban a libanoni egészségügyi tárca közölte, egy légicsapásban legalább hatan meghaltak Aramounban.
Ezelőtt beszámolók érkeztek egy Bejrút közelében található szállodát ért csapásról, valamint újabb támadásokról Dél-Libanonban is.
Az izraeli hadsereg korábban több mint egy tucat libanoni falvat és várost érintő evakuálási felszólítást adott ki, főként délen, ahol Izrael a Hezbollah állásait veszi célba.
(CNN)
Tűzszünetet követelt a régió hagyományos közvetítő állama
Omán azonnali fegyverszünetet követelt az iráni konfliktusban és "visszatérést a felelősségteljes regionális diplomáciához".
Az Egyesült Államok és Irán között korábban közvetítő Omán külügyminisztere, Badr al-Buszaidi úgy fogalmazott, hogy "a világ négy sarkából" érkezett támogatás az Irán és Izrael, valamint az Egyesült Államok közötti háború befejezésére, Maszkat is csatlakozik az erőfeszítésekhez.
Rendelkezésre állnak kiutak. Használjuk őket
- szólított fel az ománi diplomácia vezetője. Néhány órával korábban dróncsapásokat jelentettek a szultanátus területéről. A célpontok egyebek között Dukm kikötővárosa és Szalála volt. Irán ugyanakkor tagadta, hogy megtámadta volna Omán területét.
(MTI)
NAÜ: nincs bizonyíték az iráni atombomba-építésre
Nincs bizonyíték arra, hogy Irán atombombát építene - jelentette ki kedden Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) főigazgatója az X-en.
I have been very clear and consistent in my reports on Iran’s nuclear programme: while there has been no evidence of Iran building a nuclear bomb, its large stockpile of near-weapons grade enriched uranium and refusal to grant my inspectors full access are cause for serious…— Rafael Mariano Grossi (@rafaelmgrossi) March 3, 2026
"Irán nukleáris programjáról szóló jelentéseimben nagyon egyértelmű és következetes voltam: bár nincs bizonyíték arra, hogy Irán atombombát épít,
az ország nagy mennyiségű, majdnem fegyverépítésre alkalmas szintre dúsított uránkészlete és az, hogy megtagadja a teljes hozzáférést az ellenőreimnek, komoly aggodalomra ad okot
- fejezte ki Grossi.
"Ezen okok miatt korábbi jelentéseimben jeleztem, hogy amíg Irán nem működik közre a NAÜ-vel a biztosítékokat illető kérdések megoldásában, az ügynökség nem lesz abban a helyzetben, hogy szavatolni tudja, hogy Irán nukleáris programja kizárólag békés célokat szolgál" - írta.
(MTI)
Evakuálják az országok az állampolgáraikat, köztük Magyarország is
-
A washingtoni kormány segítségével már 9 ezer Közel-Keleten tartózkodó amerikai hagyta el a térséget - mondta Marco Rubio amerikai külügyminiszter. Még mintegy 1500-an várnak segítségre, amihez katonai repülőgépeket, illetve charterjáratokat is bevonnak. Izraelből azonban "nagyon korlátozottak a lehetőségek" - figyelmeztetett Mike Huckabee jeruzsálemi amerikai nagykövet, hozzátéve, hogy nem tudnak érdemi segítséget nyújtani. Donald Trump szerint az amerikai-izraeli csapások előtt nem készítettek evakuációs tervet saját állampolgáraik számára.
-
Az Egyesült Arab Emírségek közölte, hogy biztonságos légi folyosókat nyitott a vele szomszédos országokkal, hogy megkönnyítsék saját állampolgáraik hazatérését és a külföldiek távozását.
-
Több európai ország is megkezdte az evakuálásokat. Az Egyesült Királyság légitársaságokkal együttműködve növeli a kapacitásokat, Franciaország két különjáratot indított. Olaszország és Csehország szintén megkezdték az állampolgáraik kimenekítésének szervezését.
- Szijjártó Péter külügyminiszter kedd este telefonon egyeztetett az Egyesült Arab Emirátusok és Jordánia külügyminiszterével.
több mint 4 ezer magyar még mindig Dubajban és Abu-Dzabiban rekedt."A külügyminiszter kolléga arról tájékoztatott, hogy a repülőtereiket érő támadások miatt csak nagyon lassan, óvatosan és korlátozottan tudják újranyitni a légterüket, és lassan, korlátozottan tudják újra üzembe helyezni a repülőtereiket" - mondta Szijjártó. Hozzátette:
Azokat, akiket átsegítettünk Jordániába, szerdán és csütörtökön egy-egy repatriáló járattal hazahozzuk Ammánból."Azokat pedig, akiknek segítettünk Egyiptomba átkelni a szárazföldi átkelőkön Izraelből, Sarm-es Sejkből pénteken hozzuk haza egy repatriáló járattal, és onnantól kezdve már a Wizz Air megnövekedett számú járata is készen áll" - fűzte hozzá.
(CNN, MTI)
