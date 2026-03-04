  • Megjelenítés
Elmondta Trump: sokkal jobban halad az Irán elleni háború, mint várta
Elmondta Trump: sokkal jobban halad az Irán elleni háború, mint várta

Donald Trump amerikai elnök úgy látja: 10-es skálán 15-ös az Irán elleni katonai műveletek sikeressége – erről az amerikai vezető ma esti sajtótájékoztatóján beszélt. Hozzátette: ha nem támadja meg Iránt, két hét alatt atomfegyverhez jutott volna a perzsa hatalom.

Valamelyikük azt kérdezte, 10-es skálán hányasnak látom [az amerikai támadás eredményességét. Azt mondtam, 15”

– mondta a Fehér Házban riportereknek.

Elmondta: Amerika azért támadta meg Iránt, mert ha nem támadnak, két hét múlva a síita hatalomnak már atomfegyvere lett volna.

Nagyon jó formában vagyunk […]. Fantasztikusan látható a katonai erőnk”

– mondta Trump.

Arra is kitért, hogy mindenki, aki Irán új vezetője akart lenni, meghalt.

Címlapkép forrása: The White House / Public Domain

