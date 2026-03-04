Elmondta Trump: sokkal jobban halad az Irán elleni háború, mint várta

Valamelyikük azt kérdezte, 10-es skálán hányasnak látom [az amerikai támadás eredményességét. Azt mondtam, 15”
– mondta a Fehér Házban riportereknek.
Elmondta: Amerika azért támadta meg Iránt, mert ha nem támadnak, két hét múlva a síita hatalomnak már atomfegyvere lett volna.
Nagyon jó formában vagyunk […]. Fantasztikusan látható a katonai erőnk”
– mondta Trump.
Arra is kitért, hogy mindenki, aki Irán új vezetője akart lenni, meghalt.
Címlapkép forrása: The White House / Public Domain
Gigantikus összeget fizet ki a koronavírus-vakcina gyártója, hogy megússza az óriási botrányt
A cég részvényei kilőttek a hírre.
Beáldozni látszik a diszkontsörök korszakának
Szokatlan irányokba mozognak a fogyasztói szokások.
Mol–Janaf-vita: a horvátok viszonozták a magyar pofont, reagáltak az újabb vádakra
Egyre jobban eszkalálódik a konfliktus a felek között.
Lépett a techóriás: teljesen átalakul a mobilos fizetés, milliók járhatnak jól a döntéssel
A Google hosszú évek után beadta a derekát, jön a változás az Android-telefonokon.
Akkora a kiszámíthatatlanság, hogy a boltok már azt sem tudják kire terheljék a költségeiket
Újabb helyen ütheti fel fejét az óvatossági motívum.
Trump elvesztette az irányítást a katonai csapás után, igazi rémálom várhat az Egyesült Államokra
Egyre jobban szűkül az elnök mozgástere, ami katasztrófával fenyeget.
Aggasztó fordulat: egyszerre két új ország is beszállhat a háborúba – Irán szövetségese bármikor támadhat
A régió legerősebb országa komolyan tart a további eszkalációtól.
Egy európai irodaház második emeletén lapul Irán vagyonának egy tetemes része
Hiába a szankciók, a perzsa állam kitalálta, hogyan forgassa meg a pénzét a tiltások ellenére.
Energiaellátás Németországban, avagy fáznak-e a németek?
Az Eurostat 2025-ös adatai szerint, az adókkal és egyéb terhekkel együtt a német lakossági áramár a legmagasabb Európában.
Januárban is dübörgött a lakáshitelezés
Az MNB statisztikái alapján januárban is 250 milliárd forintot meghaladó összegben kötöttek a magyarok lakáshitel szerződéseket. Nem meglepő módon továbbra is az Otthon Start vezérli a piaco
NAV ellenőrzési terv 2026 - Online számlaadatokra épülő ellenőrzések
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közzétette a 2026-os ellenőrzési tervét, amelyből jól látszik, hogy az adóhatóság - a korábban kihirdetett adatvezérelt működés mentén - továbbra is, sőt
Mennyire drágította meg az ingatlanokat az Otthon Start?
Az Otthon Start Program bejelentése jelentős fordulatot hozott a lakáspiacon: a lakások iránti kereslet megnőtt, a tranzakciók száma felrobbant. Az Otthon Start először egy keresleti sokkot jelen
Behúzott kézifék nélkül: ébredés a versenyképesebb Európa irányába
Az EU egyszerre küzd geopolitikai bizonytalansággal, energia- és nyersanyagkitettséggel, lassuló növekedéssel és innovációs lemaradással - miközben a belső erőviszonyok is látványosan átre
Mikortól számít az elévülés? Amit minden adósnak tudnia kell
Sokan csak akkor kezdenek el az elévüléssel foglalkozni, amikor egy követeléskezelő, ügyvédi iroda vagy végrehajtó megkeresi őket egy régi tartozás miatt. Pedig az egyik legfontosabb kérdé
A Bitcoinerek minden vágya teljesült. És ez rossz hír
Nagy kérdés, hogy ha egyszer véget ér a kriptótél, és újra stabilizálódnak az árfolyamok, visszafordítható-e még a Bitcoin és a pénzügyi mainstream összefonódása. Lesz-e valaha... The p
Merre áramlik a tőke az energiaátmenetben?
A piac már nem pusztán az új kapacitásokat, hanem egyre inkább a rendszer rugalmasságát és a kiszámíthatóságot árazza be.
A Hormuzi-szoros lezárásába beleremeghet a világgazdaság
A meddig lesz a döntő a krízis várható hatásai kapcsán.
A technológia letarolja a HR-t - De mit jelent ez a toborzásban?
Vendégünk volt Toldi Gábor, a DTC Solution ügyvezetője.
Elszabadult a háborús pokol: lefejezte a rezsimet Izrael és Amerika – Van kiút a pusztításból?
A Közel-Kelet-szakértő az eszkalációs fenyegetésről és a rezsimváltás esélyeiről is beszélt.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.