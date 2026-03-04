  • Megjelenítés
Figyelmeztetés jött: napokon belül nagyot eshet a globális olajkínálat, kiszámolták, mekkorát
Globál

Figyelmeztetés jött: napokon belül nagyot eshet a globális olajkínálat, kiszámolták, mekkorát

Portfolio
A Hormuzi-szoros lezárása néhány napon belül akár napi 3,3 millió hordóval csökkentheti a globális kőolajkínálatot – figyelmeztet a J.P. Morgan friss elemzése. Irak és Kuvait exportja kerülne elsőként veszélybe, miközben Irán azt közölte, hogy tüzet nyit a szoroson áthaladó hajókra.

A J.P. Morgan kedden közzétett jelentése szerint Iraknak nagyjából három, Kuvaitnak pedig körülbelül tizennégy napnyi mozgástere van, mielőtt kénytelen lenne leállítani a Hormuzi-szoroson áthaladó kőolajexportját.

Tartós blokád esetén a kiesés a tizenötödik napra elérheti a napi 3,8 millió, a tizennyolcadik napra pedig a napi 4,7 millió hordót.

Két iraki olajipari tisztviselő a Reutersnek megerősítette: Irak néhány napon belül kénytelen lesz a teljes, napi több mint 3 millió hordóval visszafogni a kitermelést, ha a tartályhajók nem tudnak szabadon áthaladni a Hormuzi-szoroson a rakodókikötők felé. Irak már most 1,5 millió hordóval csökkentette a napi kitermelését a tárolókapacitások telítődése és az exportútvonalak hiánya miatt. 

A Hormuzi-szoros a Perzsa-öböl és az Ománi-öböl közötti keskeny, stratégiai jelentőségű hajózási útvonal, amelyen a világ kőolaj- és cseppfolyósított földgázforgalmának mintegy ötöde halad át.

Még több Globál

Dubaj és Bejrút támadás alatt, Trump biztosítaná a Hormuzi-szorost, kiderült, mikor lesz új iráni vezető – Híreink az iráni háborúról percről percre szerdán

Új front nyílhat az iráni háborúban: fegyveres milíciák várják a jelzést, a CIA is együttműködhet velük

Titkos bunkert bombázott szét Izrael, Teherán példátlan megtorlással fenyegetőzik – Percről percre híreink az iráni háborúról kedden

Irán hivatalos médiumai szerint az Iráni Forradalmi Gárda egyik magas rangú tisztviselője kijelentette, hogy a szorost lezárták, és Irán tüzet nyit minden hajóra, amely megkísérli az áthaladást. Donald Trump amerikai elnök kedden közölte, hogy az Egyesült Államok haditengerészete szükség esetén kíséretet biztosíthat a tartályhajóknak a szoroson való átkeléshez.

Kapcsolódó cikkünk

Dubaj és Bejrút támadás alatt, Trump biztosítaná a Hormuzi-szorost, kiderült, mikor lesz új iráni vezető – Híreink az iráni háborúról percről percre szerdán

Titkos bunkert bombázott szét Izrael, Teherán példátlan megtorlással fenyegetőzik – Percről percre híreink az iráni háborúról kedden

Fontos bejelentést tett Trump: meredeken zuhanni kezdett az olajár

Iráni konfliktus: riasztó a helyzet a Hormuzi-szorosban

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A közel-keleti háború "üvegnyakában"

Hétfő reggel 7 órakor kezdem írni ezeket a sorokat. Pár gondolat a hétvégén Irán ellen indított támadás tőkepiaci vonatkozásairól. Egy-egy távoli, regionális konfliktus általában nincs..

Konferencia ajánló

Retail Day 2026

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Titkos bunkert bombázott szét Izrael, Teherán példátlan megtorlással fenyegetőzik – Percről percre híreink az iráni háborúról kedden
2026-ban még nem volt ilyen gyenge a forint, aztán hirtelen rántottak egyet rajta
Megindult az olajállamok megtorlása: támadást indíthatott Irán ellen a korábban semleges ország - Katar cáfol (2.)
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility