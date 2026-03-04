Figyelmeztetés jött: napokon belül nagyot eshet a globális olajkínálat, kiszámolták, mekkorát

A Hormuzi-szoros lezárása néhány napon belül akár napi 3,3 millió hordóval csökkentheti a globális kőolajkínálatot – figyelmeztet a J.P. Morgan friss elemzése. Irak és Kuvait exportja kerülne elsőként veszélybe, miközben Irán azt közölte, hogy tüzet nyit a szoroson áthaladó hajókra.

A J.P. Morgan kedden közzétett jelentése szerint Iraknak nagyjából három, Kuvaitnak pedig körülbelül tizennégy napnyi mozgástere van, mielőtt kénytelen lenne leállítani a Hormuzi-szoroson áthaladó kőolajexportját.

Tartós blokád esetén a kiesés a tizenötödik napra elérheti a napi 3,8 millió, a tizennyolcadik napra pedig a napi 4,7 millió hordót.

Két iraki olajipari tisztviselő a Reutersnek megerősítette: Irak néhány napon belül kénytelen lesz a teljes, napi több mint 3 millió hordóval visszafogni a kitermelést, ha a tartályhajók nem tudnak szabadon áthaladni a Hormuzi-szoroson a rakodókikötők felé. Irak már most 1,5 millió hordóval csökkentette a napi kitermelését a tárolókapacitások telítődése és az exportútvonalak hiánya miatt.

A Hormuzi-szoros a Perzsa-öböl és az Ománi-öböl közötti keskeny, stratégiai jelentőségű hajózási útvonal, amelyen a világ kőolaj- és cseppfolyósított földgázforgalmának mintegy ötöde halad át.

Irán hivatalos médiumai szerint az Iráni Forradalmi Gárda egyik magas rangú tisztviselője kijelentette, hogy a szorost lezárták, és Irán tüzet nyit minden hajóra, amely megkísérli az áthaladást. Donald Trump amerikai elnök kedden közölte, hogy az Egyesült Államok haditengerészete szükség esetén kíséretet biztosíthat a tartályhajóknak a szoroson való átkeléshez.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images