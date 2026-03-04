Kiderült, pontosan mit ajánlott Amerika Iránnak a békéért cserébe – Ez vezetett a háborúhoz

Sosem látott részleteket osztott meg a nyilvánossággal a Fehér Ház szóvivője, Karoline Leavitt a háborút megelőző amerikai-iráni tárgyalásokról Ománban.

A szóvivő azt mondta: az Egyesült Államok teljes mértékben „jóhiszemű tárgyalásokat” folytatott Iránnal, Teheránnak viszont esze ágában sem elfogadni az amerikai feltételeket.

Leavitt állítása szerint az USA a következő ajánlatot rakta le Irán asztalára:

Amerika feloldja a szankciókat Iránnal szemben.

Amerika ad Iránnak nukleáris fűtőanyagot, melyet használhat békés célra.

melyet használhat békés célra. Amerikai befektetéssel Irán közös atomprogramot folytathat Washingtonnal.

folytathat Washingtonnal. Iránnak mindössze annyit kellett volna tennie cserébe, hogy teljesen leszereli saját urándúsító infrastruktúráját.

Nem akartak igent mondani a békére. Most ennek a következményeit nyögik”

– mondta a szóvivő.

(Al-Dzsazíra nyomán)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images