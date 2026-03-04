  • Megjelenítés
Kiderült, pontosan mit ajánlott Amerika Iránnak a békéért cserébe – Ez vezetett a háborúhoz

Sosem látott részleteket osztott meg a nyilvánossággal a Fehér Ház szóvivője, Karoline Leavitt a háborút megelőző amerikai-iráni tárgyalásokról Ománban.

A szóvivő azt mondta: az Egyesült Államok teljes mértékben „jóhiszemű tárgyalásokat” folytatott Iránnal, Teheránnak viszont esze ágában sem elfogadni az amerikai feltételeket.

Leavitt állítása szerint az USA a következő ajánlatot rakta le Irán asztalára:

  • Amerika feloldja a szankciókat Iránnal szemben.
  • Amerika ad Iránnak nukleáris fűtőanyagot, melyet használhat békés célra.
  • Amerikai befektetéssel Irán közös atomprogramot folytathat Washingtonnal.
  • Iránnak mindössze annyit kellett volna tennie cserébe, hogy teljesen leszereli saját urándúsító infrastruktúráját.

Nem akartak igent mondani a békére. Most ennek a következményeit nyögik”

– mondta a szóvivő.

(Al-Dzsazíra nyomán)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

