Megtörtént a legrosszabb: az iráni támadás miatt hetekre megbénult a világ egyik legnagyobb gázexportőre
Megtörtént a legrosszabb: az iráni támadás miatt hetekre megbénult a világ egyik legnagyobb gázexportőre

Katar szerdán teljesen leállította a cseppfolyósított földgáz (LNG) exportját, és a jelenlegi becslések szerint még legalább két hétig nem tud visszatérni a megszokott termelési és exportvolumenhez – közölte két, az ügyet ismerő forrás a Reutersnek.

A világ egyik legnagyobb LNG-exportőre, a QatarEnergy a hét elején már részben felfüggesztette a gázkitermelést,

szerdán pedig vis maiorra hivatkozva leállította a teljes LNG-exportját is.

A források szerint a fő üzemnek számító Ras Laffan telephely szerdai leállása után az első becslések alapján legalább két hétre lesz szükség az üzem újraindításához. Ezt követően pedig minimum két hét kell ahhoz, hogy az üzem ismét elérje teljes kapacitását.

A bejelentés előzménye, hogy hétfő délután a QatarEnergy közölte: felfüggesztette termelését a Ras Laffan exportterminálban, miután iráni drónok csapást mértek a központi ipari komplexumára.

A bejelentésre 25 százalékot emelkedett az európai gáz (TTF) árjegyzése, egészen 44 euró/MWh-ig. Ezzel nem volt vége: kedd napközben az árszint elérte a 64 eurót, így mindössze 2 nap alatt duplázott a február végi zárószintjéhez képest.

Korábbi elemzésünkben részletesen körbejártuk, hogy mi van a hirtelen áremelkedés mögött és mi várható.

Azóta jelentős korrekcióban van,

jelenleg 50 eurót kell adni egy megawattórányi földgázért.

Ennek ellenére egyelőre nem látszik valódi, tartós ellátási sokk. A piac az elmúlt napokban a legrosszabb forgatókönyveket árazta, a közel-keleti eszkaláció és a katari LNG-kiesés híre önmagát erősítő folyamatot indított el.

Az első pánikreakció utáni piaci megnyugvást az áresésen kívül jól jelzi az is, hogy

a mostani bejelentés csak minimális reakciót váltott ki

- sőt, az egész napot nézve 8 százalékos mínuszban van az árjegyzés.

A helyzet azonban rávilágít egy korábban általunk is megírt kockázatra: a Hormuzi-szoros esetleges lezárásánál is súlyosabb következményekkel járhat a régiós kitermelési infrastruktúrát érő közvetlen drón- és rakétatámadások sorozata. Ahogy azt a QatarEnergy Ras Laffan-i termináljának esete is példázza, az ilyen precíziós csapások nem csupán átmeneti fennakadást okoznak,

hanem hetekre vagy akár hónapokra is teljesen ellehetetleníthetik a termelést és az exportot,

hiszen a bonyolult energetikai rendszerek helyreállítása rendkívül idő- és eszközigényes mérnöki feladat.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

