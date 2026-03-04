NATO-tagállamra lőttek ki ballisztikus rakétát, tengeralattjáró-támadás az Indiai-óceánon, kiderült, ki lehet az új iráni vezető – Híreink az iráni háborúról szerdán

Irán és a Hezbollah végrehajtotta első összehangolt támadásait Izrael ellen a mostani háborúban - közölte az izraeli hadsereg szerdán a CNN-nel.

Az IDF közlése szerint Irán egy rakétát, míg a libanoni Hezbollah hat lövedéket – köztük drónokat – indított.

A támadás szinte párhuzamosan aktiválta a légvédelmi szirénákat Jeruzsálemben és Tel-Avivban.

Röviddel ezután az izraeli védelmi erők közölték, hogy Irán és a Hezbollah egy második közös támadást indítottak.

Izrael katasztrófavédelme szerint sérültekről egyelőre nem érkeztek jelentések.

(CNN)