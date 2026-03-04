NATO-tagállamra lőttek ki ballisztikus rakétát, tengeralattjáró-támadás az Indiai-óceánon, kiderült, ki lehet az új iráni vezető – Híreink az iráni háborúról szerdán

Meddig tart még a háború? Egyértelmű válasz jött Izraelből
Az Irán elleni katonai csapások még legalább 1-2 hétig fognak tartani – írja a Telegraph az izraeli hadsereg közlésére hivatkozva.
Tankert lőtt az iráni haderő Omán mellett
Az iráni haderő támadást hajtott végre egy olajszállító hajó ellen, amely megpróbált áthaladni a Hormuzi-szoroson. Az ománi hatóságok mentőakciót indítottak, kimentették a hajó 24 fős legénységét.
A hajó máltai zászló alatt közlekedett.
(Al-Dzsazíra)
Videón a tengeralattjáró támadása: nemzetközi vizeken érte el a végzet az iráni hadihajót
Közzétette a Pentagon a videót, melyen a Sri Lanka mellett elsüllyesztett iráni hadihajó elleni támadás látható.
Jövő héten érkezik csak meg a HMS Dragon Ciprus köré
A brit hadihajó csak jövő héten érkezik meg Ciprus térségébe, védeni a szigeten található katonai bázist - írják brit lapok.
Arról, hogy ez miért probléma, itt írtunk:
Irán és a Hezbollah is lövi Izraelt
Izrael középső részét Irán, északi részét a Hezbollah támadja - jelentik helyi források.
Megsérült két izraeli katona
Két izraeli katona megsérült Libanon déli részében, miután a Hezbollah páncélvadász egysége tüzet nyitott a járművükre.
A katonák kórházi ellátást kapnak.
(Al-Dzsazíra)
Pentagon: megpróbálták megölni Donald Trump elnököt
Az Egyesült Államok megölte annak az iráni egységnek a parancsnokát, amely megpróbálta megölni Donald Trump elnököt – jelentette be Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter.
Több tucatnyian meghaltak az amerikai tengeralattjáró-támadásban
Legalább 80 ember meghalt abban az iráni hadihajó elleni támadásban, amelyet egy amerikai tengeralattjáró hajtott végre Srí Lanka partjainál - közölte a Srí Lanka-i külügyminiszter-helyettes.
(Reuters)
Konténerhajót ért találat a Hormuzi-szorosban
A brit tengeri kereskedelmi hatóság (UK Maritime Trade Operations) közölte, hogy egy konténerhajót lövedék talált el szerdán Omán északi részén, a Hormuzi-szorosban. A legénység szerint a találat tüzet okozott a gépházban, de környezetvédelmi hatásokról nem érkezett jelentés.
(Reuters)
IDF: szombat óta először támadt közösen Irán és a Hezbollah
Irán és a Hezbollah végrehajtotta első összehangolt támadásait Izrael ellen a mostani háborúban - közölte az izraeli hadsereg szerdán a CNN-nel.
Az IDF közlése szerint Irán egy rakétát, míg a libanoni Hezbollah hat lövedéket – köztük drónokat – indított.
A támadás szinte párhuzamosan aktiválta a légvédelmi szirénákat Jeruzsálemben és Tel-Avivban.
Röviddel ezután az izraeli védelmi erők közölték, hogy Irán és a Hezbollah egy második közös támadást indítottak.
Izrael katasztrófavédelme szerint sérültekről egyelőre nem érkeztek jelentések.
(CNN)
Újabb légi riadók Izraelben
Az izraeli hadsereg arról számolt be, hogy több, Izrael északi része felé tartó rakétát észleltek Libanonból.
Helyi idő szerint 14:30-kor riasztást adtak ki, miután "több rakétát" észleltek Libanon felől, "amelyek többségét elfogták".
Az IDF további riasztásokat adott ki helyi idő szerint 15 óra körül, amikor újabb rakétát észleltek Libanonból, amelyet szintén elfogtak.
(Al-Dzsazíra)
Ankara is méltatlankodott Teheránnál
Hakan Fidan török külügyminiszter tiltakozását fejezte ki Irán felé a Törökországra kilőtt ballisztikus rakéta miatt.
Fidan az iráni kollégájával, Abbász Aragcsival folytatott telefonbeszélgetés során közvetítette az üzenetet. Elmondta: kerülni kell minden olyan lépést, amely a konfliktusok terjedéséhez vezethet.
(Al-Dzsazíra via Anadolu)
A NATO elítéli Irán Törökország elleni támadását
Allison Hart, a NATO szóvivője kijelentette, hogy a szövetség elítéli Iránt, amiért rakétát lőtt ki török területre.
A NATO szilárdan kiáll minden szövetségese mellett, beleértve Törökországot is, miközben Irán folytatja válogatás nélküli támadásait a régióban
- mondta Hart. Hozzátette: "elrettentő és védelmi pozíciónk továbbra is erős minden területen, beleértve a lég- és rakétavédelmet is."
(Al-Dzsazíra)
Elhalasztották Ali Hámenei mára tervezett megemlékezését
Iránban elhalasztották az izraeli légitámadásban megölt Ali Hámenei ajatollah legfőbb vallási és politikai vezető szerda estére tervezett szertartásos temetését. A döntést az állami televízióban azzal indokolták, hogy sokkal többen jelezték részvételüket, mint ahány emberre számítottak, és ez szervezési problémákat okozott.
A közlemény szerint a megemlékezés új időpontját később közlik. A tervek szerint Hámeneit szülővárosában, Meshedben helyezik végső nyugalomra.
Hámenei 86 évesen, az Irán elleni izraeli-amerikai támadás első napján légitámadásban halt meg, és az iszlám hagyományok szerint a halottakat az elhalálozást követő három napon belül el kell temetni.
Közben az iráni állami média legújabb közlése szerint legkevesebb 1045 halálos áldozata van az ország elleni támadássorozatnak.
(MTI)
Amerikai támadás miatt süllyedt el egy iráni hajó Srí Lankánál
Az amerikai hadsereg támadta meg azt az iráni hadihajót, amely elsüllyedt Srí Lanka partjainál - közölte három tisztviselő a Reuters hírügynökséggel. Ezt megerősítette Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter is.
A Srí Lanka-i hatóságok közölték, 32 embert kimentettek, de több holttestet is kiemeltek a tengerből.
Srí Lanka-i védelmi források szerint a hajót egy tengeralattjáró támadta meg, és legalább 101 ember eltűnt a szigetország indiai-óceáni partjainál történt incidensben.
A Srí Lanka-i haditengerészet szóvivője azonban a 101 eltűnt személyről szóló jelentést hamisnak nevezte,
egyúttal elutasította a süllyedés hátteréről szóló riportokat.
A Reuters forrásai kezdetben nem tudatták, ki támadta meg a hajót.
Keményen nekimentek Donald Trumpnak: kizárja a tárgyalást Irán – Halálos fenyegetést küldött Izrael
Iránnak nincs szándéka tárgyalni az Egyesült Államokkal, és felkészült egy hosszú háborúra - jelentette ki szerdán Mohammad Mohbar, az Irán elleni amerikai-izraeli offenzívában légitámadással megölt Ali Hámenei ajatollah legfelsőbb politikai és vallási vezető tanácsadója. Az izraeli védelmi miniszter bejelentette: bárki is lesz Hámenei utódja, "egyértelmű megsemmisítési célpont" lesz.
NATO-tagállamra hullott egy iráni rakéta
Törökország közölte:
a NATO védelmi erői elfogtak egy Iránból indított ballisztikus rakétát, mielőtt az belépett a török légtérbe.
Az ankarai védelmi minisztérium közleménye szerint a hatástalanított rakéta a dél-törökországi Hatay tartományra, Dörtyol körzetre hullott, áldozatok nélkül.
Törökország hangsúlyozta, hogy
képes garantálni területének és polgárainak biztonságát, függetlenül attól, hogy kitől vagy honnan származik a fenyegetés.
"Emlékeztetünk, hogy fenntartjuk a jogot, hogy válaszoljunk minden, országunkkal szembeni ellenséges cselekedetre" - húzta alá a védelmi tárca közleménye, amelyben Ankara felszólította a feleket, hogy tartózkodjanak
azoktól a cselekedetektől, amelyek tovább terjesztenék a konfliktust a régióban.
(Al-Dzsazíra)
Ha a történelem ismétli önmagát, a java még csak most kezdődik
Néhány hete még az olajár volt az egyetlen vigasz. A globális gazdaság tele volt sebezhetőséggel, az infláció ragadós maradt, a Fed politikailag ostrom alatt állt, az adósságok nőttek, de legalább az energia olcsó volt. Ez tartotta a rendszert. Aztán Izrael és az USA hadat üzent Iránnak, és ez az egy támpont is eltűnt. Most megmutatjuk, mi jöhet ezután.
Kiderültek a részletek: így vesztette el Amerika az F-15E Strike Eagle vadászgépeit az Irán elleni háborúban
Az Irán ellen indított amerikai és izraeli támadás eddigi egyik legkínosabb meglepetését az okozta az Egyesült Államoknak, hogy elvesztette három F-15E Strike Eagle vadászgépét. A The War Zone (TWZ) most részletezte, pontosan mi vezetett a katonai repülőgépek lelövéséig.
Ma voksol a szenátus Trump háborújáról
Az amerikai szenátus ma szavaz annak a háborús határozatnak a napirendre vételéről, amely megkötné Donald Trump kezét, hogy ne folytathassa kongresszusi jóváhagyás nélkül az Egyesült Államok katonai akcióit Iránban.
Mindenkinek ki kell jelentenie, hogy támogatja-e ezt a háborút, vagy ellenzi. Senki sem bújhat el, adhat mentességet az elnöknek, vagy kerülheti meg az alkotmányt
- mondta a javaslat előterjesztője, Tim Kaine virginiai szenátor.
A szenátus és a képviselőház elé kerülő törvényjavaslatok elfogadási esélyei nem túl magasak, hisz a Kongresszus mindkét házában a republikánusok vannak szűk többségben, ráadásul néhány demokrata támogatta Trump Irán elleni támadásait. Az indítvány így főként szimbolikus, hisz számos republikánus voksra lenne szükség annak sikeréhez, ami nem túl valószínű.
(CNN)
ENSZ-testület: felháborító az iráni leányiskola lebombázása
Az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága "mélységesen felháborítónak" nevezte a szombaton történt iskolabombázást Dél-Iránban, amely jelentések szerint több mint 160 gyermek életét oltotta ki.
A Minábban működő leányiskolát az Irán elleni amerikai-izraeli támadássorozat első napján érte találat. Az ENSZ testülete hangsúlyozta, hogy riasztónak tartja a polgári létesítmények – köztük az iskolák és kórházak – elleni csapásokról szóló híreket.
Marco Rubio amerikai külügyminiszter hétfőn azt nyilatkozta, hogy az amerikai erők
nem vennének szándékosan célba iskolát.
Izrael közölte, hogy vizsgálja az esetet.
Kedden az ENSZ emberi jogi főbiztosának hivatala is felszólította a leányiskola elleni "halálos támadás mögött álló erőket" a független vizsgálat lefolytatására és az eredmények nyilvánosságra hozatalára, anélkül hogy megnevezte volna a felelősnek tartott felet.
(Reuters)
Több tízezren hagyták el otthonukat Libanonban
Hanin Szajed libanoni szociális miniszter az Al-Dzsazíra pánarab televíziónak elmondta, hogy 65 ezer embert regisztráltak a menekülttáborokban, akik az izraeli támadások miatt kénytelenek voltak elhagyni otthonukat.
Szajed szerint további 10-20 ezer is menekültté vált, de ők "úton vannak" vagy ismerősöknél leltek menedékre, és még folyamatban van a regisztrációjuk a támogatás igénybevételéhez.
A helyzet nem jó. Az emberek aggódnak
- mondta, hozzátéve, hogy még frissek az emlékek a 2024-es háborúról Izrael ellen, amikor "minden nap drónok vagy robbanások hangjára ébredtek".
Hangsúlyozta: a libanoni kormány illegálisnak nyilvánította a Hezbollah katonai tevékenységét, és hosszú távú terve "az államhatalom megteremtése [Libanon] egész területén".
Jelentett a katari légvédelem
Katar védelmi minisztériuma közölte: 10 drónt és két Iránból indított cirkálórakétát semlegesítettek.
Feltámadás a magyar tőzsdén, tépik az OTP-t
Eladási hullám söpört végig a tőzsdéken az elmúlt napokban, miután a közel-keleti háború már 5. napja tart, és ugyan eleinte csak az USA és Izrael mért csapást Iránra, a konfliktus már vagy egy tucat országra kiterjed. A befektetők részben az olajárak elszállása, és az ezek által generált inflációs- és növekedési kockázatok miatt aggódnak, miután Irán lezártnak nyilvánította a világgazdasági szempontból kulcsfontosságú Hormuzi-szorosot. Közben a tőzsdék folyamatosan esnek, tegnap lefordultak a hét elején még relatíve jól teljesítő amerikai tőzsdék, majd Ázsiában is folytatódott a lejtmenet, különösen dél-koreai piac kapott nagy ütést, több mint 10 százalékosat, ami miatt fel is kellett függeszteni a kereskedést. Európa ehhez képest már jobban néz ki, emelkedést mutatnak a vezető indexek, ami az elmúlt napokban látott masszív eséshez képest érdemi hangulatjavulást jelent.
Megerősítette Izrael a támadásokat Irán történelmi városai körül
Az izraeli légierő az éjszaka folyamán légicsapások sorozatát hajtotta végre iráni katonai létesítmények ellen Iszfahánban és Sirázban - közölte az IDF.
Az izraeli védelmi erők szóvivője elmondta: ez az első alkalom a mostani Irán elleni hadjárat során, hogy erre a területre csapást mérnek.
Izrael állítása szerint több mint 20 célpontra csaptak le, köztük két iszfaháni létesítményre, ahol Irán állítólag 2000 kilométeres hatótávolságú, Ghadr típusú ballisztikus rakétákat tárolt. A célpontok között voltak továbbá ballisztikus és cirkálórakéta-tárolók, valamint légvédelmi rendszerek.
Jeruzsálem a saját becslései szerint több tucat ballisztikus rakétát és cirkálórakétát hatástalanított.
(Times of Israel)
Légi riadót fújtak Észak-Izrael-szerte
A libanoni-izraeli határ közelében felbőgtek a szírénák feltételezett drónbehatolás miatt.
(Times of Israel)
Újabb támadás a szaúdi finomító ellen
Szaúd-Arábia elhárított egy dróntámadást, amely a Rasz Tanura olajfinomítót vette célba - közölte a rijádi védelmi minisztérium. Kár nem keletkezett.
A Saudi Aramco Perzsa-öböl partján fekvő komplexuma hétfőn leállt egy korábbi dróntámadás miatt.
(Al-Dzsazíra, Reuters)
MBH: az iráni háború a magyar munkahelyekre is negatívan hathat
Az iráni háború 2003 óta nem látott szintekre lökte a geopolitikai kockázatokat, a konfliktus elhúzódásának pedig a magyar munkahelyekre is negatív hatása lenne a cégekre nehezedő költségnyomáson keresztül. Igaz, a helyzetet még korai megítélni, ezért hatalmas benzinár-emelkedésről is elhamarkodott beszélni - hangzott el az MBH sajtótájékoztatóján. A bank szerint idén 2 százalék feletti növekedés lesz Magyarországon és a forint utóbbi hónapokban tapasztalható erősödésére az alapkamat is szolgáltathatott elég indokot. Annak, hogy a választások után milyen kormány alakul, valójában nem biztos, hogy akkora hatása lesz a gazdasági folyamatokra, mint sokan várják.
Sánchez: Madrid nemet mond a háborúra
Spanyolország nem lesz bűnrészes, és nemet mond a háborúra - szögezte le a spanyol kormányfő szerda reggeli élő televíziós beszédében.
Nem leszünk bűnrészesek valamiben, ami rossz a világnak, és ellentétes az értékeinkkel és érdekeinkkel is, csupán valaki megtorlásától félve
- fogalmazott Pedro Sánchez. Hangsúlyozta, hogy Spanyolország elítéli az iráni rezsimet, amely elnyomja és megöli polgárait, ugyanakkor elutasítja a jelenlegi konfliktust, és diplomáciai, politikai megoldást követel.
"Vannak, akik naivitással vádolnak majd minket emiatt, de a naivitás az, ha azt gondoljuk, hogy az erőszak a megoldás. Naivitás az, ha azt hisszük, hogy a demokrácia vagy a nemzetközi tisztelet romokon is kinőhet, vagy ha azt gondoljuk, hogy a vak és szolgai engedelmesség a vezetés egyik formája. Épp ellenkezőleg" - mondta a spanyol miniszterelnök.
(MTI)
Carney: az amerikai-izraeli támadás ellentétes lehet a nemzetközi joggal
Az ausztráliai viziten lévő Mark Carney kanadai miniszterelnök szerdán bírálta Izraelt és az Egyesült Államokat, amiért nem egyeztettek sem az ENSZ-szel, sem szövetségeseikkel, mielőtt katonai támadást indítottak Irán ellen. Ugyanakkor elítélte Teheránt, amiért arra válaszul öbölmenti országokat támad.
Első ránézésre [a támadás] nincs összhangban vagy éppen ellentétes is a nemzetközi joggal; ezt másoknak kell eldönteniük, én nem vagyok jogász, még kevésbé a nemzetközi jog szakértője
- jelentette ki Carney a Lowy Institute sydney-i székházában.
A kormányfő hangsúlyozta: Ottawa támogatott minden erőfeszítést, amely akadályozta Iránt abban, hogy atomfegyverre tegyen szert, ugyanis a síita állam nukleáris ambíciói veszélyeztetik a világ biztonságát. Kanada, amint Ausztrália is, régóta úgy tekintett az Iszlám Köztársaságra, mint a Közel-Kelet instabilitásának és a terrorizmusnak a fő forrására - tette hozzá.
Carney az Irán elleni katonai támadást a nemzetközi rend kudarcának nevezte, mint ahogy azt is, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsának (BT) vonatkozó határozatai, szankciói, illetve a diplomáciai erőfeszítések ellenére hosszú éveken át nem sikerült megoldani az iráni nukleáris dosszié ügyét.
A miniszterelnök felszólította a feleket, hogy tartsák tiszteletben a nemzetközi jogot. Hozzátette: Kanada kész segíteni a feszültség csökkentésében. Aláhúzta, hogy a válságból csak egy szélesebb körű politikai megoldás jelentheti a kiutat, amely magában foglalja a civilek védelmét, illetve az atomfegyverekkel és a szélsőségességgel szembeni tartós elkötelezettséget. Hozzátette, hogy Ottawa üdvözölne egy iráni rendszerváltoztatást.
(MTI)
Nyomul előre az IDF Libanonban
Az izraeli hadsereg a határ menti állásaiból előretörve behatolt a dél-libanoni Hiam városába, mintegy 6 km-re a határtól - jelentette a libanoni állami média az Al-Dzsazíra szerint.
A Hezbollah közben azt állítja, hogy támadást hajtott végre egy izraeli katonai bázis ellen Izrael északi részén, Szafed közelében.
Hamarosan lesz új legfőbb vezető
Irán hamarosan új legfőbb vezetőt választ a néhai Ali Hámenei ajatollah helyére - közölte az iráni állami televízióval a kérdést eldöntő szakértői gyűlés egyik tagja.
A legfőbb vezetőt a lehető leghamarabb kijelöljük, már közel vagyunk a döntéshez, azonban az országban háborús helyzet uralkodik
- mondta Ahmad Hatami, aki az Őrök Tanácsában is ott ül.
(Reuters)
Lábon lövi a háború az európai tőzsdéket - Ennyit a felülteljesítésről?
Az év elején még a nemzetközi diverzifikáció határozta meg a részvénypiaci stratégiákat, ám a háború és az elszálló energiaárak alapjaiban rontották Európa megítélését a befektetők szemében - írta a MarketWatch.
Súlyos retorzióval fenyeget az iráni igazságügy vezetője
Golámhosszein Mohszen Ezsei, az iráni legfelsőbb bíróság elnöke arra figyelmeztette az lakosokat, hogy "ne mondjanak vagy tegyenek" semmit az amerikai-izraeli támadás támogatására.
Most azt is bejelentettük, hogy azokat, akik bármilyen módon együttműködnek az ellenséggel, ellenségnek tekintjük
- mondta Ezsei az iráni állami televíziónak.
Azok, akik Amerika és a cionista rezsim akaratával összhangban mondanak vagy tesznek bármit, az ellenség oldalán állnak, és forradalmi, iszlám elvek alapján, a háborús időszakhoz igazodva kell velük elbánni
- szögezte le.
Az Egyesült Államok és Izrael egyaránt felszólította az irániakat, hogy döntsék meg az iszlám köztársaságot. Az év elején több ezren haltak meg az Irán-szerte kirobbant tüntetésekre adott véres hatósági válaszban.
Az igazságügyi vezető annak a lehetőséget is felvetette, hogy a zavargások során letartóztatott irániakra halálbüntetés kiszabását kérjék, miután az ellenséggel való együttműködésért az iráni törvények szerint halálbüntetés jár.
(Al-Dzsazíra, MTI)
Irán nem fog tárgyalni az Egyesült Államokkal
Ezt Mohammad Mokhber, a néhai legfőbb vezető, Ali Hámenei egyik magas rangú tanácsadója mondta az iráni állami televízióban. A korábbi ügyvezető elnök kijelentette: Teheránnak semmilyen formában nincsenek kapcsolatai Washingtonnal.
Mokhber szerint Irán
nem bízik az amerikaiakban, és nincs alapunk semmilyen tárgyalásra velük.
Hozzátette: Teherán folytathatja a háborút, "ameddig csak akarja".
(Al-Dzsazíra)
Srí Lanka-i incidens: tengeralattjáró támadhatta az iráni hajót
Legalább 101 ember eltűnt és 78 megsebesült, miután egy tengeralattjáró megtámadott egy iráni hajót Srí Lanka partjainál - közölték a Reuters hírügynökséggel Srí Lanka-i haditengerészeti és védelmi források.
Korábban megírtuk: vészjelzést adott le egy iráni hadihajó szerdán Srí Lanka partjai közelében, a szigetország haditengerészete kimentette a fedélzeten lévő 180 tengerészt, köztük 30 sebesültet.
A szigetország külügyminisztere nem közölt további részleteket az esettel kapcsolatban, de azt elmondta, hogy Srí Lanka megteszi a "szükséges lépéseket".
A colombói védelmi minisztérium szóvivője elmondta, hogy az Irisz Dena nevű iráni fregattról azért adtak le vészjelzést, mert süllyedni kezdett. A mentésben két hadihajó és egy repülőgép vett részt.
Történelmi légi párbaj Irán fővárosa felett: olyan történt Teherán légterében, mint eddig soha
Egy izraeli F-35I típusú vadászgép lelőtte az iráni légierő egyik orosz gyártmányú, Jak-130-as repülőgépét Teherán felett, ami több szempontból is mérföldkőnek számít a légiharc történetében - számolt be a Times of Israel az izraeli védelmi erők (IDF) közleménye alapján.
Ez nagyon kínos: Amerika valósággal letarolta Irán egyik legfurcsább katonai büszkeségét
Valósággal letarolta az Egyesült Államok az iráni haditengerészetet, joggal merült fel a kérdés, hogy mégis hogyan tudta ilyen egyszerűen elsüllyeszteni a kulcsfontosságú hadihajókat az amerikai támadás. A témában a Defense Express készített elemzést.
Reuters: él a megölt legfőbb vezető fia, aki helyébe léphet
Modzstaba Hámanei, Irán néhai legfőbb vezetőjének fia túlélte az Egyesült Államok és Izrael által indított támadást - közölte két iráni forrás szerdán a Reuters hírügynökséggel. Az ifjabb Hámenei apja, felesége, édesanyja és egyik fia életét vesztette.
Dolgozik a kis olajmonarchia légvédelme
Kuvait hadserege közölte: rakéták és drónok hullámával van dolga a légterében.
(Al-Dzsazíra)
Trump nekiment Spanyolországnak, azonnal megremegett a tőzsde
Donald Trump amerikai elnök kereskedelmi embargóval fenyegette meg Spanyolországot, miután Madrid nem engedélyezte, hogy az amerikai hadsereg spanyol támaszpontokat használjon az Irán elleni csapásokkal összefüggő műveletekhez; a bejelentés azonnal megrázta a spanyol pénzpiacokat.
Halálos áldozatok Irán harmadik legnagyobb városa környékén
Öt ember meghalt a ma reggeli izraeli támadásokban Irán középső részén, Iszfahán tartományban. 15 lakótömbben is kár keletkezett.
(Tasznim via Al-Dzsazíra)
Iráni hadihajót mentett Srí Lanka
Vészjelzést adott le egy iráni hadihajó szerdán Srí Lanka partjai közelében, és a szigetország haditengerészete kimentette a fedélzeten lévő 180 tengerészt, köztük 30 sebesültet - közölte a colombói parlamentben a Srí Lanka-i külügyminiszter.
Vidzsita Herat nem közölt további részleteket az esettel kapcsolatban, de azt elmondta, hogy Srí Lanka megteszi a "szükséges lépéseket". A colombói védelmi minisztérium szóvivője elmondta, hogy az Irisz Dena nevű iráni fregattról azért adtak le vészjelzést, mert süllyedni kezdett. A mentésben két hadihajó és egy repülőgép vett részt - tette hozzá.
A helyi média szerint a hajó az ország déli részén, Galle partjainál adott le vészjelzést, és a mentést követően a város kórházába szállították a sebesülteket. A parlamenti ellenzék egyik képviselője megkérdezte, hogy érte-e találat a fregattot az Irán elleni háborúban, de a kormány egyelőre nem válaszolt.
(MTI)
Eldőlni látszik, ki lesz Irán új legfőbb vezetője – Akár a legrosszabb forgatókönyv is megvalósulhat Trump szerint
Az iráni legfőbb vezető kiválasztásáért felelős testület kedden összeült, hogy megválassza az Izrael és Egyesült Államok által szombaton megölt Ali Hámenei ajatollah utódját. Az amerikai New York Times tanácskozással tisztában lévő forrásai szerint a néhai legfőbb vezető fia, Modzstaba Hámenei az egyértelmű esélyes.
Légtérkáosz a Közel-Keleten: veszélyben-e Katar és Dubaj légikikötő dominanciája?
A Portfolio Checklist keddi adásában többek között az iráni háború légi közlekedést felborító hatásairól volt szó. Pető György repülésszakértőt arról kérdeztük, hogy mennyiben alakíthatja át az iparágat, az útvonalakat és a repülési szokásokat a világ legfontosabb légikikötői között számon tartott Katar és Dubaj megtámadása. (A megszólalás 10:51-nél indul.) Az adás másik részében témánk a Perzsa-öblöt az Indiai-óceánnal összekötő Hormuzi-szoros lezárása volt, amely kulcsfontosságú a globális kőolaj- és LNG-szállítások szempontjából. Vendégünk volt Varga Zoltán, az Equilor szenior elemzője, akivel a lépés gazdasági következményeiről beszélgettünk.
Drasztikus lépésre szánta el magát az olajkartell második legnagyobb termelője
Irak megkezdte legnagyobb olajmezőinek fokozatos leállítását, miután a Hormuzi-szoros lezárása miatt gyakorlatilag megszűntek az exportlehetőségek a Perzsa-öbölben, ami az egész közel-keleti olajtermelést fenyegeti és már most felhajtotta a világpiaci árakat - írta meg a Bloomberg.
Már úgy drágul a dízel, mintha nem lenne holnap, de csak egy aljas húzás van a háttérben
A kiskereskedelmi üzemanyagok árréseinél olyan emelkedés látszik, amit nem igazán okozhat más, mint mesterséges árfelhajtás – derül ki a német piaci adatokból. Ugyan az iráni háború, valamint a Hormuzi-szoros lezárása valóban felfelé tolja az olajárakat, úgy fest, a németországi benzinkutakon inkább a háborús helyzeten való nyerészkedés okozza az igazi drágulást. Főként a dízel esetében utalnak a jelek a kutak trükközésére.
Kimondta Trump embere: Amerika támadása Irán ellen egy újabb régióban nyithatja meg a kapukat
Elbridge Colby, az Egyesült Államok védelmi minisztériumának politikai ügyekért felelős államtitkára a szenátus fegyveres erők bizottsága előtt tagadta, hogy az Irán elleni csapások miatt csökkenő amerikai lőszerkészletek gyengítenék az elrettentést a Tajvani-szoros térségében - számolt be a Taiwan News.
Továbbra sem repül a Qatar Airways
A Qatar Airways légitársaság szerda reggeli közleménye szerint műveleteik továbbra is "ideiglenesen szünetelnek a katari légtér lezárása miatt".
A katari légitársaság közölte: újraindítja a járatait, "amint a Katari Polgári Légiközlekedési Hatóság bejelenti a katari légtér biztonságos megnyitását."
(Al-Dzsazíra)
Teheránt támadja Izrael
Az izraeli hadsereg újabb csapáshullám megkezdéséről tett bejelentést az iráni főváros, Teherán kormányzati infrastruktúrája ellen.
Korábban robbanásról érkeztek jelentések Kelet-Teheránból.
(Al-Dzsazíra)
Iráni háború: egymás után fújnak visszavonulót a kínai pénzintézetek
Elkezdték visszafogni közel-keleti kitettségüket a kínai pénzintézetek, miközben a felügyeletek is szigorítani kezdték az ellenőrzést - tudósított a Bloomberg.
Újabb közel-keleti országból hozzák haza a magyar turistákat
Az Egyesült Arab Emírségek után egy újabb kedvelt közel-keleti turistacélpontról, Ománból is hazahozzák a magyar turistákat. Az általunk megkérdezett utazásszervező cég arról számolt be, hogy ügyfeleik többsége nem mondja le a tervezett nyaralását a térségben oda, ahová még el lehet jutni – Egyiptom és Tunézia például zavartalanul üzemel.
Franciaország Rafale vadászgépeket küldött az Egyesült Arab Emírségek fölé
Ezt Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter kedden jelentette be.
Légtérbiztonsági műveleteket hajtottak végre bázisaink fölött
- mondta Barrot, utalva Franciaország érdekeltségeire az Emirátusokban.
Franciaország további katonai erőket is mozgósított: a nukleáris meghajtású Charles de Gaulle repülőgép-hordozót és kísérő fregattjait a Földközi-tengerre csoportosította át.
Emmanuel Macron francia elnök tegnapi beszédében bírálta az amerikai-izraeli támadásokat és az iráni rezsimet is, mondván: "Az Egyesült Államok és Izrael úgy döntöttek, hogy katonai műveleteket indítanak, amelyek a nemzetközi jogot megkerülve zajlanak, amit nem tudunk helyeselni. A történelem ugyanakkor nem síratja meg a saját népük hóhérait. Egyetlenegyet sem fogunk sajnálni".
(CNN, MTI)
Közölték négy elesett amerikai katona személyazonosságát
Az amerikai hadsereg az eddig elesett összesen hat amerikai katona közül azonosította az első négyet, akik az Irán elleni háború kezdete óta életüket vesztették.
-
A 35 éves, floridai Cody A. Khork százados,
-
a 42 éves, nebraskai Noah L. Tietjens főtörzsőrmester,
-
a 39 éves, minnesotai Nicole M. Amor főtörzsőrmester,
-
és a 20 éves, iowai Declan J. Coady őrmester.
(Al-Dzsazíra)
Indul a megemlékezés Teheránban
Az elhunyt legfőbb vezető, Ali Hámenei ajatollah hívei helyi idő szerint ma este 10 órakor összegyűlnek Teheránban, megkezdve a háromnapos megemlékezést - számolt be az iráni Tasznim hírügynökség.
A beszámoló szerint Hámenei temetésének részleteit még véglegesítik, de hamarosan bejelentik.
Több mint 200 drónt indított a forradalmi gárda
Az iráni Forradalmi Gárda közlése szerint összesen 230 drónt indítottak amerikai katonákat állomásoztató létesítmények ellen a Közel-Keleten. Irán célpontjai között szerepelt egy iraki támaszpont Erbil térségében, valamint az Ali Al-Szalem légibázis és az Arifdzsan támaszpont Kuvaitban.
A gárda szerint a támadások a háború "első erőteljes lépései" közé tartoznak.
Az IRGC továbbá közölte: a légicsapások 17. hullámában több mint 40 rakétát lőttek ki amerikai és izraeli célpontok ellen.
(Al-Dzsazíra)
Katar: iráni kémeket fogtak a hatóságok
A katari hatóságok letartóztattak tíz kémet, akik az iráni Forradalmi Gárdával álltak kapcsolatban - közölte kedden a katari QNA állami hírügynökség. A tíz gyanúsított közül hetet titkosszolgálati adatgyűjtéssel vádolnak, hármat pedig szabotázzsal.
A jelentés szerint mind a tízen elismerték, hogy kapcsolatban álltak a Forradalmi Gárdával.
(MTI)
Dróntámadás Erbilnél
Két dróntámadás érte az Egyesült Államok egyik katonai létesítményét az iraki Erbil térségében az Iran International tudósítása szerint.
Felszállt az első mentesítő járat Kecskemétről Ammánba
Elindult az első mentesítő járat Magyarországról Jordániába, amellyel olyan magyar állampolgárokat fognak hazaszállítani, akik a Közel-Keleten rekedtek a háború miatt - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.
A gép néhány perce szállt fel Kecskemétről, hogy aztán Ammánban landoljon, és onnan, Jordániából hozzon haza 87 embert, közöttük 83 magyar, két román, egy szlovák és egy kolumbiai állampolgárt - tájékoztatott Szijjártó.
Ők alapvetően olyan utasok lesznek, akik korábban Izraelben tartózkodtak. Izraelben totális légtérzár van, így Izraelt csak szárazföldön lehet elhagyni. Egy 51 fős zarándokcsoportnak segítettünk, hogy Jordánia felé el tudja hagyni szárazföldön Izraelt, rajtuk kívül pedig harmincegynéhány, Jordániában tartózkodó embert hozunk ma haza
- tette hozzá.
Szijjártó tudatta, hogy a mentesítő járat csütörtökön is útnak indul, akkor is Ammánból szállítanak haza ott rekedt, illetve oda átjutott magyarokat.
"A pénteki napon pedig majd Sarm-es Sejk következik, hiszen akik Izraelben ragadtak a totális légtérzár miatt, azoknak vagy Jordánia vagy Egyiptom irányába van lehetősége szárazföldön elhagyni az országot. Most a héten őket haza is tudjuk hozni, utána pedig már a Wizz Air sűríti a Sarm-es Sejk-i járatait heti tízre, így onnan menetrend szerinti járattal való hazautazás is lehetséges lesz" - húzta alá a külügyminiszter.
Megvan, melyik európai ország lehet az iráni háború legnagyobb vesztese
Az iráni háború első gazdasági hullámai már elérték Európát: esik az euró, gyengülnek a tőzsdék. A kontinensen azonban nem minden gazdaság egyformán sérülékeny. Az energiaszállításoknak erősen kitett Olaszország gazdasága könnyen az egyik legnagyobb európai vesztese lehet a közel-keleti konfliktusnak.
További izraeli csapások Bejrútban
Az izraeli hadsereg bejelentette, hogy újabb támadásokat hajt végre a Hezbollah "bejrúti infrastruktúrája" ellen.
A francia AFP hírügynökség arról számolt be, hogy légicsapás érte a Hezbollah egyik létesítményét a libanoni főváros, Bejrút déli peremén.
(Al-Dzsazíra)
Robbanások Sirázban és Iszfahánban
Mára virradóra detonációkról érkeztek jelentések Irán két történelmi városából.
(Iran International)
Új front nyílhat az iráni háborúban: fegyveres milíciák várják a jelzést, a CIA is együttműködhet velük
Iráni kurd milíciák az elmúlt napokban arról egyeztettek az Egyesült Államokkal, hogy az iraki határ felől támadást mérjenek-e Nyugat-Iránra - állítja három, az ügyet ismerő forrás a Times of Israel szerint.
Nem csillapodik a háború a Közel-Keleten - Mit csinálnak a tőzsdék?
Eladási hullám söpört végig a tőzsdéken az elmúlt napokban, miután a közel-keleti háború már 5. napja tart, és ugyan eleinte csak az USA és Izrael mért csapást Iránra, a konfliktus már vagy egy tucat országra kiterjed. A befektetők részben az olajárak elszállása, és az ezek által generált inflációs- és növekedési kockázatok miatt aggódnak, miután Irán lezártnak nyilvánította a világgazdasági szempontból kulcsfontosságú Hormuzi-szorosot. Közben a tőzsdék folyamatosan esnek, tegnap lefordultak az hét elején még relatíve jól teljesítő amerikai tőzsdék, majd Ázsiában is folytatódott a lejtmenet, különösen dél-koreai piac kapott nagy ütést, több mint 10 százalékosat, ami miatt fel is kellett függeszteni a kereskedést. Európában ehhez képest már jobbak az előjelek, a határidős indexek állása alapján oldalazás jöhet, ami az elmúlt napokban látott masszív eséshez képest érdemi hangulatjavulást jelentene.
Nincs megállás, tovább emelkedik az olajár a háború árnyékában
Az olajárak szerdán közel 2,5 százalékkal emelkedtek, miután az amerikai–izraeli katonai műveletek Irán ellen súlyosan megzavarták a közel-keleti kőolajellátást. A Hormuzi-szoros gyakorlatilag lezárult a teherhajó-forgalom előtt, Irak pedig napokon belül kénytelen lehet teljes termelését leállítani.
Amerika felkészült a bankok elleni támadásra
Az Irán elleni amerikai hadműveletek nyomán az Egyesült Államok pénzügyi szektora fokozott kibervédelmi készültségbe kapcsolt: az iparági szereplők a geopolitikai feszültségek idején megszaporodó kibertámadások kockázata miatt megerősítették megfigyelő és védelemi rendszereiket.
Még meg sem választották, Izrael máris halálos fenyegetést küldött Hámenei utódjának
Izrael Katz izraeli védelmi miniszter kijelentette: bárki is lesz Ali Hámenei utódja Irán legfőbb vezetőjeként, "egyértelmű megsemmisítési célpontnak" számít majd.
Bármely vezető, akit az iráni terrorrezsim kinevez azért, hogy továbbvigye az Izrael elpusztítására irányuló tervet, fenyegetést jelentsen az Egyesült Államokra, a szabad világra és a térség országaira, valamint elnyomja az iráni népet, egyértelmű megsemmisítési célpont lesz
- közölte Katz. Hozzátette: "Nem számít, mi a neve, vagy hol bujkál."
Katz szerint Izrael az amerikai partnereivel együtt továbbra is teljes erővel fog fellépni annak érdekében, hogy felszámolja az iráni rezsim képességeit, és megteremtse a feltételeket ahhoz, hogy az iráni nép megdönthesse és leválthassa a rendszert.
(Times of Israel)
Több amerikai nagykövetségen csökkentik a létszámot
Az amerikai külügyminisztérium engedélyezte a nem létfontosságú amerikai kormányzati dolgozóknak és családtagjaiknak, hogy elhagyják az USA szaúd-arábiai, ománi és ciprusi nagykövetségeit.
(Times of Israel)
Rijád drónt fogott
Szaúd-Arábia védelmi minisztériuma szerdán közölte, hogy az ország keleti tartományában megsemmisítettek egy drónt.
A tárca egyelőre nem közölt további részleteket.
(Reuters)
Figyelmeztetés jött: napokon belül nagyot eshet a globális olajkínálat, kiszámolták, mekkorát
A Hormuzi-szoros lezárása néhány napon belül akár napi 3,3 millió hordóval csökkentheti a globális kőolajkínálatot – figyelmeztet a J.P. Morgan friss elemzése. Irak és Kuvait exportja kerülne elsőként veszélybe, miközben Irán azt közölte, hogy tüzet nyit a szoroson áthaladó hajókra.
Áthaladt egy tanker a Hormuzi-szoroson
Áthaladt egy olajszállító tartályhajó a Hormuzi-szoroson, hogy az Egyesült Arab Emírségekben nyersolajat vegyen fel. A háború kitörése óta ritkaságszámba menő fejlemény a Perzsa-öböl tengeri kereskedelmének óvatos újraindulását jelezheti előre - értesült róla a Reuters.
A Pola nevű tartályhajó a szoros tegnapi megközelítésekor kikapcsolta AIS-jeladóját, majd másnap Abu-Dzabi partjainál bukkant fel az LSEG hajókövető adatai szerint.
A Reuters kereskedelmi forrásai úgy tudják, a tanker Thaiföld számára vesz fel nyersolajat.
A Vortexa hajókövetési adatai szerint a Hormuzi-szoroson áthaladó nyersolajszállító hajók száma a háború kitörése utáni napon, március 1-jén négyre esett vissza. Január óta az átlagos forgalom napi 24 hajó volt.
A hajót üzemeltető cég egyelőre nem kommentálta az esetet a Reutersnek.
Robbanások Bahrein fővárosában
A perzsa-öböli szigetország fővárosában, Manámából érkeznek jelentések detocációkról.
(Al-Arabija via Iran International)
Drónincidens az iraki főváros repterénél
A francia AFP forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy lelőttek egy drónt Bagdad nemzetközi repülőtere közelében. Korábban arról érkeztek hírek, hogy a térségben támadás érte az amerikai nagykövetség logisztikai táborát.
Az értesülés szerint nincsenek áldozatok, és kár sem keletkezett.
Egy nappal ezelőtt már történt egy hasonló, meghiúsított dróntámadás.
(Al-Dzsazíra)
Súlyos izraeli csapások Libanonban
Szerdán reggel izraeli légicsapás ért egy lakótömböt a libanoni Baalbek városában. A libanoni állami média szerint legalább öt ember meghalt, további tizenöt pedig megsérült. A helyi tudósítás szerint a mentőcsapatok a romok alól próbálják kimenteni a családokat.
Az izraeli bombázások ma reggel is folytatódtak Libanon területén. Korábban a libanoni egészségügyi tárca közölte, egy légicsapásban legalább hatan meghaltak Aramounban.
Ezelőtt beszámolók érkeztek egy Bejrút közelében található szállodát ért csapásról, valamint újabb támadásokról Dél-Libanonban is.
Az izraeli hadsereg korábban több mint egy tucat libanoni falvat és várost érintő evakuálási felszólítást adott ki, főként délen, ahol Izrael a Hezbollah állásait veszi célba.
(CNN)
Tűzszünetet követelt a régió hagyományos közvetítő állama
Omán azonnali fegyverszünetet követelt az iráni konfliktusban és "visszatérést a felelősségteljes regionális diplomáciához".
Az Egyesült Államok és Irán között korábban közvetítő Omán külügyminisztere, Badr al-Buszaidi úgy fogalmazott, hogy "a világ négy sarkából" érkezett támogatás az Irán és Izrael, valamint az Egyesült Államok közötti háború befejezésére, Maszkat is csatlakozik az erőfeszítésekhez.
Rendelkezésre állnak kiutak. Használjuk őket
- szólított fel az ománi diplomácia vezetője. Néhány órával korábban dróncsapásokat jelentettek a szultanátus területéről. A célpontok egyebek között Dukm kikötővárosa és Szalála volt. Irán ugyanakkor tagadta, hogy megtámadta volna Omán területét.
(MTI)
NAÜ: nincs bizonyíték az iráni atombomba-építésre
Nincs bizonyíték arra, hogy Irán atombombát építene - jelentette ki kedden Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) főigazgatója az X-en.
I have been very clear and consistent in my reports on Iran’s nuclear programme: while there has been no evidence of Iran building a nuclear bomb, its large stockpile of near-weapons grade enriched uranium and refusal to grant my inspectors full access are cause for serious…— Rafael Mariano Grossi (@rafaelmgrossi) March 3, 2026
"Irán nukleáris programjáról szóló jelentéseimben nagyon egyértelmű és következetes voltam: bár nincs bizonyíték arra, hogy Irán atombombát épít,
az ország nagy mennyiségű, majdnem fegyverépítésre alkalmas szintre dúsított uránkészlete és az, hogy megtagadja a teljes hozzáférést az ellenőreimnek, komoly aggodalomra ad okot
- fejezte ki Grossi.
"Ezen okok miatt korábbi jelentéseimben jeleztem, hogy amíg Irán nem működik közre a NAÜ-vel a biztosítékokat illető kérdések megoldásában, az ügynökség nem lesz abban a helyzetben, hogy szavatolni tudja, hogy Irán nukleáris programja kizárólag békés célokat szolgál" - írta.
(MTI)
Evakuálják az országok az állampolgáraikat, köztük Magyarország is
-
A washingtoni kormány segítségével már 9 ezer Közel-Keleten tartózkodó amerikai hagyta el a térséget - mondta Marco Rubio amerikai külügyminiszter. Még mintegy 1500-an várnak segítségre, amihez katonai repülőgépeket, illetve charterjáratokat is bevonnak. Izraelből azonban "nagyon korlátozottak a lehetőségek" - figyelmeztetett Mike Huckabee jeruzsálemi amerikai nagykövet, hozzátéve, hogy nem tudnak érdemi segítséget nyújtani. Donald Trump szerint az amerikai-izraeli csapások előtt nem készítettek evakuációs tervet saját állampolgáraik számára.
-
Az Egyesült Arab Emírségek közölte, hogy biztonságos légi folyosókat nyitott a vele szomszédos országokkal, hogy megkönnyítsék saját állampolgáraik hazatérését és a külföldiek távozását.
-
Több európai ország is megkezdte az evakuálásokat. Az Egyesült Királyság légitársaságokkal együttműködve növeli a kapacitásokat, Franciaország két különjáratot indított. Olaszország és Csehország szintén megkezdték az állampolgáraik kimenekítésének szervezését.
- Szijjártó Péter külügyminiszter kedd este telefonon egyeztetett az Egyesült Arab Emirátusok és Jordánia külügyminiszterével.
több mint 4 ezer magyar még mindig Dubajban és Abu-Dzabiban rekedt."A külügyminiszter kolléga arról tájékoztatott, hogy a repülőtereiket érő támadások miatt csak nagyon lassan, óvatosan és korlátozottan tudják újranyitni a légterüket, és lassan, korlátozottan tudják újra üzembe helyezni a repülőtereiket" - mondta Szijjártó. Hozzátette:
Azokat, akiket átsegítettünk Jordániába, szerdán és csütörtökön egy-egy repatriáló járattal hazahozzuk Ammánból."Azokat pedig, akiknek segítettünk Egyiptomba átkelni a szárazföldi átkelőkön Izraelből, Sarm-es Sejkből pénteken hozzuk haza egy repatriáló járattal, és onnantól kezdve már a Wizz Air megnövekedett számú járata is készen áll" - fűzte hozzá.
(CNN, MTI)
Veszélyes precedenst teremtett Amerika az Irán elleni háborúval – Így sétált bele a csapdába a teheráni vezetés
A Közel-Kelet történetében kevés olyan művelet volt, amely egyszerre hordozta volna a katonai precizitás, a stratégiai megtévesztés és a geopolitikai kockázat ennyire koncentrált formáját, mint a jelenleg is folyó, Irán elleni amerikai–izraeli háború, amelynek során az iráni vezetés és katonai képességek jelentős része egyetlen, célzott csapássorozat következtében megsemmisült – nem önmagában meglepő, hanem kivitelezésének módjában és következményeiben.
Keddi hírfolyamunk
Tegnapi tudósításunk itt olvasható vissza:
