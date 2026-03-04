  • Megjelenítés
Nyíltan üzent a megtámadott olajállamoknak Irán elnöke: elmondta, Teherán mit akar elérni azzal, hogy lövi őket
Nyíltan üzent a megtámadott olajállamoknak Irán elnöke: elmondta, Teherán mit akar elérni azzal, hogy lövi őket

Röviddel azután, hogy Katar és Irán külügyminiszterei telefonon egyeztettek, nyilvános posztot tett közzé X-en Irán elnöke, melyben megszólította a Közel-Kelet megtámadott olajállamait.

Az iráni háború egyik legnagyobb meglepetése alighanem az volt, hogy Teherán váratlanul megtámadta lényegében a régió összes országát, nem csupán Izraelt. Támadás érte többek közt az Egyesült Arab Emírségeket, Szaúd-Arábiát, Ománt, Katart, Kuvaitot és Irakot is.

Négy napnyi folyamatos támadás után nyilvános üzenetet tett közzé X-oldalán Maszoúd Peszeskján iráni elnök – arab és fárszi nyelven próbálja megmagyarázni az iráni haderő tetteit a megtámadott országok vezetőinek.

Tisztelt felségek, a baráti és szomszédos országok vezetői, az önök közbenjárásának köszönhetően eddig győzedelmeskedtünk a diplomáciában, el tudtuk kerülni a háborút. Viszont az amerikai-cionista támadás után nem volt más választásunk, mint megvédeni magunkat. Tiszteljük a saját szuverenitásunkat és úgy gondoljuk, hogy a régió biztonsága és stabilitása úgy érhető el, ha ezért minden állam közösen tesz lépéseket

– írta az iráni elnök.

Peszeskján lényegében

nem túl burkolt módon arra kérte a megtámadott közel-keleti államokat, hogy gyakoroljanak nyomást Izraelre és Amerikára, hogy állítsák le a támadást Irán ellen

Korábban mi is írtunk arról, hogy ez lehet az egyik fő oka annak, hogy a semleges olajmonarchiákat is elkezdte lőni az iráni haderő és a megtorlások nem csupán Izrael területére korlátozódtak:

Támadás Irán ellen: folyamatosan nő egy nagy háború veszélye – Megválaszoljuk a 10 leggyakoribb kérdést

Címlapkép forrása: Stringer/Anadolu via Getty Images

