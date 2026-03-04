Történelmi légi párbaj Irán fővárosa felett: olyan történt Teherán légterében, mint eddig soha

  • Megjelenítés
Egy izraeli F-35I típusú vadászgép lelőtte az iráni légierő egyik orosz gyártmányú, Jak-130-as repülőgépét Teherán felett, ami több szempontból is mérföldkőnek számít a légiharc történetében - számolt be a Times of Israel az izraeli védelmi erők (IDF) közleménye alapján.

Ez volt a legelső alkalom, hogy egy F-35-ös vadászgép légiharc során, pilóta által vezetett repülőgépet semmisített meg.

Az ötödik generációs lopakodó vadászgépet eddig sosem vetették be ilyesféle éles összecsapásban, így ezen képességeit most először mutatta be a harctéren.

Az izraeli légierő számára az eset azért is történelmi mérföldkő, mert közel 40 éve nem vívtak klasszikus légi párbajt pilótával rendelkező géppel.

Legutóbb 1985. november 24-én, Libanon légterében került sor hasonló összecsapásra, amikor egy izraeli F-15-ös két szíriai MiG-23-as vadászgépet lőtt le.

