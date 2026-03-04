Új front nyílhat az iráni háborúban: fegyveres milíciák várják a jelzést, a CIA is együttműködhet velük

Az Irak félautonóm kurdisztáni régiójában, az iráni-iraki határ mentén állomásozó iráni kurd fegyveres csoportok készültek már egy hasonló műveletre. Céljuk az iráni haderő gyengítése lenne, miközben az Egyesült Államok és Izrael szombat óta bombákkal és rakétákkal támadja az iszlám köztársaságot.
az izraeli lap Két forrása azt állítja: a kurd milíciák akciója teret nyithatna a rendszerrel elégedetlen irániak felkelésének,
különösen azt követően, hogy Ali Hámenei legfőbb vezetőt és más magas rangú tisztviselőket megölt Izrael.
A források szerint a műveletről és annak időzítéséről egyelőre nem született végleges döntés.
A csoportok amerikai katonai támogatást kértek, továbbá iraki vezetők Erbilből és Bagdadból szintén kapcsolatba léptek a Trump-kormányzattal. Két forrás arról is beszélt, hogy a csoportok fegyverszállításról tárgyalnak az amerikai hírszerzéssel.
A CIA érintettségéről és a lehetséges szárazföldi hadműveletről elsőként a CNN számolt be. Az Axios pedig arról írt a héten, hogy Donald Trump amerikai elnök telefonon egyeztetett az iraki Kurdisztán két legfontosabb vezetőjével.
A Reuters nem tudta független forrásból megerősíteni, milyen mértékben vesz részt a CIA a tervezésben, megvalósultak-e a fegyverszállítások, illetve hogy amerikai erők terveznek-e a kurd csoportokkal együtt benyomulni Iránba. A CIA nem kívánta kommentálni az értesüléseket, a Fehér Ház és a Pentagon pedig egyelőre nem reagált a megkeresésre.
