Az EU-t fenyegetik Irán vezetői, légicsata volt Katar felett, Azerbajdzsánt támadás érte - Percről percre az iráni háborúról csütörtökön

Az iráni főváros utcáin szinte egy lélek sem található, több százezer iráni hagyta el a települést, aki pedig ott ragadt, nem megy ki fedél alól, félve az amerikai-izraeli csapásoktól - írja a BBC helyi beszámolók alapján.

Azt is megjegyzik, hogy rengeteg a katona, fegyveres most a város minden pontján.