  • Megjelenítés
Figyelmeztet az Europol: egész Európában súlyos biztonsági következményei lehetnek a háborúnak
Globál

Figyelmeztet az Europol: egész Európában súlyos biztonsági következményei lehetnek a háborúnak

Portfolio
Az Europol, az európai rendőrségi szerv közölte, hogy az egész kontinensen növekszik a veszély.

Jan Op Gen Oorth, az Europol szóvivője azt nyilatkozta, hogy növekszik a veszély Európában az Irán ellen indított amerikai és izraeli háború következtében. A jelzés kiterjed a terrorizmusra, a súlyos és szervezett bűnözésre, valamint az erőszakos szélsőségességre és a kibertámadásokra. A szóvivő kifejezetten az online csalások várható megugrására hívta fel a figyelmet, mivel egyre kifinomultabb mesterséges intelligencia programokat használnak és kihasználják a hírek özönét a felhasználókra.

Azt is elmondta, hogy az Iránhoz köthető csoportok „destabilizáló tevékenységeket” hajthatnak végre az EU-n belül. Ennek része lehet a terrortámadás, megfélemlítő kampányokat, vagy a kiberbűnözést.

A terrorfenyegetettség és az erőszakos szélsőségesség szintje az EU területén magasnak tekinthető

– mondta.

Még több Globál

Csapásokat zúdítanak az Öbölre, légicsata volt Katar felett, szárazföldi offenzíva jöhet - Percről percre az iráni háborúról csütörtökön

Trump kimondta, amire senki sem számított: hamarosan szárazföldi offenzíva jöhet Iránban

Elképesztő húzással mentették meg az eurómilliós botrányba keveredett Babišt

Kifejtette, hogy a fenyegetettséget fokozhatják az önállóan fellépő egyének, vagy a saját kezdeményezésre fellépő sejtek. Az ilyen veszélyeket erősítik a neten terjedő tartalmak, amelyek az egyes diaszpóraközösségekben radikalizálódáshoz vezethetnek.

Kapcsolódó cikkünk

Csapásokat zúdítanak az Öbölre, légicsata volt Katar felett, szárazföldi offenzíva jöhet - Percről percre az iráni háborúról csütörtökön

Címlapkép forrása: Yuriko Nakao/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Green Transition & ESG 2026

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Csapásokat zúdítanak az Öbölre, légicsata volt Katar felett, szárazföldi offenzíva jöhet - Percről percre az iráni háborúról csütörtökön
Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára
Alku született Moszkva és Kijev között, Zelenszkij készen áll a tárgyalásra, de van egy bökkenő – Orosz-ukrán háborús híreink csütörtökön
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility