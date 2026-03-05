Figyelmeztet az Europol: egész Európában súlyos biztonsági következményei lehetnek a háborúnak

Jan Op Gen Oorth, az Europol szóvivője azt nyilatkozta, hogy növekszik a veszély Európában az Irán ellen indított amerikai és izraeli háború következtében. A jelzés kiterjed a terrorizmusra, a súlyos és szervezett bűnözésre, valamint az erőszakos szélsőségességre és a kibertámadásokra. A szóvivő kifejezetten az online csalások várható megugrására hívta fel a figyelmet, mivel egyre kifinomultabb mesterséges intelligencia programokat használnak és kihasználják a hírek özönét a felhasználókra.

Azt is elmondta, hogy az Iránhoz köthető csoportok „destabilizáló tevékenységeket” hajthatnak végre az EU-n belül. Ennek része lehet a terrortámadás, megfélemlítő kampányokat, vagy a kiberbűnözést.

A terrorfenyegetettség és az erőszakos szélsőségesség szintje az EU területén magasnak tekinthető

– mondta.

Kifejtette, hogy a fenyegetettséget fokozhatják az önállóan fellépő egyének, vagy a saját kezdeményezésre fellépő sejtek. Az ilyen veszélyeket erősítik a neten terjedő tartalmak, amelyek az egyes diaszpóraközösségekben radikalizálódáshoz vezethetnek.

Címlapkép forrása: Yuriko Nakao/Getty Images