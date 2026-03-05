Ki elnököt rabol, aranyat lel – Százmillió dolláros alkut írtak alá Trumpék: az olaj után az aranyra is ráteszik a kezüket

A szerződés értelmében a Minerven 650-1000 kilogrammnyi nyers aranyrudat, úgynevezett doré aranyrudat szállít a Trafigura nyersanyag-kereskedő vállalatnak, 98 százalékos végleges aranytartalommal.

A Trafigura egy külön, az amerikai kormánnyal kötött megállapodás alapján továbbítja az aranyat amerikai finomítókba. Az arany kilónkénti ára jelenleg nagyjából 166 ezer dollár, és az árfolyam a globális pénzügyi bizonytalanság miatt emelkedőben van.

Az alku így akár a 160 millió dolláros (53 milliárd forintos) értéket is elérheti.

A szerződés megkötésében Doug Burgum amerikai belügyminiszter (címlapképünkön) is közreműködött. Az amerikai szövetségi földekért felelős és "energiacárnak" kinevezett

Burgum szerdán érkezett Venezuelába, hogy olaj- és ásványkincs-beruházási lehetőségekről tárgyaljon.

A Trafigura a korábban megkötött, összesen egymilliárd dollárt meghaladó értékű venezuelai olajszállítási szerződésekben is érintett.

Az Egyesült Államok január 3-án rabolta el Nicolás Madurót és feleségét, és azóta lényegében ellenőrzése alá vonta Venezuela erőforrásait.

Trump szerdán a Truth Socialön méltatta az együttműködést:

Az olaj elkezdett áramlani, és a két ország közötti professzionalizmus és elkötelezettség nagyon szép látvány!

- írta, egyúttal dicsérve Venezuela ügyvezető elnökét, Delcy Rodríguezt. Az ezelőtt Maduro alelnökeként szolgáló politikus az X-en megköszönte Trump

készséges hozzáállását a közös munkához egy olyan program kidolgozásában, amely erősíti a kétoldalú együttműködést az Egyesült Államok és Venezuela népének javára.

Agradezco al Presidente @realDonaldTrump la amable disposición de su gobierno para trabajar conjuntamente en una agenda que fortalezca la cooperación binacional en beneficio de los pueblos de Estados Unidos y Venezuela. https://t.co/Fh903XT1BO https://twitter.com/realDonaldTrump?ref_src=twsrc%5Etfw — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) March 4, 2026

Az ügyvivő elnök a Burgummal folytatott találkozó után bejelentette, hogy

reformtervet dolgoznak ki az ország bányászati jogszabályainak átalakítására.

Az amerikai Axiosnak nyilatkozó forrás ugyanakkor azt állítja, hogy a megállapodások Venezuelának is előnyösek, mivel az ország így hozzáfér az amerikai piacokhoz és egy stabil pénzügyi rendszerhez. Az ügyleteket ismerő forrás szerint "korábban rengeteg korrupció volt Venezuelában", mivel

feketepiaci csempészek fölözték le a hasznot. Most a venezuelai erőforrásokért járó pénz a venezuelai kormányhoz és a lakossághoz kerül, az arany pedig Törökország vagy Irán helyett az Egyesült Államokba áramlik.

Címlapkép forrása: Julio Urribarri/Anadolu via Getty Images