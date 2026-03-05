Ki elnököt rabol, aranyat lel – Százmillió dolláros alkut írtak alá Trumpék: az olaj után az aranyra is ráteszik a kezüket

A szerződés értelmében a Minerven 650-1000 kilogrammnyi nyers aranyrudat, úgynevezett doré aranyrudat szállít a Trafigura nyersanyag-kereskedő vállalatnak, 98 százalékos végleges aranytartalommal.
A Trafigura egy külön, az amerikai kormánnyal kötött megállapodás alapján továbbítja az aranyat amerikai finomítókba. Az arany kilónkénti ára jelenleg nagyjából 166 ezer dollár, és az árfolyam a globális pénzügyi bizonytalanság miatt emelkedőben van.
Az alku így akár a 160 millió dolláros (53 milliárd forintos) értéket is elérheti.
A szerződés megkötésében Doug Burgum amerikai belügyminiszter (címlapképünkön) is közreműködött. Az amerikai szövetségi földekért felelős és "energiacárnak" kinevezett
Burgum szerdán érkezett Venezuelába, hogy olaj- és ásványkincs-beruházási lehetőségekről tárgyaljon.
A Trafigura a korábban megkötött, összesen egymilliárd dollárt meghaladó értékű venezuelai olajszállítási szerződésekben is érintett.
Az Egyesült Államok január 3-án rabolta el Nicolás Madurót és feleségét, és azóta lényegében ellenőrzése alá vonta Venezuela erőforrásait.
Trump szerdán a Truth Socialön méltatta az együttműködést:
Az olaj elkezdett áramlani, és a két ország közötti professzionalizmus és elkötelezettség nagyon szép látvány!
- írta, egyúttal dicsérve Venezuela ügyvezető elnökét, Delcy Rodríguezt. Az ezelőtt Maduro alelnökeként szolgáló politikus az X-en megköszönte Trump
készséges hozzáállását a közös munkához egy olyan program kidolgozásában, amely erősíti a kétoldalú együttműködést az Egyesült Államok és Venezuela népének javára.
Agradezco al Presidente @realDonaldTrump la amable disposición de su gobierno para trabajar conjuntamente en una agenda que fortalezca la cooperación binacional en beneficio de los pueblos de Estados Unidos y Venezuela. https://t.co/Fh903XT1BO https://twitter.com/realDonaldTrump?ref_src=twsrc%5Etfw— Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) March 4, 2026
Az ügyvivő elnök a Burgummal folytatott találkozó után bejelentette, hogy
reformtervet dolgoznak ki az ország bányászati jogszabályainak átalakítására.
Az amerikai Axiosnak nyilatkozó forrás ugyanakkor azt állítja, hogy a megállapodások Venezuelának is előnyösek, mivel az ország így hozzáfér az amerikai piacokhoz és egy stabil pénzügyi rendszerhez. Az ügyleteket ismerő forrás szerint "korábban rengeteg korrupció volt Venezuelában", mivel
feketepiaci csempészek fölözték le a hasznot. Most a venezuelai erőforrásokért járó pénz a venezuelai kormányhoz és a lakossághoz kerül, az arany pedig Törökország vagy Irán helyett az Egyesült Államokba áramlik.
Címlapkép forrása: Julio Urribarri/Anadolu via Getty Images
Orbán Viktor vétója miatt az EU 30 milliárd eurót próbál összekalapozni a szövetséges országoktól
Áprilisig ketyeg az óra, hogy Brüsszel keresztülvigye a tervét.
Hiába nő a jövedelmünk, mégsem takarítunk meg többet – mit mond erre a pszichológus?
A pluszpénz gyakran „elfolyik”, pedig megtakarítás is lehetne belőle. Az OTP Bank szerint a rendszeresség számít.
Katonai akcióba kezd az Egyesült Államok: Trump beszáll a véres drogháborúba – Szigorúan titkos akció indul
Több részletet egyelőre nem tudni.
Folyamatos támadás alatt áll a magyar katonák iraki bázisa
Már legalább 70 alkalommal érte a térséget támadás.
Súlyos lépést kényszerített ki a közel-keleti válság: váratlanul leállítja a benzin- és gázolajexportot Kína
A cél a hazai ellátás biztosítása.
Vigyázat! Alattomos átverős sms terjed Magyarországon
Mutatjuk, mire kell figyelni.
Megszólalt a jegybanki döntéshozó: nincs ok kamatemelésre az eurózónában
A közel-keleti háború ellenére sem.
Történelmi zuhanás után majdnem történelmi ugrás a dél-koreai tőzsdén
Nagyot ugrott a Kospi.
Nincs közvetlen kitettségünk, de mi is reagáltunk az iráni háborúra
A HOLD-nak nincs közvetlen kitettsége a Közel-Keleten, de több olyan fejlődő piac is esést szenvedett el, ahol aktívak vagyunk. Ezért pozíciók felvételével már elkezdtük kihasználni... The
Mikroműanyagok: környezeti terhelés, élettani hatások, prevenciós lehetőségek
A vizeinkbe és szervezetünkbe jutó mikroműanyag-szennyezést csak a termelés csökkentésével és környezetbarát anyagokkal állíthatjuk meg.
Energiaellátás Németországban, avagy fáznak-e a németek?
Az Eurostat 2025-ös adatai szerint, az adókkal és egyéb terhekkel együtt a német lakossági áramár a legmagasabb Európában.
NAV ellenőrzési terv 2026 - Online számlaadatokra épülő ellenőrzések
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közzétette a 2026-os ellenőrzési tervét, amelyből jól látszik, hogy az adóhatóság - a korábban kihirdetett adatvezérelt működés mentén - továbbra is, sőt
Januárban is dübörgött a lakáshitelezés
Az MNB statisztikái alapján januárban is 250 milliárd forintot meghaladó összegben kötöttek a magyarok lakáshitel szerződéseket. Nem meglepő módon továbbra is az Otthon Start vezérli a piaco
Mennyire drágította meg az ingatlanokat az Otthon Start?
Az Otthon Start Program bejelentése jelentős fordulatot hozott a lakáspiacon: a lakások iránti kereslet megnőtt, a tranzakciók száma felrobbant. Az Otthon Start először egy keresleti sokkot jelen
Behúzott kézifék nélkül: ébredés a versenyképesebb Európa irányába
Az EU egyszerre küzd geopolitikai bizonytalansággal, energia- és nyersanyagkitettséggel, lassuló növekedéssel és innovációs lemaradással - miközben a belső erőviszonyok is látványosan átre
Mikortól számít az elévülés? Amit minden adósnak tudnia kell
Sokan csak akkor kezdenek el az elévüléssel foglalkozni, amikor egy követeléskezelő, ügyvédi iroda vagy végrehajtó megkeresi őket egy régi tartozás miatt. Pedig az egyik legfontosabb kérdé
A Hormuzi-szoros lezárásába beleremeghet a világgazdaság
A meddig lesz a döntő a krízis várható hatásai kapcsán.
A technológia letarolja a HR-t - De mit jelent ez a toborzásban?
Vendégünk volt Toldi Gábor, a DTC Solution ügyvezetője.
Elszabadult a háborús pokol: lefejezte a rezsimet Izrael és Amerika – Van kiút a pusztításból?
A Közel-Kelet-szakértő az eszkalációs fenyegetésről és a rezsimváltás esélyeiről is beszélt.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.