Kimondta Zelenszkij, amit senki sem várt: Orbán Viktornak üzent

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök éles hangnemben bírálta Orbán Viktort, amiért Magyarország blokkolja az Ukrajna számára létfontosságú, 90 milliárd eurós uniós támogatási csomagot.

Az ukrán államfő tréfásan azzal fenyegetőzött:

megadja a magyar miniszterelnök címét a fronton harcoló katonáknak, hogy "a saját nyelvükön" beszéljék meg vele a kérdést.

Ukrajna a költségvetési hiányának finanszírozásában nagymértékben támaszkodik a partnereitől érkező pénzügyi támogatásokra, mivel az állami források jelentős részét a védelemre fordítja. Magyarország a Barátság kőolajvezeték szállításainak leállása körüli vita miatt vétózta meg a csomagot. Budapest emellett az Oroszország elleni új uniós szankciókat is blokkolta - írja a Reuters.

Egymásra mutogatnak

A magyar kormány szerint Kijev szándékosan akadályozza az orosz nyersolaj európai tranzitját. Az ukrán fél ezzel szemben azt állítja, hogy egy januári orosz támadás rongálta meg a vezeték infrastruktúráját, a helyreállítás pedig a lehető leggyorsabb ütemben zajlik. Zelenszkij csütörtökön kijelentette, hogy a szovjet időkben épült vezeték másfél hónapon belül újra üzemelhet.

Az oroszok ölnek minket, mi meg adjunk olajat szegény kis Orbánnak, mert nélküle nem nyeri meg a választásokat?

- fogalmazott az ukrán elnök.

A Reuters szerint az európai uniós külügyminiszterek hiába próbálták meggyőzni Budapestet arról, hogy ne büntesse Ukrajnát a vezeték újraindításának csúszása miatt. A Barátság vezeték Szlovákiát is ellátja, amelynek miniszterelnöke, Robert Fico szintén Kreml-barát politikát folytat. Pozsony közölte: a kőolajszállítás újraindulásáig megtagadja Kijev vészhelyzeti áramellátásának biztosítását.

A kijelentésre Magyar Péter Szarvason reagált - írja a Telex.

Felszólította az ukrán elnököt szavainak tisztázására és visszavonására. Kiemelte, hogy

egyetlen külföldi állami vezető sem fenyegethet meg egyetlen magyart sem, beleértve a miniszterelnököt is.

Emellett szorgalmazta a kőolajvezeték minél előbbi újraindítását.

Az ügyben Orbán Balázs is megszólalt, egy Facebookra feltöltött videóban arról beszélt, hogy ez az ukrán elnök válasza arra, hogy Orbán Viktor nem akar engedni a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatos "zsarolásnak".

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Danylo Antoniuk/Anadolu via Getty Images