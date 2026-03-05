Légicsata történt: semleges országot támadtak meg az iráni bombázók, az utolsó pillanatban léptek közbe az F-15-ös vadászgépek

A CNN információi szerint a két Szu-24-es „két percre” volt attól, hogy támadást indítson a támaszpont ellen, ahol körülbelül 10 ezer amerikai katona tartózkodik. Lőtávolságon belül volt még Rasz Laffan is, Katar legfontosabb LNG-feldolgozó terminálja is – írják.

A katari légvédelem észlelte a támadást, megpróbáltak kapcsolatba lépni az iráni bombázókkal, de azok nem válaszoltak, helyette próbáltak a repülési magasságukon csökkentve bekúszni a radar alá.

A katari légierő F-15-ös vadászbombázókat riasztott, a gépek elfogták, lelőtték az iráni támadókat.

Katar hivatalosan nem vesz részt az Irán elleni katonai műveletekben, azonban egyike azoknak az országoknak, amely ellen Irán folyamatos rakéta- és dróntámadásokat folytat.

