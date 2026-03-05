Meglepő dologra jöttek rá: olyan váratlan mellékhatása lehet a csodaszernek, amire senki sem gondolt

Az amerikai kutatás során több mint 600 ezer, 2-es típusú cukorbetegségben szenvedő katonai veterán élethelyzetét követték három éven keresztül.

Az eredmények rávilágítottak, hogy a GLP-1-receptor-agonisták – mint a Mounjaro, a Wegovy vagy az Ozempic – szedése

jelentősen mérsékelte a függőségek kialakulását a más típusú diabéteszgyógyszerekhez képest.

Az alkoholproblémák kockázata 18,

a kannabiszhasználaté 14,

a kokain- és nikotinfüggőségé 20-20,

míg az opioidoké 25 százalékkal csökkent.

A már szerhasználó betegek esetében

a túladagolás kockázata 39,

a sürgősségi ellátás igénybevételének esélye 31,

a halálozás kockázata pedig 50 százalékkal esett vissza.

A kutatók szerint a hatásmechanizmus hátterében az áll, hogy

a GLP-1-készítmények az agy jutalmazási rendszerére hatva csökkentik a sóvárgást.

Bár ezek a gyógyszerek elsősorban a természetes jóllakottságérzetet imitálják, feltehetően ennél sokkal összetettebb módon befolyásolják az agyi folyamatokat. Claire Anderson, a brit gyógyszerész-szövetség (Royal Pharmaceutical Society) elnöke ugyanakkor óva intett a messzemenő következtetésektől, hangsúlyozva, hogy egyelőre csupán megfigyeléses vizsgálatról van szó.

Ez önmagában tehát még nem bizonyítja, hogy ezek a szerek megelőzik vagy gyógyítják a függőséget,

további klinikai vizsgálatokra lesz szükség a jövőben.

Egy másik, a Cambridge-i Egyetem kutatói által az eClinicalMedicine folyóiratban közzétett metaanalízis kevésbé biztató képet fest a testsúlycsökkentő injekciók hosszú távú hatékonyságáról. A 48 korábbi vizsgálatot összegző elemzés rámutatott, hogy

a GLP-1-kezelést abbahagyók egy éven belül visszaszedik a leadott testsúly 60, később pedig akár 75 százalékát.

Ez azt jelenti, hogy a kezdeti fogyásnak mindössze a negyede tartható meg hosszú távon. Aki tehát a gyógyszer segítségével leadta testtömegének ötödét, az tartósan csupán 5 százalékos súlycsökkenésre számíthat.

A betegek mintegy fele egy éven belül, háromnegyedük pedig két éven belül abbahagyja a kezelést. Ennek hátterében jellemzően a kellemetlen mellékhatások – például a hányinger –, illetve a szer magas költsége áll.

A GLP-1 alapú készítmények használata kapcsán ki kell emelni a társadalmi megbélyegzést is. A Simple Online Pharmacy több mint háromezer felhasználó bevonásával készült felmérése szerint a brit érintettek kétharmada eltitkolja a családja és barátai elől a kezelést, mert fél az elítéléstől. A megkérdezettek 38 százalékát érte már kritika a gyógyszerszedés miatt. Közülük 79 százalékot azzal vádoltak meg, hogy "a könnyebbik utat választja", 68 százalékuknak pedig egyszerűen azt tanácsolták, hogy "egyenek kevesebbet és mozogjanak többet".

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images