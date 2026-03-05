Most jön a háború második szakasza: kiderült, Izraelben meddig számolnak még háborúval

A két ország légiereje által indított hadművelet lassan egy hete tart. A kezdeti csapások során végeztek az iráni vezetőkkel, ami regionális háborút robbantott ki. Irán Izrael, az Öböl menti térség és Irak ellen indított támadásokat, míg Izrael a libanoni Hezbollah ellen hajtott végre csapásokat. Az izraeli hadsereg közlése szerint eddig több száz olyan iráni felszíni rakétaindító állást semmisítettek meg, amelyek izraeli városokat vehettek volna célba.

A Reuters hírügynökségnek nyilatkozó, a hadművelet részleteit ismerő két forrás szerint

a második fázisban a ballisztikus rakétákat és a haditechnikai eszközöket rejtő föld alatti bunkerek megsemmisítése következik.

Ezeknek a csapásoknak a végrehajtása várhatóan nagyrészt az Egyesült Államokra hárul. Az amerikai nehézbombázók ugyanis képesek célba juttatni azokat a bunkerromboló bombákat, amelyek át tudják ütni Irán erősen megerősített föld alatti létesítményeit. Az egyik forrás szerint Izrael célja, hogy a háború végére teljesen semlegesítse Irán légicsapás-mérő képességét. A hadművelet emellett az Iszlám Köztársaság vezetésének felszámolására is irányul.

A The Times of Israel korábbi értesülései szerint az izraeli hadsereg legalább még egy-két hétig tervezi a műveletek folytatását. Ennek során több ezer célpontra kívánnak csapást mérni az iráni rezsim katonai képességeinek módszeres leépítése érdekében. Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) közleménye szerint az éjszakai csapások során a légierő megsemmisített egy föld alatti infrastrukturális létesítményt, amelyet Teherán ballisztikus rakéták tárolására használt. Emellett légvédelmi rakétaraktárakat is találat ért. A hadsereg korábban nem számolt be föld alatti rakétalétesítmények elleni támadásról.

Címlapkép forrása: U.S. Navy via Getty Images