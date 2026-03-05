  • Megjelenítés
Súlyos lépésről döntött a forgalmas európai repülőtér: egyetlen járat sem szállhat fel

MTI
|
Portfolio
A március 12-re meghirdetett országos szakszervezeti demonstráció miatt egy hét múlva, jövő csütörtökön egyetlen utasszállító járat sem indul a brüsszeli repülőtérről - közölte a légikikötő üzemeltetője szerdán.

Egyúttal arra is figyelmeztetett, hogy

az érkező járatoknál is fennakadásokra kell számítani.

A repülőtér tájékoztatása szerint a demonstrációhoz kapcsolódóan számos biztonsági alkalmazott és földi kiszolgáló dolgozó sztrájkba lép. Emiatt az üzemeltető az utasok és a személyzet biztonságának garantálása, valamint a hosszú sorok elkerülése érdekében minden induló utasszállító járatot törölt március 12-re.

A döntés hasonló intézkedéseket követ, amelyekre tavaly is többször sor került sztrájkok miatt. A légitársaságok közvetlenül értesítik az utasokat a rendelkezésre álló lehetőségekről.

A repülőtér adatai szerint 2025-ben hét alkalommal okozott fennakadást a légi közlekedésben olyan szakszervezeti akció, amely nem közvetlenül a repülőtér ellen irányult. Ezek következtében mintegy 2400 járatot töröltek, és 275 ezerrel kevesebb utas fordult meg a brüsszeli légikikötőben.

A Zaventemben működő és a repülőtér forgalmának legnagyobb részét bonyolító Brussels Airlines közölte: a sztrájk jelentős hatással lesz működésére.

A társaság felszólította a szakszervezeteket, hogy olyan módon tiltakozzanak, amely nem bénítja meg ismételten a légi közlekedést és a vitában nem érintett ágazatok működését. A Brussels Airlines közlése szerint a tavalyi hét sztrájknap több mint 100 ezer utast érintett, és becslések szerint több mint 15 millió euró pénzügyi terhet jelentett a légitársaságnak.

Címlapkép forrása: Â© Santiago Urquijo via Getty Images

