Szárazföldi inváziót kezdett Izrael, két új ország léphet be a háborúba, légicsata volt Katar felett - Percről percre az iráni háborúról csütörtökön

Kumarsz Hejdari iráni tábornok arról beszélt az ország médiájának: Irán bármeddig képes lesz háborút viselni az ellenségei ellen, amíg nem győz.

Háborúztunk már nyolc éven át is, csak akkor fogjuk befejezni ezt a háborút, amikor elértük a céljainkat és az ellenség megbánta ezt a szörnyűséges tettet

- mondta.

Hejdari tábornok alighanem az Irán-Irak háborúra gondolt, melyet Irán egyébként nem nyert meg.