Titkosszolgálati jelentés: olyan folyamat indult el Iránban, ami elhozhatja a rezsim bukását

A The Economist izraeli hírszerzési forrásokra hivatkozva arról írt, hogy az iráni hadsereg és az Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) tagjai körében is látványos jelei vannak a morál rohamos csökkenésének.

Izraeli hírszerzési források szerint Iránban több katona, rendőr vagy éppen a Forradalmi Gárda tagja mulasztja el a szolgálat felvételét. A háború fokozódásával egyre súlyosabb a helyzet a síita hatalomban.

A legfontosabb talán az, hogy izraeli hírszerzési források arra utalnak, hogy vannak jelek arra, hogy iráni katonák, rendőrök és az IRGC tagjai nem jelentek meg szolgálatban

– hangsúlyozza a magazin.

Iránban ismételten lekapcsolták az internetet a januári tüntetésekhez hasonlóan, ezért viszonylag kevés felvétel vagy információ szivárog ki az országból. Éppen ezért keveset tudni arról, hogy a lakosság hogyan reagál a helyzetre, mennyi esély van a rezsim leváltására. A lap kiemelte, hogy a rendvédelmi testületek tagjainak lemorzsolódása egyelőre még nem jelenti az iszlamista hatalom bukását. Ugyanakkor a jelenség tömegessé válásával egyre inkább megrendülhet a vezetés helyzete.

