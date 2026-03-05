  • Megjelenítés
Úgy tűnik, óriásit tévedtek a kutatók – Tízmilliók otthona kerülhet víz alá sokkal hamarabb, mint azt eddig hittük
Úgy tűnik, óriásit tévedtek a kutatók – Tízmilliók otthona kerülhet víz alá sokkal hamarabb, mint azt eddig hittük

Világszerte jóval magasabb lehet a tengerek szintje, mint eddig véltük - derül ki a Nature folyóiratban megjelent friss kutatásból. A pontatlan modellezés miatt a korábbi becslések átlagosan 30 centiméterrel alulbecsülhették a valós vízszintet, de egyes térségekben az eltérés akár a másfél métert is elérheti - számol be róla a Guardian.

A Wageningeni Egyetem kutatói, Philip Minderhoud és Katharina Seeger 385, szakmai bírálaton átesett tanulmányt elemeztek a 2009 és 2025 közötti időszakból. Megállapították, hogy

a vizsgált publikációk több mint 90 százaléka nem helyi, közvetlen tengerszintméréseken alapult.

Ehelyett a szárazföldi magassági adatokat globális geoidmodellekhez viszonyították. Ezek a modellek a Föld gravitációja és forgása alapján becsülik meg a tengerszintet. A valóságban azonban a vízszintet számos más tényező is befolyásolja, ide tartozik például a szél, a tengeráramlás, a vízhőmérséklet és a sótartalom.

Az ebből fakadó módszertani eltérés átlagosan 24-27 centimétert tesz ki,

de egyes helyeken akár az 550-760 centimétert (5,5-7,6 métert) is elérheti.

A globális délen, különösen Délkelet-Ázsiában és az Indo-csendes-óceáni régióban a valós tengerszint 100-150 centiméterrel is meghaladhatja a korábbi becsléseket.

A kutatók számításai szerint

egy méter relatív tengerszint-emelkedés esetén a korábban véltnél 37 százalékkal nagyobb part menti terület kerülne víz alá.

Ez a változás akár 132 millió embert is érinthet. Minderhoud rámutatott, hogy ha egy sziget vagy tengerparti város esetében a tényleges tengerszint magasabb a feltételezettnél, akkor a tengerszint-emelkedés káros hatásai a korábbi előrejelzéseknél sokkal hamarabb jelentkeznek.

A szerzők "interdiszciplináris vakfoltnak" nevezték a feltárt problémát. Különösen aggasztónak tartják, hogy az általuk pontatlannak ítélt tanulmányok jelentős része az IPCC, az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testületének legfrissebb éghajlatváltozási jelentéseiben is hivatkozási alapként szerepel.

A friss kutatás a legújabb tengerszintmérések alapján használatra kész part menti magassági adatokat is közöl a világ különböző pontjairól. A tudósok mindezek alapján a kockázatértékelési módszertanok mielőbbi felülvizsgálatát sürgetik.

