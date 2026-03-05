Újabb európai katonai hatalom indul meg kelet felé: Madrid beszáll a háborúba

A spanyol védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a haditengerészet Kolumbusz Kristófról elnevezett fregattja egy balti-tengeri missziót követően indult el a Földközi-tengerre. A korszerű technológiával felszerelt hadihajó a francia Charles de Gaulle repülőgép-hordozó és görög hadihajók kíséretében halad. Várhatóan március 10-én érkezik Kréta partjaihoz.

Fő feladata a légvédelem biztosítása lesz, de felkészítették a civilek esetleges evakuálására is.

Margarita Robles spanyol védelmi miniszter egyértelművé tette, hogy a hajó átvezénylése nem jelenti Spanyolország hadba lépését. Azt is hangsúlyozta, hogy nem működnek együtt az amerikai hadsereggel. A tárcavezető ezzel élesen cáfolta a Fehér Ház szóvivőjének szerdai kijelentését. Karoline Leavitt ugyanis korábban arról beszélt, hogy Spanyolország engedett Donald Trump gazdasági fenyegetéseinek, és beleegyezett az Egyesült Államokkal való katonai együttműködésbe.

Robles ezt teljes hazugságnak nevezte. Megerősítette továbbá, hogy a spanyol kormány továbbra is megtagadja a területén lévő amerikai támaszpontok offenzív hadműveletekre történő felhasználását. Kiemelte, hogy

az ország kizárólag a nemzetközi jogot és a békét védi.

A közel-keleti és a Perzsa-öböl menti helyzet rohamosan romlik, amelynek kapcsán VI. Fülöp spanyol király is mély aggodalmát fejezte ki. A romló biztonsági környezet miatt a spanyol külügyminisztérium felgyorsította az evakuációs műveleteket. A térségben tartózkodó mintegy harmincezer spanyol állampolgár közül eddig háromezret juttattak haza. A kormány célja, hogy mindenki biztonságban hazatérhessen, aki szeretne. Ennek érdekében a közeljövőben további mentesítő járatokat indítanak Dubajból és az ománi Maszkatból Spanyolországba.

