  • Megjelenítés
Újabb európai katonai hatalom indul meg kelet felé: Madrid beszáll a háborúba
Globál

Újabb európai katonai hatalom indul meg kelet felé: Madrid beszáll a háborúba

MTI
Spanyolország korszerű légvédelmi fregattot küld Ciprus megvédésére a szigetet ért iráni dróntámadások után. Madrid ugyanakkor határozottan visszautasítja az amerikai kormányzat állításait, miszerint csatlakozna az Egyesült Államok Irán elleni hadműveleteihez. Mindeközben folyamatosan menekíti ki állampolgárait a feszült közel-keleti térségből - közölte az Iran International.

A spanyol védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a haditengerészet Kolumbusz Kristófról elnevezett fregattja egy balti-tengeri missziót követően indult el a Földközi-tengerre. A korszerű technológiával felszerelt hadihajó a francia Charles de Gaulle repülőgép-hordozó és görög hadihajók kíséretében halad. Várhatóan március 10-én érkezik Kréta partjaihoz.

Fő feladata a légvédelem biztosítása lesz, de felkészítették a civilek esetleges evakuálására is.

Margarita Robles spanyol védelmi miniszter egyértelművé tette, hogy a hajó átvezénylése nem jelenti Spanyolország hadba lépését. Azt is hangsúlyozta, hogy nem működnek együtt az amerikai hadsereggel. A tárcavezető ezzel élesen cáfolta a Fehér Ház szóvivőjének szerdai kijelentését. Karoline Leavitt ugyanis korábban arról beszélt, hogy Spanyolország engedett Donald Trump gazdasági fenyegetéseinek, és beleegyezett az Egyesült Államokkal való katonai együttműködésbe.

Robles ezt teljes hazugságnak nevezte. Megerősítette továbbá, hogy a spanyol kormány továbbra is megtagadja a területén lévő amerikai támaszpontok offenzív hadműveletekre történő felhasználását. Kiemelte, hogy

Még több Globál

Csapásokat zúdítanak az Öbölre, légicsata volt Katar felett, Azerbajdzsánt támadás érte - Percről percre az iráni háborúról csütörtökön

Látványos videó érkezett: így bombázta szét Iránt az amerikai hadsereg

Meglépik azt, amire kevesen számítottak: atomfegyverek jelenhetnek meg az újdonsült NATO-tag területén

az ország kizárólag a nemzetközi jogot és a békét védi.

A közel-keleti és a Perzsa-öböl menti helyzet rohamosan romlik, amelynek kapcsán VI. Fülöp spanyol király is mély aggodalmát fejezte ki. A romló biztonsági környezet miatt a spanyol külügyminisztérium felgyorsította az evakuációs műveleteket. A térségben tartózkodó mintegy harmincezer spanyol állampolgár közül eddig háromezret juttattak haza. A kormány célja, hogy mindenki biztonságban hazatérhessen, aki szeretne. Ennek érdekében a közeljövőben további mentesítő járatokat indítanak Dubajból és az ománi Maszkatból Spanyolországba.

Kapcsolódó cikkünk

Csapásokat zúdítanak az Öbölre, légicsata volt Katar felett, Azerbajdzsánt támadás érte - Percről percre az iráni háborúról csütörtökön

Címlapkép forrása: Europa Press 2023 via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Green Transition & ESG 2026

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Csapásokat zúdítanak az Öbölre, légicsata volt Katar felett, Azerbajdzsánt támadás érte - Percről percre az iráni háborúról csütörtökön
Rendkívüli: Irán megtámadott egy teljesen semleges országot – Három drón csapott be Azerbajdzsánban
Alku született Moszkva és Kijev között, Zelenszkij készen áll a tárgyalásra, de van egy bökkenő – Orosz-ukrán háborús híreink csütörtökön
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility