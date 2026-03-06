  • Megjelenítés
Bejelentette Trump: nem lesz semmilyen tárgyalás, csak a kapitulációt fogadja el Amerika
Az Egyesült Államok nem fog semmilyen egyezményt kötni Iránnal, csak akkor állítja le a támadást, ha Teherán feltétel nélkül megadja magát – írta ki Donald Trump amerikai elnök Truth Socialre.

Nem lesz megállapodás Iránnal, csak a FELTÉTEL NÉLKÜLI MEGADÁS!”

– írja Trump.

Hozzáteszi: utána ő és más vezetők ezután mindent megfognak tenni azért, hogy Iránt megmentsék, ahogy írja, „visszahozzuk a megsemmisülés széléről, gazdaságilag nagyobb, jobb és erősebb lesz, mint bármikor valaha korábban.”

IRÁNNAK FANTASZTIKUS JÖVŐJE LESZ. TEGYÜK ÚJRA NAGGYÁ IRÁNT (MIGA!)

– írja Trump, majd megköszöni a figyelmet.

