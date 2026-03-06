  • Megjelenítés
FONTOS Orbán Viktor belengette a benzinárstopot!
Csapásokat zúdítanak az Öbölre, légicsata volt Katar felett, szárazföldi offenzíva jöhet - Percről percre az iráni háborúról csütörtökön
Globál

Csapásokat zúdítanak az Öbölre, légicsata volt Katar felett, szárazföldi offenzíva jöhet - Percről percre az iráni háborúról csütörtökön

Portfolio
Izrael szárazföldi inváziót kezdett Libanon déli részén, a harcok folyamatosak a Hezbollah erőivel. Emellett limitált katonai műveletet folytatnak Szíriában is, Daraá térségében. Izraeli hírszerzési források szerint a jemeni húszik is beszállhatnak hamarosan a háborúba, Szaúd-Arábia már készül a támadásra, ellentámadásra. Amerika és Izrael is legalább még egy, de inkább még két hétig tartó háborúzásra készül a Közel-Keleten. A katari légierő iráni bombázókat lőtt le a légtérben, a nap folyamán pedig rakétatámadás érte Dohát, illetve Bahreint és Izraelt is. Donald Trump amerikai elnök egy Reutersnek adott interjúban kijelentette, hogy támogatja a kurd erők Irán elleni offenzíváját. Eközben iráni kurd milíciák és amerikai tisztségviselők állítólag már egyeztetnek egy esetleges katonai műveletről - jelentette az Al-Dzsazíra. Iszmail Baghei, Irán helyettes külügyminisztere megfenyegette az Európai Uniót. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni, közel-keleti háború csütörtöki fejleményeivel.
Pénteki hírfolyamunk

A közel-keleti harcokkal foglalkozó pénteki hírfolyamunk itt követhető:

Kapcsolódó cikkünk

Eszeveszett rombolásba kezdett Irán, Trump nyilatkozott a szárazföldi offenzíváról, lángba borítja Izrael Iránt - Híreink az iráni konfliktusról pénteken

Súlyos helyzetben van a Közel-Kelet egyik legerősebb országa

Abdel-Fattah esz-Szíszi egyiptomi elnök szerint országa „szinte vészhelyzetben” van a közel-keleti háború következtében. Kiemelte, hogy Kairó súlyos gazdasági problémákkal néz szembe, a katonai összecsapások miatt pedig valósággal elszabadulhat az infláció. Egyiptomot a katonai csapások nem érintették, ugyanakkor a kereskedelem akadozása nagyon súlyosan érinti.

(Times of Israel)

Olajmezőt ért találat az iraki Kurdisztánban

Dróntámadás ért egy olajmezőt az iraki Kurdisztánban. A kitermelés itt egy amerikai vállalat kezében van. A jelentések szerint a becsapódás tüzet okozott.

Figyelmeztet az Europol: egész Európában súlyos biztonsági következményei lehetnek a háborúnak

Az Europol, az európai rendőrségi szerv közölte, hogy az egész kontinensen növekszik a veszély.

Figyelmeztet az Europol: egész Európában súlyos biztonsági következményei lehetnek a háborúnak
Kivételes elbánást kaphat Kína Irántól, megmenekülhetnek az olajszállítások

Kína tárgyalásokat folytat Iránnal annak érdekében, hogy a kőolajat és a katari cseppfolyósított földgázt (LNG) szállító hajók biztonságosan áthaladhassanak a Hormuzi-szoroson. A diplomáciai egyeztetések hátterében a Teherán ellen hatodik napja tartó amerikai–izraeli katonai művelet áll – értesült a Reuters három diplomáciai forrásból.

Kivételes elbánást kaphat Kína Irántól, megmenekülhetnek az olajszállítások
Izrael védelmi minisztere elárult pár részletet a támadás hátteréről

Izrael Katz, Izrael védelmi minisztere elárult néhány háttérinformációt az iráni támadással kapcsolatban:

Már novemberben is folytattunk megbeszéléseket a miniszterelnökkel egy nagyon szűk fórumon. A miniszterelnök kitűzte a célt: Hámenei eltávolítása

- mondta.

A műveletet eredetileg 2026 közepére tervezték, de a tüntetéshullám felgyorsította az eseményeket, mivel attól tartottak, hogy a teheráni kormányra nehezedő nyomás miatt regionális támadást indítanak.

(Iran International)

Trump kimondta, amire senki sem számított: hamarosan szárazföldi offenzíva jöhet Iránban

Donald Trump amerikai elnök egy Reutersnek adott interjúban kijelentette, hogy támogatja a kurd erők Irán elleni offenzíváját. Eközben iráni kurd milíciák és amerikai tisztségviselők állítólag már egyeztetnek egy esetleges katonai műveletről - jelentette az Al-Dzsazíra.

Trump kimondta, amire senki sem számított: hamarosan szárazföldi offenzíva jöhet Iránban
Szinte teljes légifölényt értek el az iráni égbolt felett

Eyal Zamir izraeli vezérkari főnök szerint megsemmisítették az ellenséges légvédelmi rendszerek mintegy nyolcvan százalékát megsemmisítették, amivel utat nyitottak a főváros, Teherán felé.

Az izraeli légierő 2500 csapást hajtott végre és több mint 6000 lőszert dobott le. Irán rakétaindító állomásainak 60 százalékát megsemmisítettük, de nem szüntettük meg az összes fenyegetést

- jelentette ki.

Zamir szerint a hadművelet a terv szerint halad és most a következő szakaszába lépnek. Ezt a rezsim létesítményei és katonai képességei elleni csapások fogják követni.

(Al-Dzsazíra)

Megüzenték Trumpnak: elbukott a katonai terv, és ami most következik, az még nagyobb kudarcot hoz az Egyesült Államoknak

Irán nem kér tűzszünetet, és nem kíván tárgyalásokat folytatni az Egyesült Államokkal – jelentette ki Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter, aki egyúttal a Hormuzi-szoros lezárásának lehetőségéről is nyilatkozott.

Megüzenték Trumpnak: elbukott a katonai terv, és ami most következik, az még nagyobb kudarcot hoz az Egyesült Államoknak
Friss jelentés: eddig 300 ezer menekültet jegyez az UNHCR

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) szerint a közel-keleti konfliktusok miatt eddig már legalább 300 ezer ember kényszerült elhagyni az otthonát. Ebben nem csupán az irániakról van szó, hanem a libanoni és az afganisztáni-pakisztáni összecsapások miatti menekültek teljes száma. A jelentések szerint Teheránt körülbelül 100 ezer ember hagyta el, Libanonban 84 ezren menekültek, valamint 118 ezer pakisztáni és afganisztáni érintett a problémában.

(Al-Dzsazíra)

Rubio Kuvait külügyminiszterével egyeztetett

Marco Rubio, amerikai külügyminiszter a kuvaiti kollégájával tárgyalt a regionális fejleményekről, az amerikai műveletekről. A beszélgetés kiemelten fontos lehet annak fényében, hogy a kuvaiti légierő egyik F/A-18-as vadászgépe amerikai F-15E vadászbombázókat lőtt ki véletlenül a hét elején.

(Iran International)

Franciaország együttműködik Libanonnal

Franciaország megerősíti együttműködését a libanoni fegyveres erőkkel, és páncélozott szállítójárműveket, valamint operatív és logisztikai támogatást biztosít számukra - jelentette ki Emmanuel Macron francia elnök. Hozzátette, hogy a támogatás ország háborúba sodródásának elkerülését szolgálja.

(Times of Israel)

Megszólalt Irán egyik legbefolyásosabb vezetője a szárazföldi támadásról: „várjuk!”

Ali Larijani, az iráni Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanácsának titkára kommentálta az esetleges szárazföldi beavatkozásról szóló pletykákat.

Megszólalt Irán egyik legbefolyásosabb vezetője a szárazföldi támadásról: „várjuk!”
Látványos videó érkezett: így bombázta szét Iránt az amerikai hadsereg

Az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága (CENTCOM) összefoglaló videót tett közzé, amelyben az Irán elleni háború első 100 óráját mutatják be.

Látványos videó érkezett: így bombázta szét Iránt az amerikai hadsereg
Megroppanni látszik Trump nagy ígérete – Hatalmas hullámokat vet az iráni háború

Minden bizonnyal elégedetlen a félidős választásokra készülő Donald Trump, ha az olaj világpiaci árát mutató grafikonra néz. Az iráni háború kirobbanását követően ugyanis az egekbe szökött a Brent jegyzése, márpedig a drága olaj drága benzinárat jelent, amit az amerikai választók nem tolerálnak. Az elnök nyugtat: a konfliktus lezárását követően be fog zuhanni az olajár, alacsonyabb lesz, mint valaha. Azért ez egy elég merész vállalás, de persze nem lehetetlen – hogy mekkora ennek az esélye, abban sokat segít, ha megnézzük, hogyan viselkedett a Brent a történelem nagy geopolitikai viharaiban.

Megroppanni látszik Trump nagy ígérete – Hatalmas hullámokat vet az iráni háború
Irán már több, mint 2000 drónnal támadt

Iráni források szerint a rezsim eddig mintegy 2000 drónt lőtt ki. Napi szinten ez összesen 330 támadást jelent.

(Al-Dzsazíra via Farsz)

Újabb európai katonai hatalom indul meg kelet felé: Madrid beszáll a háborúba

Spanyolország korszerű légvédelmi fregattot küld Ciprus megvédésére a szigetet ért iráni dróntámadások után. Madrid ugyanakkor határozottan visszautasítja az amerikai kormányzat állításait, miszerint csatlakozna az Egyesült Államok Irán elleni hadműveleteihez. Mindeközben folyamatosan menekíti ki állampolgárait a feszült közel-keleti térségből - közölte az Iran International.

Újabb európai katonai hatalom indul meg kelet felé: Madrid beszáll a háborúba
A Hezbollah tankelhárító rakétával támadta az izraeli hadsereget

A radikális iszlamista szervezet tankelhárító rakétával támadta meg az Izraeli Védelmi Erők (IDF) állásait Dél-Libanonban. A szárazföldi műveletekbe kezdő ország egyelőre nem reagált a hírre.

(Times of Israel)

Irán szerint csak ma hét drónt lőttek le

Az iráni hadsereg közleményt adott ki, amelyben drónok lelövését jelentik.

Erőink és a Forradalmi Gárda ma reggel óta hét Hermes és MQ-9 típusú drónt lőtt le

- közölték.

Trump elmondta, milyen jövőt szán Iránnak: ő választaná ki az iszlamista hatalom vezetőjét

Donald Trump amerikai elnök az Axiosnak egy interjúban kifejtette, hogy miképpen képzeli el a jövő vezetését Iránban.

Trump elmondta, milyen jövőt szán Iránnak: ő választaná ki az iszlamista hatalom vezetőjét
Hatalmas tűz van Bahreinben

Felvételeken látszódik a Bahrein olajlétesítménye elleni támadás. A jelentések szerint egy finomítót ért csapás.

Robbanások Teheránban

Irán fővárosából is robbanásokat jelentettek. Az elmondások szerint Teherán több pontján is lecsaptak.

Megosztás

Bahreinben az olajinfrastruktúrát támadták

A szigetország külügyminisztériuma bejelentette, hogy Irán az olajlétesítményeket támadta.

Maameerben egy létesítményt vettek célba, és az illetékes hatóságok kezelik az esetet

- írják.

Itt található a Bahreini Kőolajipari Társaság finomítója, valamint számos más gyár, amelyek például betont és aszfaltot gyártanak.

Szólnak a szirénák Dubajban

Iráni támadás miatt megszólaltak a légvédelmi szirénák Dubajban. Egyelőre több részlet nem ismert.

(Iran International)

Most jön a háború második szakasza: kiderült, Izraelben meddig számolnak még háborúval

Második szakaszába lépett az Irán elleni közös izraeli–amerikai katonai művelet, amelynek célpontjai között immár a mélyen a föld alá épített ballisztikusrakéta-tárolók is szerepelnek - írta meg a Times of Israel.

Most jön a háború második szakasza: kiderült, Izraelben meddig számolnak még háborúval
Izrael megölte a Hamász egyik magasrangú parancsnokát

Izrael a libanoni Tripoli városában vette célba palesztin radikális szervezet, a Hamász egyik parancsnokát, Vaszim Attallah Alit. A jelentések szerint a haditengerészet hajtotta végre az akciót a vezető elleni, akinek a feladata a harcosok kiképzése volt.

(Al-Dzsazíra)

Robbanásokat hallottak Au-Dzabiban

A legfrissebb jelentések szerint robbanásokat lehetett hallani Abu-Dzabiban, az Egyesült Arab Emírségek fővárosában. A jelentések szerint a légvédelmi rendszerek működésbe léptek.

(Times of Israel)

Jelentést tett az Egyesült Arab Emírségek

Az Öböl egyik legerősebb hatalma, az Egyesült Arab Emírségek bejelentése szerint a légvédelme Iránból érkező rakétákat és drónokat semmisített meg.

(Al-Dzsazíra)

Titkosszolgálati jelentés: olyan folyamat indult el Iránban, ami elhozhatja a rezsim bukását

A The Economist izraeli hírszerzési forrásokra hivatkozva arról írt, hogy az iráni hadsereg és az Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) tagjai körében is látványos jelei vannak a morál rohamos csökkenésének.

Titkosszolgálati jelentés: olyan folyamat indult el Iránban, ami elhozhatja a rezsim bukását
Beadta a derekát az európai atomhatalom az Irán elleni háborúban: Trump megkapta az áhított engedélyt

Keir Starmer brit miniszterelnök az eszkaláció veszélyére figyelmeztetett az iráni konfliktussal kapcsolatban. Hangsúlyozta, hogy London folyamatos egyeztetéseket folytat Washingtonnal a feszültség csökkentése érdekében - tudósított az Al-Dzsazíra.

Beadta a derekát az európai atomhatalom az Irán elleni háborúban: Trump megkapta az áhított engedélyt
Légtérzár Azerbajdzsánban

A kaukázusi ország a területét ért iráni támadást követően 12 órás légtérzárat rendelt el.

Katar 14 ballisztikus rakétát hatástalanított a reggeli órákban

A reggeli órákban Katart újra támadás érte Irán felől, a főváros, Doha környékén robbanásokat lehetett hallani. A hatóságok közleményt adtak ki, melyben közölték, hogy ö

sszesen 14 darab ballisztikus rakétát és négy darab drónt hatástalanítottak.

A védelmi minisztérium közleményében nyugalomra kéri a lakosságot, és arra hívják fel a figyelmüket, hogy a hivatalos forrásból származó információknak higgyenek.

(Al-Dzsazíra)

Izrael számokat közölt a támadásokról

Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) bejelentése szerint a február 28-i támadás kezdet óta már 550-nél is több légi utántöltést hajtottak végre. Erre azért van szükség, mivel az iráni célpontok rendkívül messze, mintegy 1000-1500 kilométerre vannak Izraeltől. A vadászgépek az utántöltéssel könnyebben és nagyobb számban vehetnek részt a bevetésekben.

(Times of Israel)

Lelőtt drónról számol be Irán

A Tasznim hírügynökség szerint egy újabb izraeli Hermész 900-as drónt lőtt le az iráni légvédelem - a mai nap a másodikat.

Bizonyítékot nem közöltek.

Teherán utcái teljesen üresek

Az iráni főváros utcáin szinte egy lélek sem található, több százezer iráni hagyta el a települést, aki pedig ott ragadt, nem megy ki fedél alól, félve az amerikai-izraeli csapásoktól - írja a BBC helyi beszámolók alapján.

Azt is megjegyzik, hogy rengeteg a katona, fegyveres most a város minden pontján.

Közel-keleti háború: megbénulhat a világ áruforgalma, Magyarország is súlyos árat fizethet

A közel-keleti feszültségek fokozódása komoly kihívások elé állítja a légi és tengeri szállítmányozást egyaránt. A Perzsa-öböl térségének légterében bevezetett korlátozások, valamint a Hormuzi-szoros esetleges blokádja a globális ellátási láncok újabb zavarát okozhatják. Ezek a hatások ráadásul Magyarországon is érezhetőek – írja közleményében a Rohlig SUUS Logistics Hungary, amely hangsúlyozza, hogy a bizonytalan környezetben az ellátási láncok ellenállóképessége egyre inkább stratégiai prioritássá válik.

Közel-keleti háború: megbénulhat a világ áruforgalma, Magyarország is súlyos árat fizethet
Friss felvételek az Irán elleni műveletekről

A CENTCOM drónfelvételeket publikált, melyen egy iráni reptér támadása látható.

Azerbajdzsán Iránt fenyegeti

Azok a becstelen emberek, akik elkövették ezt a támadást, megbűnhődnek majd

- mondta Ilham Alijev azerbajdzsáni elnök, reagálva Irán támadására.

Felszólította Teheránt, hogy adjanak magyarázatot tettükre és kérjenek elnézést.

(Iran International)

CENTCOM: nincs újabb amerikai F-15-ös veszteség

Tegnap iráni híroldalakon oldalakon jelentek meg információk arról, hogy Amerika egy negyedik F-15-ös vadászbombázót is elvesztett az Irán elleni támadás során, a CENTCOM ezt ma kategorikusan cáfolta.

Megfenyegette Irán az Európai Uniót: előbb-utóbb ti is megfizettek!

Megfenyegette az Európai Uniót Irán helyettes külügyminisztere, Iszmail Baghei.

Megfenyegette Irán az Európai Uniót: előbb-utóbb ti is megfizettek!
Több mint 1200 iráni meghalt már a háborúban

1230 iráni életét vesztette már Amerika és Izrael együttes támadása miatt - jelentette a Tasznim hírügynökség.

Nem világos, hogy kizárólag polgári áldozatokkal, vagy katonai veszteségekkel együtt haltak-e meg ennyien.

Irán tagadja az Azerbajdzsán elleni támadást

Az Iráni Iszlám Köztársaság nem vette célba az Azerbajdzsáni köztársaságot"

- mondta Kászim Gharibabadi helyettes külügyminiszter a Tasznim hírügynökségnek.

Nem célzunk szomszédos országokat

- tette hozzá.

Hat újabb sérült Abu-Dzabiban

Ma ismét támadás érte az emírségek fővárosát, a légvédelem iráni drónokat lőtt le - a lezuhanó roncsok miatt hat külföldi állampolgár sérült meg.

(Times of Israel)

Iráni támadás a NATO ellen: jöhet az 5. cikkely alkalmazása? – Elmondta a főtitkár, mi a következő lépés

Irán tegnap megtámadta a NATO-tagállam Törökországot, Mark Rutte NATO-főtitkár reagált azokra a kérdésekre, aggályokra, melyek szerint most a kollektív védelmet garantáló 5. cikkely alkalmazása következhet.

Iráni támadás a NATO ellen: jöhet az 5. cikkely alkalmazása? – Elmondta a főtitkár, mi a következő lépés
Súlyos lépésről döntött a forgalmas európai repülőtér: egyetlen járat sem szállhat fel

A március 12-re meghirdetett országos szakszervezeti demonstráció miatt egy hét múlva, jövő csütörtökön egyetlen utasszállító járat sem indul a brüsszeli repülőtérről - közölte a légikikötő üzemeltetője szerdán.

Súlyos lépésről döntött a forgalmas európai repülőtér: egyetlen járat sem szállhat fel
Videón az Azerbajdzsán elleni támadás

Felvételek jöttek az Azerbajdzsán elleni iráni dróntámadásról - a hatóságok bejelentése szerint nem csupán egy repteret, de egy iskolát is találat ért a kaukázusi államban.

Kreml: nem érkezett segítségkérés Teheránból

Oroszország elítélte az amerikai-izraeli támadásokat, és azonnali tűzszünetet követelt.

Amikor arról kérdezték a Kreml szóvivőjét, Dmitrij Peszkovot, hogy Oroszország szándékozik-e materiális támogatást nyújtani Iránnak, beleértve a fegyverszállításokat, Peszkov úgy felelt:

Ez esetben nem érkezett kérés az iráni fél részéről. Következetes álláspontunk mindenki számára jól ismert, és ebben a tekintetben nem történt változás.

Irán tavaly 20 évre szóló stratégiai partnerségi megállapodást kötött Moszkvával. Oroszország emellett két új erőműblokkot épít Busehrben, Irán egyetlen atomerőművének helyszínén. Teherán Sahed drónokkal járult hozzá Oroszország ukrajnai háborújához.

(Reuters)

Ciprusra látogat a brit miniszter

John Healey brit védelmi miniszter ma Ciprusra fog érkezni, miután egy szigeten lévő brit légibázist dróntámadás ért.

(Times of Israel)

300 ezer libanoni vált földönfutóvá

Az izraeli hadsereg (IDF) szerint több mint 300 ezer libanoni lakos kényszerült elhagyni az otthonát az izraeli offenzíva következtében.

Az IDF azt követelte, hogy az ott élők evakuálják a Litani folyótól délre fekvő területet.

Izrael Libanonban több mint 320 helyszínen hajtott végre támadást, többek között rakétaindítókat is elpusztítottak - közölte az IDF.

(Al-Dzsazíra)

Takarékosságra intenek Iránban

Irán energiaügyi minisztere, Abbász Aliabadi arra kérte a lakosságot, hogy óvatosan fogyasszanak vizet és áramot, miközben zajlik az amerikai-izraeli támadásokban megrongálódott létesítmények javítása.

(Al-Dzsazíra)

Jelentés a bahreini légvédelemtől

Bahrein 75 iráni rakétát és 123 drónt semmisített meg, amióta Teherán elkezdte támadni a szigetországot a hétvégén.

Egy Instagram-bejegyzésben a bahreini védelmi erők azt írják, hogy továbbra is "szemben állnak az egymást követő, szörnyű iráni terrortámadások hullámaival".

Hozzátették: a civil célpontok támadása "a nemzetközi humanitárius jog súlyos megsértése", és fenyegetést jelent a "regionális békére és biztonságra".

(BBC)

Európa megerősíti Ciprus védelmét

Olaszország, Spanyolország, Franciaország és Hollandia haditengerészeti eszközöket küld Ciprus védelmére a következő napokban - mondta az olasz védelmi miniszter, Guido Crosetto a római parlamentnek.

A brit légierő szigeten található egyik bázisát hétfőn egy iráni gyártmányú drón vette célba.

(Times of Israel)

Giorgia Meloni: légvédelmi támogatást nyújtunk az öbölmenti államoknak

Olaszország légvédelmi támogatást nyújt a Perzsa-öböl országainak, amelyeket rakétatámadások érnek Irán részéről az utóbbi elleni izraeli-amerikai háborúban - jelentette be csütörtökön Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, de

hangsúlyozta, hogy Olaszország nem áll hadban, és nem is akar belépni a konfliktusba.

Meloni aggasztónak nevezte a konfliktust annak esetleges olaszországi következményei miatt.

Kiemelte, hogy Róma számára a Perzsa-öböl térsége az áru- és energiaellátás miatt is kulcsfontosságú. A térségben több mint százezer olasz él és dolgozik, valamint több mint kétezer olasz katona szolgál.

Hozzátette: eddig az Egyesült Államok nem kérte, hogy használhassa az amerikai erők olaszországi támaszpontjait.

(MTI)

Peking: aggódva figyeljük a háborút

Az elhúzódó harcok és a konfliktus további eszkalációja senkinek sem érdeke - jelentette ki Mao Ning, a kínai külügyminisztérium szóvivője csütörtökön a tárca szokásos pekingi sajtótájékoztatóján.

A szóvivő hangsúlyozta: Peking mély aggodalommal figyeli a közel-keleti helyzet alakulását, és az elmúlt napokban aktív közvetítői szerepet vállalt a feszültség enyhítését célzó diplomáciai egyeztetésekben.

(MTI)

Riadó Katarban

A katari hatóságok emelt szintű vészjelzést adtak ki az olajmonarchia lakosainak, miután több robbanást is hallottak a főváros, Doha felett.

(Al-Dzsazíra)

Megszólalt Szijjártó Péter a Közel-Keleten ragadt magyarok sorsáról: közel 6 ezren kértek konzuli védelmet

A kormány felpörgeti a mentesítő járatok forgalmát a Közel-Keleten rekedt magyarok hazajuttatása érdekében, így a következő napokban mentesítő járatok indulnak Jordániából, Egyiptomból, Szaúd-Arábiából és Egyesült Arab Emírségekből is - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a Facebookon közzétett videójában.

Megszólalt Szijjártó Péter a Közel-Keleten ragadt magyarok sorsáról: közel 6 ezren kértek konzuli védelmet
Két sérültje van az Azerbajdzsán elleni támadásnak

Azerbajdzsán külügyminisztere azonnali magyarázatot követelt Teherántól és a támadások felfüggesztésére utasította a szomszédos országot.

Közölték: a razi reptér elleni támadásnak két sérültje van.

(Telegraph)

Rendkívüli: Irán megtámadott egy teljesen semleges országot – Három drón csapott be Azerbajdzsánban

Három iráni drón robbant fel Azerbajdzsánban, a Razi reptéren – számol be a Euronews.

Rendkívüli: Irán megtámadott egy teljesen semleges országot – Három drón csapott be Azerbajdzsánban
A sztárközgazdász szerint felesleges hisztéria világgazdasági válságot várni Irán miatt

Az iráni háború rövid távon nem jelent komoly fenyegetést a világgazdaság számára, és a közel-keleti konfliktusok gazdasági hatását rendszerint túlbecsülik – állítja Adam Posen amerikai közgazdász. A Peterson Institute for International Economics vezetője szerint a globális gazdasági alapfolyamatok stabilak maradnak. Két kevéssé valószínű forgatókönyv mégis jelentős pénzügyi sokkot okozhatna: az egyik egy súlyos amerikai katonai veszteség, a másik a Perzsa-öböl térségének politikai destabilizációja.

A sztárközgazdász szerint felesleges hisztéria világgazdasági válságot várni Irán miatt
Az USA már nem akarja megsemmisíteni ellenfeleit, de a céljaiból nem enged

A diplomáciai tárgyalóasztal már nem a béke eszköze, hanem a katonai csapásmérő erő felvonultatásának paravánja – derült ki a szerdai Portfolio Checklist podcast adásából, amelyben Gyarmati István biztonságpolitikai szakértő elemezte az iráni válság kezelését. Az események egy mélyebb tektonikai mozgást jeleznek az amerikai külpolitikában: a cél már nem a totális győzelem, hanem az ellenfél cselekvőképességének módszeres megbénítása és ambícióinak letörése.

Az USA már nem akarja megsemmisíteni ellenfeleit, de a céljaiból nem enged
Az iráni válság felkavarta az állóvizet: elkezdődött a harc a földgázért

A katari LNG-export teljes kiesése a 2022-es, főleg Európát és Ázsiát érintő energiakrízis óta az egyik legsúlyosabb sokk a globális energiapiacokon. A termelés leállásának híre meredek áremelkedést hozott, az ázsiai vevőket az azonnali, rövid távú beszerzések (spotpiac) felé terelte, ami rámutat az LNG-alapú földgázellátás új dinamikájára.

Az iráni válság felkavarta az állóvizet: elkezdődött a harc a földgázért
Abu-Dzabiból is felszállnak a gépek

A Zajed Nemzetközi Reptérről újraindul a légiforgalom, az Emirates és az Etihad néhány repülőjárata hamarosan a levegőbe emelkedik.

(Al-Dzsazíra)

A fél világ röhög: lehet, hogy egyetlen égő hibával elbukta az iráni trónörökös a visszatérés lehetőségét

Orosz „humoristák” az egész világ előtt nevetség tárgyává tették Reza Pahlavit, az Irán élére visszatérni készülő trónörököst – nagyon kellemetlen helyzetbe hozták az internet szeme láttára Reza Pahlavit.

A fél világ röhög: lehet, hogy egyetlen égő hibával elbukta az iráni trónörökös a visszatérés lehetőségét
Irán cáfolja a tárgyalásokról szóló híreket

A napokban több amerikai és izraeli lap is arról írt, hogy Irán több csatornán keresztül is megpróbálta megkeresni Amerikát, hogy a békekötésről tárgyaljanak, Teherán ezt ma reggel hivatalosan is cáfolta.

Nem kaptunk semmilyen üzenetet és nem is küldtünk semmilyen üzenetet az Egyesült Államoknak

- mondta Madzsid Taht-Ravancsi külügyminiszter-helyettes az iráni médiának.

(Iran International)

Vasárnaptól ismét indít repülőjáratokat Izrael

Miri Regev közlekedési miniszter bejelentette:

a tervek szerint vasárnaptól ismét indulnak repülőjáratok Izraelből a polgári utasforgalom részére.

Izrael már ma elkezdte feloldani a teljes légtérzárakat, de egyelőre csak érkező repülőgépeket fogadnak a Ben Gurion reptéren.

Állítólag tökéletesen működött az izraeli légvédelem

Az IDF közlése szerint az éjjel minden iráni rakétát lelőttek.

Közölték ugyanakkor: a Hezbollah részéről (Libanon, Izrael északi része), intenzívebb támadásra számítanak.

(Times of Israel)

Bahreint is lövik az irániak

Röviddel azután, hogy Dohát iráni támadás érte, arról jöttek hírek, hogy Manama, Bahrein fővárosa is támadás alá került.

Omán: ideje abbahagyni a háborút!

Segítséget ajánlott Omán azoknak, akik a Közel-Keleten rekedtek, függetlenül attól, milyen állampolgárságúak.

Badr Albuszaidi külügyminiszter emellett a háború leállítására szólította fel a harcoló államokat.

Dohát támadja az iráni haderő

Valószínűleg a katari amerikai nagykövetség a célpont, a légvédelem dolgozik.

Folyamatos támadás alatt áll a magyar katonák iraki bázisa

Folyamatosan támadják Iránbarát síita milíciák az erbíli katonai támaszpontot, ahol magyar katonák állomásoznak, sérültekről azonban nincs hír a honvédség állományából - írta meg a Népszava.

Folyamatos támadás alatt áll a magyar katonák iraki bázisa
Iráni tábornok: bármeddig képesek vagyunk háborúzni

Kumarsz Hejdari iráni tábornok arról beszélt az ország médiájának: Irán bármeddig képes lesz háborút viselni az ellenségei ellen, amíg nem győz.

Háborúztunk már nyolc éven át is, csak akkor fogjuk befejezni ezt a háborút, amikor elértük a céljainkat és az ellenség megbánta ezt a szörnyűséges tettet

- mondta.

Hejdari tábornok alighanem az Irán-Irak háborúra gondolt, melyet Irán egyébként nem nyert meg.

Irán nagyon súlyos stratégiai hibát vétett – Felvételek bizonyítják a pusztítást, kudarcot mondott Teherán ütőkártyája

Úgy néz ki, komoly stratégiai hiba volt az, hogy Irán rengeteg erőforrást áldozott különféle földalatti rakétabázisok felépítésére és üzemben tartására, a létesítmények közel sem bizonyultak hatékonynak éles háborúban – írja a Wall Street Journal.

Irán nagyon súlyos stratégiai hibát vétett – Felvételek bizonyítják a pusztítást, kudarcot mondott Teherán ütőkártyája
Izrael ma elkezdte feloldani a korlátozásokat

Mától ismét engedélyezik az izraeli hatóságok az 50 fős létszám alatti nyilvános rendezvényeket, illetve fokozatosan újranyitják a Ben Gurion repteret is. Az iskolák még nem nyitnak újra.

Irán még mindig folyamatosan támadja Izraelt, viszont az IDF tegnapi jelentése szerint a perzsa állam támadásainak intenzitása jelentősen csökkent.

Megkongatták a vészharangot: súlyos válságot hozhat az iráni konfliktus, alapvető gáz hiánya miatt bénulhat meg a világ techipara

A közel-keleti válság veszélybe sodorhatja a félvezetőgyártáshoz szükséges alapanyagok ellátását, és visszavetheti a térség adatközpont-fejlesztéseit is - figyelmeztettek a dél-koreai chipgyártók az iráni konfliktus kapcsán.

Megkongatták a vészharangot: súlyos válságot hozhat az iráni konfliktus, alapvető gáz hiánya miatt bénulhat meg a világ techipara
Irán a kurd szeparatisták ellen mért támadást

Az iráni hadsereg Kurdisztán-régió szeparatista szervezetei ellen mért támadást - jelenti az IRNA hírügynökség.

Amerikai hírlapok arról írtak a napokban, hogy ezeket a csoportokat akarja felfegyverezni Trump elnök, akiket rezsimváltó műveletre akar felhasználni. A Fehér Ház ezeket a cikkeket tévesnek és kártékonynak nevezte tegnap este.

Irán egy izraeli Hermész-drón lelövését jelentette

A gépet állítólag Hamedán tartomány fölött lőtték le a teheráni állami média jeletnése szerint.

Bizonyték egyelőre nincs.

(Tasznim)

Incidens történt az amerikai szenátusban

Egy tengerészgyalogos egyenruhát viselő tüntető tört be az amerikai szenátus ülésére, közben azt kiabálta, hogy

senki nem akar meghalni Izraelért,

tüntetve az Irán elleni háborúval szemben.

A Capitoliumot védő rendőrök eltávolították a férfit, aki szembeszállt velük, három rendőr megsérült.

Irán: Amerika szörnyű atrocitást követett el

Reagált Irán külügyminisztere arra, hogy tegnap egy amerikai tengeralattjáró elsüllyesztette a Dena fregattot nemzetközi vizeken.

Abbász Aragcsi azt írja X-en: az Egyesült Államok "atrocitást követett el," ez pedig egy olyan precedens, melyet Amerika "szörnyen meg fog majd bánni."

Az IRIS Dena fregattot Amerika egy tengeralattjáróról kilőtt torpedóval süllyesztette el Sri Lanka partjainál.

Irán tagadja a Törökország elleni támadást

Tegnap ballisztikus rakétatámadás történt Törökország ellen, Ankara légvédelme elhárította az incidenst.

Irán ma közleményt adott ki: azt állították, a rakétát nem ők lőtték ki.

(Times of Israel)

Kimondták az amerikai elemzők: Oroszország az iráni háború egyik legnagyobb nyertese

Oroszország hatalmasat nyert az iráni háborúval, hiszen az Ukrajna védelmében fontos szerepet játszó lőszerekből és fegyverekből, főleg a kulcsfontosságú Patriot elfogórakétákból most még nagyobb hiány lesz – ez a lényege egy hosszú elemzésnek, melyet a Wall Street Journal tett közzé ma reggel.

Kimondták az amerikai elemzők: Oroszország az iráni háború egyik legnagyobb nyertese
Légicsata történt: semleges országot támadtak meg az iráni bombázók, az utolsó pillanatban léptek közbe az F-15-ös vadászgépek

Nagyon közel került két iráni Szu-24-es bombázó ahhoz, hogy támadást hajtson végre a katari al-Udeid légibázis és / vagy az ország legfontosabb LNG-terminálja ellen – tudta meg a CNN. A támadást a katari légierő hárította el.

Légicsata történt: semleges országot támadtak meg az iráni bombázók, az utolsó pillanatban léptek közbe az F-15-ös vadászgépek
Kudarcot vallott az első brit mentőakció

Nem szállt fel Ománból az első olyan repülőgép, amely brit állampolgárokat hozott volna ki a Közel-Keletről.

Helyi szemtanúk szerint négy órán át tartott a check-in, a repülőgép előtti várakozás egy buszon, aztán ismét több órán át tartózkodtak a repülőgépen, arra várva, hogy felszálljon.

Egy időben pánikhangulat uralkodott: az utasok az ablakokat ütötték, nem kaptak semmilyen konzuli támogatást, vagy bárkit, aki elmondta volna, miért nem száll fel a gép.

Végül leszállították és egy hotelbe vitték őket.

A mentőakció azért vallott kudarcot, állítják, mert a pilótának "pihennie kellett."

(Sky News)

A szenátus nem tudta megkötni Trump kezét

Az amerikai törvényhozás felsőházában (Szenátus) demokrata kezdeményezésre szavaztak arról, hogy jogszerűtlennek minősítsék Donald Trump elnök Irán elleni támadását, ezzel korlátozva vagy leállítva a műveleteket, a szavazás azonban elbukott 52-47-re (a felsőházban most republikánus többség van).

A Képviselőházban is lesz egy hasonló szavazás, de mivel a Szenátus leszavazta a demokrata korlátozó indítványt, a lépésnek nem lesz semmilyen jogi követkeménye, akkor is, ha netán meglepő módon átmegy a szintén republikánus többségű alsóházon.

Újabb felvételek az Irán elleni csapásokról

Az izraeli haderő ballisztikus rakétaindítókra, légvédelmi rendszerekre mért csapást Irán területén.

Hat amerikai katona halt meg a háborúban

Két újabb halott katonát nevezett meg a Pentagon, akik a napokban vesztették életüket az iráni háborúban - ezzel az Egyesült Államok már hat embert vesztett a katonai művelet során.

Mind a hat katona azért esett el, mert vasárnap az iráni haderő egyik rakétája eltalált egy amerikai logisztikai bázist Kuvaitban.

Szárazföldi inváziót kezdett Izrael, két új ország léphet be a háborúba - Percről percre az iráni háborúról csütörtökön

Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború csütörtöki fejleményeivel.

Tegnapi tudósításunk ebben a cikkben olvasható:

Kapcsolódó cikkünk

NATO-tagállamra lőttek ki ballisztikus rakétát, tengeralattjáró-támadás az Indiai-óceánon, Teherán magyarázkodik – Híreink az iráni háborúról szerdán

Címlapkép forrása: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

