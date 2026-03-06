Eszeveszett rombolásba kezdett Irán, lángba borítja Izrael a perzsa államot, Katar katasztrófára figyelmeztet - Híreink az iráni háborúról pénteken

Nagy-Britanniában számos portál foglalkozik most azzal, hogy a közel-keleti válságnak komoly belpolitikai hatása kezd kialakulni: Keir Starmer kormányát rengeteg kritika éri a választók és külügyi partnerek részéről.

Vissza-visszatérő pontok:

Nagy-Britannia nem tudta hatékonyan megszervezni a Közel-Keleten rekedt brit állampolgárok kimentését, a második repülőjárat csak ma este, majdnem egy héttel az amerikai-izraeli támadás után száll fel.

Nagy-Britannia nem tudja megvédeni saját katonai bázisát Cipruson - csak jövő héten érkezik a térségbe az első légvédelmi képességgel rendelkező hadihajó.

Közben a ciprusi kormány is reklamál amiatt, hogy a sziget egyáltalán nem került volna támadás alá, ha nem lenne ott brit bázis - most pedig más európai országoknak kell megvédenie a térséget.

Az Egyesült Államok, Nagy-Britannia legszorosabb katonai és gazdasági partnere közben amiatt kritizálja Londont, hogy nem engedték nekik, hogy a bázisaikat Irán megtámadására használják, csak azután, hogy Teherán elkezdte lőni a térség olajállamait.

A brit kormány szerint minden rendben van - megfelelően kezelik a helyzetet.