Eszeveszett rombolásba kezdett Irán, lángba borítja Izrael a perzsa államot, Katar katasztrófára figyelmeztet - Híreink az iráni háborúról pénteken
Eszeveszett rombolásba kezdett Irán, lángba borítja Izrael a perzsa államot, Katar katasztrófára figyelmeztet - Híreink az iráni háborúról pénteken

Irán továbbra is aktívan rakétázza majdnem az összes, vele szomszédos országot: Bahrein és Katar az éjszaka folyamán is támadás alatt állt, a teljesen semleges Azerbajdzsán tegnap kapott először dróntámadást. Donald Trump amerikai elnök eközben lehet, hogy mégis letett a szárazföldi invázió lehetőségéről. Az izraeli légierő folytatja az Irán elleni légicsapásokat, ezzel párhuzamosan pedig egyre több európai állam száll be a védekező műveletekbe: a legfrisebb csatlakozó a Trump által megfenyegetett Spanyolország, az ő hajóik Ciprust fogják védeni. Katar a nap folyamán figyelmeztetett: lehet, hogy teljesen leállítják az energiahordozók exportját, ha nem sikerül pár héten belül véget vetni a háborúnak. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború legfontosabb híreivel.
Nagy-Britanniában politikai válság kezd kialakulni a háború miatt

Nagy-Britanniában számos portál foglalkozik most azzal, hogy a közel-keleti válságnak komoly belpolitikai hatása kezd kialakulni: Keir Starmer kormányát rengeteg kritika éri a választók és külügyi partnerek részéről.

Vissza-visszatérő pontok:

  • Nagy-Britannia nem tudta hatékonyan megszervezni a Közel-Keleten rekedt brit állampolgárok kimentését, a második repülőjárat csak ma este, majdnem egy héttel az amerikai-izraeli támadás után száll fel.
  • Nagy-Britannia nem tudja megvédeni saját katonai bázisát Cipruson - csak jövő héten érkezik a térségbe az első légvédelmi képességgel rendelkező hadihajó.
  • Közben a ciprusi kormány is reklamál amiatt, hogy a sziget egyáltalán nem került volna támadás alá, ha nem lenne ott brit bázis - most pedig más európai országoknak kell megvédenie a térséget.
  • Az Egyesült Államok, Nagy-Britannia legszorosabb katonai és gazdasági partnere közben amiatt kritizálja Londont, hogy nem engedték nekik, hogy a bázisaikat Irán megtámadására használják, csak azután, hogy Teherán elkezdte lőni a térség olajállamait.

A brit kormány szerint minden rendben van - megfelelően kezelik a helyzetet.

Iraki Kurdisztánt támadja Irán

Iraki kurd fegyveres szervezetek központjait támadta Irán ma délelőtt drónokkal - számol be az Al-Dzsazíra.

Teherán valószínűleg attól tart, hogy a milíciák beszállnak a háborúba, amerikai offenzívát kezdenek Irán hadereje ellen. Ezekről a tervekről több amerikai lap is írt az elmúlt napokban.

Ez volt eddig a legsúlyosabb támadás Teherán ellen

Sorra érkeznek a beszámolók Teherán helyi lakosaitól: több közel-keleti lap is arról ír, helyi lakosok élményei alapján, hogy ma éjjel volt az izraeli-amerikai támadás eddigi legdurvább hulláma az iráni főváros ellen.

Az okozott károkról, áldozatokról még nincs hivatalos összesítés.

Terrortámadástól tart London, Cipruson

A brit külügyminisztérium figyelmeztette azokat a brit állampolgárokat, akik Ciprusra terveznek menni, vagy ott tartózkodnak, hogy terroristák célpontjává válhatnak.

London szerint "nagy kockázata" van jelenleg egy britek elleni terrortámadásnak Cipruson.

Már a stratégiai olajtartalékok felszabadításáról tárgyaltak Brüsszelben

Az Európai Unió egyelőre nem látja indokoltnak a stratégiai olajtartalékok felszabadítását, annak ellenére, hogy az iráni konfliktus továbbra is akadályozza a hajóforgalmat a Hormuzi-szorosban – írja a Bloomberg az Európai Bizottság e heti rendkívüli egyeztetésére hivatkozva.

Furcsa jelenség a piacon: olcsóbban lehet megvenni a Dubajban ragadt aranyat

A közel-keleti háború miatt részlegesen lezárt légtér felborította a dubaji aranykereskedelmet, a szállítások akadozása és a felhalmozódó készletek miatt a kereskedők árengedménnyel kínálják a nemesfémet a londoni referenciaárhoz képest - írja a Bloomberg.

Izrael nagyon elégedett a háború eddigi menetével

Egy meg nem nevezett izraeli katonai vezető arról beszélt a Times of Israelnek:

az Irán elleni háború a tervezettnél lényegesen jobban halad.

Senki nem számított ilyen gördülékeny végrehajtásra. Rengeteg bombát dobunk le, rendkívül összetett koordináció kell ehhez - senki nem számított arra, hogy ilyen eredményeket érünk el ilyen gyorsan

- mondta.

Hozzátette: még "sokat kell tenni," de "fantasztikus eredményeket" lát az izraeli vezérkar.

Megtámadta Irán a semleges Azerbajdzsánt: rendkívüli lépéseket jelentett be a kaukázusi állam

Azerbajdzsán bezárja a diplomáciai képviseleteit és kivonja diplomatáit Iránból, miután a perzsa állam tegnap váratlanul megtámadta az országot – jelentette be Jejhun Bajramov külügyminiszter.

Világméretű összeomlásra figyelmeztetnek: heteken belül bekövetkezhet, ha folytatódik a háború

A katari energiaügyi miniszter szerint a háború miatt az Öböl-államok néhány héten belül kénytelenek lesznek leállítani az energiaexportot, az olaj ára pedig elérheti a hordónkénti 150 dollárt. A közel-keleti háború globális gazdasági összeomláshoz vezethet a miniszter szerint - írja a Financial Times.

Egy ember megsérült Izraelben

Bár az izraeli hadsereg reggeli közlése szerint nem volt sérültje a reggeli iráni rakétatámadásnak, az egészségügyi minisztérium közölte: egy embert kórházba kellett vinni, akire egy elfogott rakéta roncsa zuhant rá.

Izraelben eddig 1700 sérültje, 11 halálos áldozata van a háborúnak.

Nehéz lesz megválasztani Irán következő vezetőjét

Irán háromfős vezetői testülete rendkívüli ülést tartott, melyen megvitatták, hogy lehet összehívni a 88 tagú "szakértők testületét," melynek feladata Irán következő vezetőjének megválasztása lenne.

Nehéz feladat lesz, hiszen rengeteg embert kell összekötni valamilyen formában, miközben Izrael és Amerika is nyíltan kommunikál arról, hogy Irán vezetőit sorra likvidálják vagy akarják likvidálni, a szakértők testületének egyik épületét pedig le is bombázták hétfőn.

Irán részlegesen visszaállítja az államigazgatási szolgáltatásokat

Vasárnaptól részlegesen visszaállítják az államigazgatái és pénzügyi szolgáltatásokat Irán fővárosában, Teheránban.

Újranyitnak a hivatalok, bankok, adminisztratív szolgáltatások.

A munkafeladatokat egy sajátos, hibrid rendszer szerint látják majd el az állami alkalmazottak: a nők távmunkából dolgozhatnak, a férfiaknak részben, a vezető beosztású személyeknek pedig

teljesen vissza kell térniük az irodába - annak ellenére, hogy az az izraeli és amerikai haderő folyamatosan bombázza a fővárost.

Négy iráni kémet fogtak Londonban

Az akciót ma hajnali 1-kor hajtották végre a hatóságok, egy iráni és három iráni-brit kettős állampolgárt vettek őrizetbe.

A négy férfi egy helyi zsidó közösség után kémkedett.

(Sky News)

Teheránt, Sirázt bombázzák a szövetségesek

Az amerikai és izraeli légierő ma hajnalban ismét átfogó támadást indított Irán ellen, Sirázból 20 halottról érkezett hír.

Teheránt, Irán fővárosát is intenzív támadás érte.

(Al-Dzsazíra)

Újraindul az egyik nagy közel-keleti légitársaság

Az Etihad Airways közel egy hét teljes leállás után készül újraindítani járatait mintegy 70 úti cél felé - írja a Bloomberg.

Dubaj, Katar ismét támadás alatt

Ma reggel ismét támadás érte Dubajt és Katart.

Az emírségek legnagyobb városában a légvédelem elhárította a támadást, nem tudni, Irán pontosan mit célzott.

Katarban az amerikaiak által használt Al-Udeid légibázist célozták iráni drónok, a légvédelem elhárította a fenyegetést.

(Al-Dzsazíra)

Fogynak az iráni rakéták - 11 órán át csönd volt

11 órán át nem érte semmilyen támadás Izrael területét, míg ma reggel Irán több rakétát ki nem lőtt a zsidó államra.

A támadás Izrael központi részét célozta, a légvédelem elfogta az összes támadóeszközt.

Sérült nincs.

(Times of Israel)

Talán megúszta a megsemmisülést a Búsehr

A az Indiai óceánon manőverező iráni IRIS Búsehr hadihajó kikötött Sri Lankában, a legénység távozott a fedélzetről - közölték helyi források.

A hajó hivatalosan "műszaki hiba" miatt kötött ki, azonban nagy valószínűséggel azt akarta elkerülni a legénység, hogy az IRIS Dena fregatthoz hasonlóan őket is elsüllyessze nemezetközi vizeken egy amerikai tengeralattjáró.

Japán emberek kerültek Irán célkeresztjébe – Tokió azonnal üzent Teheránnak

Két japán állampolgárt is elraboltak az iráni hatósági szervek, Tokió az érintettek azonnali szabadon bocsátását követeli Teherántól – írja a Times of Israel.

Friss felvételek az Irán elleni csapásokról

Az izraeli haderő a képsorokon iráni rakétaindítókat semmisít meg.

Tűzharc Dél-Libanonban

Szárazföldi tűzharc alakult ki a Hezbollah és az izraeli hadsereg csapatai közt Dél-Libanonban, Kiám városa körül - közölte az iszlamista fegyveres csoport.

Az izraeli haderő a hét elején kezdte meg invázióját Libanon területén, válaszolva a Hezbollah támadására.

Felvételek: felrobbantotta Amerika a Sahid Bagherit, elsüllyedt az iráni hadiflotta legerősebb hajója

Elsüllyesztette az amerikai haderő a Sahid Bagherit, az iráni hadiflotta drónhordozó hadihajóját.

IDF: több mint ötszáz célpontot támadtak Libanonban

Az izraeli fegyveres erők által Libanonban támadott Hezbollah célpontok száma meghaladta az ötszázat azóta, hogy a terrorszervezet belépett a konfliktusba.

(Times of Israel)

A Távol-Keletről mozgathat át légvédelmet Washington

A Reuters értesülései szerint tárgyalások folynak Washington és Szöul között arról, hogy a Dél-Koreába telepített Patriot rendszerek közül néhányat átszállítsanak a Közel-Keletre.

Videó: Izrael már az indítás előtt kilövi az iráni rakétákat

Az IDF által most közzétett videók állítólag szerda éjszaka készültek, és iráni ballisztikus rakétaindítók megsemmisítése látható rajtuk.

Dél-Bejrút felett dolgozik az IDF

Az izraeli légierő a libanoni főváros déli negyedeit, a Hezbollah de facto központját támadta. A jelentés szerint a terrorszervezet vezetősége, illetve fegyverraktárak voltak a célpontok.

(BBC)

A Vörös Félhold szerint több mint 3500 civil épület rongálódott meg Iránban

A Vörös Félhold iráni irodája szerint az amerikai-izraeli légicsapások során összesen 3643 civil ingatlan szenvedett károkat, ebből 3090 volt lakóépület. A civil szervezet kilenc irodája is megrongálódott.

(Al-Jazeera)

Szaúd-Arábiában is próbálkozott Irán

A szaúdi légvédelem három ballisztikus rakétát, egy manőverező robotrepülőgépet és több drónt is elfogott az éjszaka folyamán.

(Sky News)

Irakból lőtték Washington szövetségesét

A hajnali órákban légvédelmi szirénák szólaltak meg Jordánia legjelentősebb kikötővárosában, Akabában. A dróntámadást az iraki PMF alá tartozó, iránbarát siíta Szaraja Avlija al-Dam terrorszervezet vállalta magára.

(Al-Jazeera)

Fokozza a biztonsági intézkedéseket Bosznia

Megelőző jelleggel fokozott biztonsági intézkedéseket vezetett be Bosznia-Hercegovina a közel-keleti konfliktus eszkalációja miatt - közölte a biztonsági tárca.

A minisztérium tájékoztatása szerint az intézkedések részeként növelték a biztonsági erők jelenlétét azoknál a létesítményeknél, amelyek potenciális célponttá válhatnak.

(MTI)

Katonai akadémiát bombáztak szét a szövetségesek

A hajnali órákban bombatámadás érhetett egy iráni katonai akadémiát a főváros középső részén.

(Al-Jazeera)

A Golán-fennsíkot támadja Irán

Izraeli jelentések szerint drónok tartanak a megszállt Golán-fennsík déli része felé. Azt nem lehet tudni, hogy a fegyvereket Irán, vagy a libanoni Hezbollah indította-e.

(Times of Israel)

Hegseth: most indul az igazi támadás

Az amerikai hadügyminiszter legfrisebb nyilatkozata szerint "drámaian meg fog ugrani az Irán ellen indított légitámadások száma" a következő napokban.

A tárcavezető szerint azzal, hogy az Egyesült Királyság engedélyezi a Diego Garcia légibázis használatát, nagyban hozzájárul a műveletekhez, ugyanakkor kritizálta Londont azért, mert nem tették lehetővé az amerikai gépek felszállását a háború első napjától kezdve.

(BBC)

Mindent akar Trump Iránból, de elmondta, mire nem fog sor kerülni

Donald Trump amerikai elnök az NBC Newsnak adott interjújában kijelentette, hogy Irán "mindent elveszített". Emellett kizárta egy szárazföldi hadművelet szükségességét, és megerősítette: Washington igényt tart arra, hogy beleszóljon a közel-keleti ország új vezetőjének kiválasztásába - számolt be a Sky News.

Valószínűleg az amerikaiak lőtték a leányiskolát

Amerikai vizsgálatok arra utalnak, hogy az Irán elleni légicsapássorozat legbotrányosabb pillanatát, egy leányiskola lebombázását az ő légierejük követte el, de biztos eredményt még nem közöltek. Izrael korábban azon az állásponton volt, hogy az oktatási létesítményt egy elévedt iráni rakéta döntötte romokba.

(Times of Israel)

Eszeveszett rombolásba kezdett Irán, Trump nyilatkozott a szárazföldi offenzíváról, lángba borítja Izrael Iránt - Híreink az iráni konfliktusról pénteken

Irán továbbra is aktívan rakétázza majdnem az összes, vele szomszédos országot: Bahrein és Katar az éjszaka folyamán is támadás alatt állt. Donald Trump amerikai elnök eközben lehet, hogy mégis letett a szárazföldi invázió lehetőségéről. Az izraeli légierő folytatja az Irán elleni légicsapásokat, ezzel párhuzamosan pedig egyre több európai állam száll be a védekező műveletekbe: a legfrisebb csatlakozó a Trump által megfenyegetett Spanyolország, az ő hajóik Ciprust fogják védeni. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború legfontosabb híreivel.

