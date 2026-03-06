Hét ukrán banki alkalmazottat fogott el a TEK, az ukránok szerint "túszejtés" történt

Szemtanúk beszámolói alapján csütörtökön napközben

a TEK egységei az M5-ös autópálya egyik benzinkútjánál csaptak le a két ukrán rendszámú járműre.

A fekete ruhás kommandósok az utasokat kirángatták az autókból és a földre teperték őket. A konvoj ezt követően Budapest felé távozott. A magyar rendőrség és a TEK egyelőre nem adott hivatalos tájékoztatást az akció okairól.

A budapesti ukrán nagykövetség péntek hajnalban tette közzé Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter álláspontját.

Ma Budapesten a magyar hatóságok gyakorlatilag túszul ejtettek hét ukrán állampolgárt. Ennek az okai jelenleg ismeretlenek, akárcsak az állapotuk vagy az, hogy lehet-e velük kapcsolatba lépni

– közölte Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége Andrij Szibiha, Ukrajna külügyminiszterének álláspontját a Facebookon pénteken hajnalban.

A közlemény szerint a magyar hatóságok indokolatlanul ejtették túszul az ukrán állami Oscsadbank (Takarékbank) alkalmazottait. Az ukrán vezetés a történteket zsarolásnak és állami terrorizmusnak minősítette. Kijev már elküldte a hivatalos diplomáciai jegyzéket a fogvatartottak szabadon engedése érdekében. Egyúttal az Európai Unióhoz fordulnak, hogy vizsgálják ki a magyar hatóságok lépéseit.

Az Oscsadbank tájékoztatása szerint a pénzszállítók az osztrák Raiffeisen Bank és az ukrán pénzintézet közötti hivatalos megbízást teljesítették. A szállítás teljes mértékben megfelelt a nemzetközi vám- és fuvarozási szabályoknak. A rakomány értéke 40 millió dollár és 35 millió euró volt, kiegészítve 9 kilogramm arannyal. A GPS-adatok alapján a járművek jelenleg Budapest központjában, egy magyar biztonsági szerv épületének közelében parkolnak. A banki alkalmazottak sorsa és pontos tartózkodási helye azonban továbbra is ismeretlen.

A példátlan diplomáciai incidens egy olyan időszakban történt, amikor pattanásig feszült a viszony Magyarország és Ukrajna között. A konfliktus közvetlen hátterében a Barátság kőolajvezetéken leállított tranzit, valamint a magyar kormány által emiatt blokkolt uniós hitelkeret áll. A helyzetet tovább súlyosbítja a két ország vezetése közötti egyre élesebb, nyílt nyilatkozatháború.

Címlapkép forrása: Portfolio