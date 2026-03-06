Kiderült a keserű igazság: az oroszok taktikáját másolja az iszlamista rezsim, csillagászati összegeket emészt fel a védekezés

A lap azonnal egy fontos megállapítással kezd: úgy vélik,

az első napok alapján egyértelműen megállapítható, hogy az Öbölben olcsóbb és a jelenleginél mélyebb rétegekkel bíró légvédelmi rendszereket kell telepíteni.

Erre azért van szükség, hogy egy esetleges elhúzódó drónháború esetén is megfelelően felkészülten nézzenek szembe az országok a fenyegetéssel. Jelenleg jelentős szerep jut a vadászgépeknek, ám ezeket a kimerülés veszélyezteti, ezért más megoldásra lesz szükség. Március 3-án nyilvánosságra került egy jelentés, amely szerint Irán a kezdeti napokban legalább 2000 drónt és rakétát lőtt ki a térségben. A támadások mintegy háromnegyedét drónok tették ki, ez a minta pedig egyezik az Ukrajnában tapasztaltakkal.

Mindez azt jelenti, hogy Teherán lényegében ugyanazt a taktikát alkalmazza, amit Moszkva: a nagysebességű rakéták indításával párhuzamosan olcsó drónok is indulnak, ezzel túlterhelik a védelmi rendszert. Kristian Patrick Alexander, az Egyesült Arab Emírségekben működő Rabdan Akadémia vezető kutatója és munkatársa szerint az iszlamista rezsim célja eltér az oroszokétól. Nem egyetlen elnyúló túlterhelés részét jelentik a csapások, hanem sokkal inkább az védendő területek kiterjesztését akarja elérni. A megtámadott Öböl országok eddig kifejezetten magas elhárítási arányról számoltak be, ugyanakkor több drón és rakéta is célba talált, ezzel jelentős károkat okozva.

Az is gondot okoz, hogy nincs egyensúlyban a technológia: többnyire drága, csúcsmodern rendszereket vetnek be gyakran olcsó drónok ellen.

Minden egyes elfogás pénzügyi és logisztikai költséggel jár – a becslések szerint minden egyes dollárért, amelyet Irán drónok gyártására költ, a Perzsa-öböl menti államok 20-28 dollárt költhetnek védekező tűzre, az egyes elfogó repülőgépek pedig gyakran több mint 1 millió dollárba kerülnek

– hangsúlyozta Francesco Schiavi, a svájci Közel-Kelet Intézet kutatója.

A megoldást a megkérdezett szakértők abban látják, hogy olcsóbb, de hatékony rendszereket szereznek be, így például az elektronikus jelzavarásra alkalmas eszközöket szerezek be. Szerintük az lehet a döntő, hogy ki tud olyan védelmi rendszert felépíteni, amelyik a csúcskategóriás védelmi rendszerek bevetése nélkül a lehető legtöbb ellenséges eszközt tudja semlegesíteni nagy hatékonysággal. Ugyanakkor az sem elhanyagolható szempont, hogy miképpen alakul Irán taktikája, ugyanis az eddigi szétszórásról áttérhet a direkt túlterheléses, Ukrajnában már látott módszerre. Az elemzés kiemeli továbbá, hogy az Egyesült Államok szerepe meghatározó, és érdemes lesz arra koncentrálni a jövőben, hogy ezek a kapcsolatok miképpen alakulnak az Öbölben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images