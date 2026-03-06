  • Megjelenítés
Kiderült a keserű igazság: az oroszok taktikáját másolja az iszlamista rezsim, csillagászati összegeket emészt fel a védekezés
Globál

Kiderült a keserű igazság: az oroszok taktikáját másolja az iszlamista rezsim, csillagászati összegeket emészt fel a védekezés

Portfolio
A Defense News az első néhány nap eseményei alapján kiértékelte a tanulságokat az Egyesült Államok és Izrael Irán ellen indított háborújában.

A lap azonnal egy fontos megállapítással kezd: úgy vélik,

az első napok alapján egyértelműen megállapítható, hogy az Öbölben olcsóbb és a jelenleginél mélyebb rétegekkel bíró légvédelmi rendszereket kell telepíteni.

Erre azért van szükség, hogy egy esetleges elhúzódó drónháború esetén is megfelelően felkészülten nézzenek szembe az országok a fenyegetéssel. Jelenleg jelentős szerep jut a vadászgépeknek, ám ezeket a kimerülés veszélyezteti, ezért más megoldásra lesz szükség. Március 3-án nyilvánosságra került egy jelentés, amely szerint Irán a kezdeti napokban legalább 2000 drónt és rakétát lőtt ki a térségben. A támadások mintegy háromnegyedét drónok tették ki, ez a minta pedig egyezik az Ukrajnában tapasztaltakkal.

Mindez azt jelenti, hogy Teherán lényegében ugyanazt a taktikát alkalmazza, amit Moszkva: a nagysebességű rakéták indításával párhuzamosan olcsó drónok is indulnak, ezzel túlterhelik a védelmi rendszert. Kristian Patrick Alexander, az Egyesült Arab Emírségekben működő Rabdan Akadémia vezető kutatója és munkatársa szerint az iszlamista rezsim célja eltér az oroszokétól. Nem egyetlen elnyúló túlterhelés részét jelentik a csapások, hanem sokkal inkább az védendő területek kiterjesztését akarja elérni. A megtámadott Öböl országok eddig kifejezetten magas elhárítási arányról számoltak be, ugyanakkor több drón és rakéta is célba talált, ezzel jelentős károkat okozva.

Még több Globál

Eszeveszett rombolásba kezdett Irán, lángba borítja Izrael a perzsa államot, Katar katasztrófára figyelmeztet - Híreink az iráni háborúról pénteken

Bejelentette Trump: nem lesz semmilyen tárgyalás, csak a kapitulációt fogadja el Amerika

Egyre biztosabb, ki a háború legnagyobb vesztese: Amerika támadása épp a rivális nagyhatalmat rengette meg alapjaiban

Az is gondot okoz, hogy nincs egyensúlyban a technológia: többnyire drága, csúcsmodern rendszereket vetnek be gyakran olcsó drónok ellen.

Minden egyes elfogás pénzügyi és logisztikai költséggel jár – a becslések szerint minden egyes dollárért, amelyet Irán drónok gyártására költ, a Perzsa-öböl menti államok 20-28 dollárt költhetnek védekező tűzre, az egyes elfogó repülőgépek pedig gyakran több mint 1 millió dollárba kerülnek

– hangsúlyozta Francesco Schiavi, a svájci Közel-Kelet Intézet kutatója.

A megoldást a megkérdezett szakértők abban látják, hogy olcsóbb, de hatékony rendszereket szereznek be, így például az elektronikus jelzavarásra alkalmas eszközöket szerezek be. Szerintük az lehet a döntő, hogy ki tud olyan védelmi rendszert felépíteni, amelyik a csúcskategóriás védelmi rendszerek bevetése nélkül a lehető legtöbb ellenséges eszközt tudja semlegesíteni nagy hatékonysággal. Ugyanakkor az sem elhanyagolható szempont, hogy miképpen alakul Irán taktikája, ugyanis az eddigi szétszórásról áttérhet a direkt túlterheléses, Ukrajnában már látott módszerre. Az elemzés kiemeli továbbá, hogy az Egyesült Államok szerepe meghatározó, és érdemes lesz arra koncentrálni a jövőben, hogy ezek a kapcsolatok miképpen alakulnak az Öbölben.  

Kapcsolódó cikkünk

Eszeveszett rombolásba kezdett Irán, lángba borítja Izrael a perzsa államot, Katar katasztrófára figyelmeztet - Híreink az iráni háborúról pénteken

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A Hormuzi-szoros visszavág

Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&

PR cikk

Konferencia ajánló

Agrárium 2026

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Csapásokat zúdítanak az Öbölre, légicsata volt Katar felett, szárazföldi offenzíva jöhet - Percről percre az iráni háborúról csütörtökön
Eszeveszett rombolásba kezdett Irán, lángba borítja Izrael a perzsa államot, Katar katasztrófára figyelmeztet - Híreink az iráni háborúról pénteken
Váratlan fordulat: az Egyesült Államok olyat lépett Ukrajna ügyében, amire eddig nem volt példa
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility